Kyrgios anunció que este año no jugará el US Open

03/08/2020 - 00:48 Deportivo

El tenista australiano Nick Kyrgios confirmó ayer que no participará del US Open 2020, a raíz de la incertidumbre que le genera la pandemia de Coronavirus.

Kyrgios hizo el anuncio a través de un video en el cual leyó una carta en la cual señala que privilegió “la salud y la seguridad” por sobre “el deporte y la economía”.

Asimismo, el australiano volvió a criticar, aunque sin nombrarlo, a Novak Djokovic, por organizar el “Adria Tour”, donde el mismo serbio y otros tenistas contrajeron el Coronavirus, ya que no se respetaron las normas de seguridad.

El pasado viernes la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (Usta) ratificó que continúa adelante con su planes para realizar el torneo que se jugará en Nueva York, del 31 de agosto al 13 de setiembre.

Sus palabras

Este es el texto de la carta: “Querido tenis, no jugaré este año en el US Open. Me duele en el fondo... pero me estoy sentando para la gente, para mis australianos, para los cientos de miles de estadounidenses que han perdido la vida, para todos ustedes”.

“Tomemos un respiro y pensemos en lo que es importante ahora mismo: la seguridad y nuestra salud como comunidad. Podremos reconstruir nuestra economía, pero nunca podremos recuperar las vidas perdidas. No tengo ningún problema con la Usta sacando adelante el US Open, y si los jugadores quieren acudir, es su decisión, siempre y cuando actúen apropiadamente y con seguridad. Nadie quiere tanto como yo que la gente mantenga sus empleos. Estoy hablando por el hombre que trabaja en el restaurante, quienes limpian, los asistentes en los vestuarios. Esta es la gente que más necesita recuperar sus trabajos, y ojalá les vaya bien.

Jugadores: tenemos que actuar en interés común y trabajar juntos. No pueden estar bailando sobre mesas, sacando dinero por Europa o tratando de ganar pasta rápidamente organizando una exhibición. Eso es muy egoísta. Actuad responsablemente. Pensad en el otro por una vez, de eso va este virus. No importa tu ranking o cuánto dinero tienes. Actúa responsablemente”, sentenció el reconocido tenista australiano. l