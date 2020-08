Leonardo Mainoldi, en el radar de San Lorenzo

03/08/2020 - 00:46 Deportivo

En el básquet argentino sigue reinando la incertidumbre y por ello, muchos jugadores eligieron emigrar para no perder rodaje. Leonardo Mainoldi, ex capitán de Quimsa, se fue para Uruguay y según el sitio Básquet Plus, es junto a Nicolás Romano el candidato para reemplazar a Facundo Piñero, quien también se fue a jugar al exterior.

Mainoldi, que viene de jugar en Quimsa y ahora jugará el Metro para Stockolmo y la LUB 2019/20 para Trouville, tiene tiro exterior, puede defender a un cinco y mucha experiencia. Romano, que también se irá hasta fin de año a jugar a México tras su paso por Instituto, tiene también buena mano y potencia física para ser un poco más interno que Piñero. Ambos le darían una opción que hoy no tienen desde la salida de Mathías Calfani.

Ahora, con 6 mayores fichados (“Penka”, Piñero, Vildoza, Cáffaro, Hernández y Maldonado) y un U23 (Fjellerup), es probable que ponga la mira telescópica en otro cuatro más que le de algo diferente a Piñero, y por eso apunta a uno de estos dos jugadores: Leo Mainoldi o Nico Romano. l