Joven santiagueño y profesor del Colón, en la primera línea de la batalla contra el Covid-19

22/07/2020 - 22:49 Santiago

Pablo Hernández es un joven santiagueño que hace unos años cargó sus sueños de bailarín clásico y emigró a la Capital Federal junto a su compañera Fabiana Rosales. Pudo plasmar sus anhelos nada más y nada menos que en el Teatro Colón, donde hoy se desempeña como profesor del Instituto Superior del Arte, pero jamás se imaginó que sería el protagonista de una historia muy especial que vive el país.

Desde el 23 de marzo se desempeña como voluntario en la atención, primero, de personas que debían realizar la cuarentena, y hoy a quienes deben ser aisladas de manera extrahospitalaria por estar infectados por coronavirus.

Sin dudar, aceptó la propuesta de la dirección del Teatro Colón cuando pidieron voluntarios para la primera trinchera en esta batalla contra el virus que azota a todo el mundo.

“En cuanto comenzó todo, el 23 de marzo, la dirección del Teatro Colón convocó a quienes desearan trabajar como voluntarios para la coordinación de la atención de las personas que debían cumplir con la cuarentena obligatoria, cuando ocurrió lo del chico de Buquebús, y yo me anoté sin dudarlo”, comentó Pablo en diálogo con EL LIBERAL .

Recordó que en ese momento, fueron tres los hoteles de la Capital Federal que se abrieron: Panamericano, República y Presidente.

Su misión

“Con la evolución de la pandemia, esos hoteles que en principio se habilitaron para repatriados para que hicieran la cuarentena, hoy se han convertido en espacios de internación extrahospitalaria, o sea gente que es asintomática o que tiene síntomas leves, y por alguna razón no puede cumplir con el aislamiento en su casa”, explicó.

Precisó que su función, como la de sus compañeros de trabajo, es coordinar toda la atención de estas personas, “desde determinar los lugares donde son internados los afectados, hasta los horarios de atención de los médicos y la provisión de alimentos y otras necesidades”, todo “observando estrictamente las medidas de seguridad”, al punto de que ninguno de ellos se contagió hasta el momento.

Sobre su percepción de este momento tan especial, viviendo en el sitio más caliente de la pandemia, dijo que “los médicos que trabajan aquí creen que estamos en el momento más complicado y que no falta mucho para que salgamos. Pero pensando en el trabajo nuestro, no es muy alentador. Creo que la gente queda con miedo, y donde menos querrá ir cuando pase esto será a los teatros o a los cines”.

“Vivir este momento es muy especial. Del Colón y del Teatro San Martín, que es donde estoy trabajando actualmente, estamos no sólo bailarines, también hay músicos, cantantes y profesores. Y todos estamos ayudando para que esto dure lo menos posible”, confesó finalmente Pablo Hernández.

Supo que sería papá en plena pandemia

“En plena pandemia me enteré del embarazo de mi novia y todo fue muy extraño. A las dos primeras ecografías no pude ir, porque estaba trabajando en contacto con gente que podía estar infectada, aunque lo hagamos con todos los cuidados. Para la tercera, me hicieron los exámenes, di negativo, como todos mis compañeros, y con ese certificado pude ingresar donde le hicieron el estudio”, contó Pablo con la emoción de haber conocido que sería papá por primera vez en plena pandemia.

Pablo (34 años) viajó junto a su novia Fabiana Rosales (33), también santiagueña, en 2016, luego de haber vivido en Buenos Aires estudiando en el Colón, en Córdoba como bailarín del ballet de esa provincia, y en Santiago como profesor.

“Ojalá pase pronto esto y podamos volver a Santiago, con Fabiana no vemos la hora de hacerlo”, dijo Pablo antes de despedirse.