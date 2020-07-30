CARTELERA TV / 31 de julio de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 ÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
18.00 ALAS ROTAS
19.00 ELIF
19.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.45 ELIF (CONTINÚA)
20.15 SORTEO DE HAMBURGO
20.30 NOTICIERO 7-
EDICIÓN CENTRAL
21.30 TELEFÉ NOTICIAS
22.00 JESÚS
22.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.45 JESÚS (CONTINÚA)
23.45 30 AÑOS JUNTOS
00.45 STAFF
01.00 CUENTOS INOLVIDABLES
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
16.00 FANÁTICAS
17.00 VHS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS vs. HURACÁN
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 CUATRO GUITARRAS
21.30 PEDALIER
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Ed.)