Por la suba de precio, más de un millón de mujeres no pueden acceder al misoprostol

07/08/2020 - 01:50 País

Más de un millón de mujeres no pueden acceder al misoprostol en el país debido a que su precio aumentó “descomunalmente” un 1.280% entre 2015 y 2019, mientras que la inflación acumulada de ese período fue del 287,2%, según el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MisObservatorio).

El Observatorio publicó el informe “El costo del misoprostol, monitoreo de precios”, según el cual el precio del misoprostol registró una “aceleración descomunal” entre 2015 y 2019 de 1.280%, mientras la inflación acumulada (según el IPC San Luis) de ese período se ubicó en un 287,2%, dejando a 1,2 millones de mujeres fuera de la posibilidad de acceder al remedio.

En los datos publicados, se observó que de 2011 a 2015 el precio aumentó 91% con una inflación acumulada de 198,1%, cuando pasó de $320 -en 2011- a $611,48 -en 2015- en tanto que, medido en dólares, arrancó en torno de los U$S 74,24 y cerró en U$S 62,26, según la organización. Asimismo, entre 2015 y 2019 la suba del Oxaprost subió 1.280%, al pasar de $611 a $8.441 (tomado en dólares, el costo de una caja era de u$s 62,26 en 2015 y terminó en U$S 134 el 9/12/2019).