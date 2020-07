Una televidente le detectó un cáncer a una presentadora de TV

26/07/2020 - 17:57 Mundo

Victoria Price tuvo mucha suerte o un ángel de la guarda que le envió un mensaje en el momento justo. La presentadora de tv trabaja para WFLA News de Tampa en Estados Unidos y una televidente le mandó un correo electrónico diciéndole que tenía que visitar a un médico para hacerse un chequeo. Después de hacerle caso por precaución, le diagnosticaron un cáncer del que ya se está recuperando.

La mujer que era fiel espectadora vio algo que le llamó la atención, y decidió escribirle a la presentadora de tv después de ver que tenía un bulto en la garganta algo que le resultaba altamente conocido. En el mail le decía que tenía que ir a visitar a un médico. Al hacerle caso a la sugerencia de la televidente descubrió que tenía un tumor de tiroides.

“Si no hubiera recibido ese correo electrónico, nunca hubiera llamado a mis doctor. El cáncer hubiese seguido esparciéndose. Es algo que me asusta pero a la vez me hace sentirme agradecida”, fue lo que escribió la presentadora de tv sus redes sociales a modo de agradecimiento pero también intentado hacer que las personas tomen consciencia de realizar chequeos médicos.

La presentadora de Tv se tiene que someter a una intervención quirúrgica y se muestra muy optimista para que todo salga lo mejor posible. “El doctor dice que se ha esparcido pero no mucho, y tenemos la esperanza de que esta será mi primero y último procedimiento”. Las redes sociales se llenaron de muestras de apoyo a la joven reportera.

El cáncer de tiroides, según informes recientes, es el de mayor crecimiento en los Estados Unidos de acuerdo al número de casos detectados, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Esto se debe en gran medida al aumento de la detección y "parece ser el resultado del uso de procedimientos de diagnóstico más sensibles" que pueden detectar pequeños nódulos tiroideos incidentales que podrían no haberse encontrado en el pasado, señaló NBC.

La misma entidad señaló también que este tipo de cáncer tiene tres veces más posibilidades de desarrollarse en mujeres que en hombres.