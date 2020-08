Olímpico, cerca de sumar a De la Fuente y Whelan

08/08/2020 - 00:41 Deportivo

El Club Ciclista Olímpico aún no oficializó ningún refuerzo para afrontar la Liga Nacional de Básquet cuando vuelva la actividad en la Argentina. Pero eso no quiere decir que no haya negociaciones. Desde hace un par de días, la dirigencia bandeña está trabajando para conformar su plantilla y todo hace indicar que los dos primeros nombres están al caer.

El alero Juan De la Fuente y el base Gastón Whelan, podrían transformarse en las próximas horas en jugadores de Olímpico, si terminan de acordar los últimos detalles de sus contratos.

El primero viene de jugar en Quilmes de Mar del Plata la Liga Argentina. Es marplatense, tiene 19 años y es uno de los valores de mayor proyección en la Argentina. Juega de alero y mide 1,98 metro. “Juane” está cerca de acordar su vínculo, algo que podría oficializarse en las próximas horas.

De la Fuente tuvo también un buen paso por las selecciones juveniles. Es uno de los jugadores del gusto de Leonardo Gutiérrez, quien seguirá siendo el entrenador del Club Ciclista Olímpico por una temporada más.

Mientras tanto, el deseo del club es sumar también al base armador Gastón Whelan. El jugador que viene de tener muy buenos rendimientos en Instituto de Córdoba, es una chance concreta para vestir la camiseta del “Negro” Bandeño y si bien es algo más complicado que lo de De La Fuente, podría también llegar a buen puerto esta semana.

Whelan

Whelan nació en Córdoba y tiene 25 años. Inició su trayectoria liguera en Weber Bahía, donde se ganó un lugar a fuerza de buenos rendimientos y una capacidad conductiva importante.

Viene de jugar en Instituto de Córdoba, donde llegó en el año 2016 y donde estuvo hasta el parate en la Liga Nacional de Básquet por la pandemia del coronavirus. Su contrato finalizó precisamente con el cierre de la pasada temporada.

“Hablo con mi representante bastante seguido por la incertidumbre. Si aparece una buena oferta, sería muy grato”, aseguró el mes pasado Whelan, sobre la posibilidad latente de irse a jugar al exterior, ante la incertidumbre en Argentina por el regreso del básquetbol.

A su vez, el base había recalcado, en diálogo el programa radial cordobés Impacto Deportivo: “Cumplo 26 años en octubre. Siento que estoy en mi etapa de maduración. Una edad justa”.

Se vienen horas claves para la negociación de estas dos fichas para el Club Ciclista Olímpico. l