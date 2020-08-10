CARTELERA TV / 11 de agosto de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)
18.15 ALAS ROTAS
19.15 ELIF
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 JESUS
00.00 30 AÑOS JUNTOS
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14 DE TIC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SABADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 EN ARMONIA
16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. ATENAS 2
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BASQUET FEMENINO: NICOLAS AVELLANEDA vs. RED STAR ®
20.00 MÁS FUTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASION POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)