Con gran éxito se desarrolló un encuentro virtual de voleibol

23/07/2020 - 21:35 La Banda

Con gran aceptación por parte de la familia del voleibol regional se desarrolló el primer encuentro virtual con importantes referentes de la disciplina a nivel nacional.

Organizado por el Club Olímpico, estuvieron conectados vía Zoom Marcelo Magliarella (ex PF de Boca Juniors en la Liga de Básquet, ex PF de Ciudad de Bolívar, y ex PF del PGE-SKRA de Polonia, además de diferentes procesos en la Selección nacional); Tatiana Rizzo (integrante de Las Panteras, con participación en los Juegos Olímpicos de Río y actual jugadora de Boca) y “Mimí” Sosa (ex capitana y valor fundamental de Las Panteras, también integró el plantel que disputó Río 2016).

Si bien las charlas tienen en principio un enfoque para entrenadores y jugadores de ambos sexos, la invitación es abierta al público en general para darles la posibilidad de compartir la enriquecedora experiencia a otros actores de la disciplina en la provincia.

Por casi dos horas, los invitados contestaron preguntas relacionadas con sus inicios en el vóley, el paso al profesionalismo y sus proyectos personales fuera del deporte.

Para el lunes 27 se anuncia el segundo encuentro virtual de voleibol con la santiagueña Agostina Soria, integrante de Las Panteras, con participación en el Mundial de Japón 2019 y Liga de Naciones. Jugó en Vélez Sarsfield y este año se fue a préstamo por tres meses a la liga de Eslovaquia, donde alcanzó el título con el Vtc Petinok. Tuvo que regresar al país por la emergencia sanitaria.l