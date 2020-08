Agente acusado de herir a un adolescente reconoció que hizo dos disparos al piso

14/08/2020 - 07:36 Policiales

Casi dos semanas después de un grave incidente entre dos grupos rivales, la Justicia concedió ayer falta de mérito a un agente de policía de La Banda, sospechado de herir con su arma reglamentaria a un joven que terminó hospitalizado.

Así lo resolvió la jueza de Control y Garantías, Roxana Menini, -a través de una audiencia virtual- al hacer lugar al requerimiento del abogado Luis Barraza, quien asiste a los policías Gabriel Carrizo y Gastón Noel Ávila, efectivos que cumplían funciones en la Seccional 13 de La Banda.

Según el operativo policial, la madrugada del 2 de agosto estalló una batahola de bandas en Córdoba y Antenor Álvarez, del Bº Yanuzzi, en cuyo fragor se habrían empleado machetes, cuchillos y “tumberas”.

Arribó un grupo policial de la Seccional 15 y fue respaldado por sus pares de la 13. En el segundo vehículo se movilizaban los policías Carrizo y Ávila.

A un oficial se le habrían agotado sus cartuchos y a otro se le trabó su escopeta, por lo cual intervinieron Carrizo y Ávila, siempre en base a la hipótesis de la fiscal Cecilia Pacheco.

En ese contexto, partió un disparo que impactó en una tetilla de Wilton Frías, quien cayó al asfalto, en plena estampida de los otros individuos.

La Fiscalía abrió un proceso y cayeron detenidos los policías Carrizo y Ávila, a quienes Pacheco imputó por supuesto ‘homicidio en grado de tentativa’, trascendió.

En cuanto al herido, alrededor de una semana después recuperó el alta y no le fue retirado el proyectil, cuya naturaleza y características se ignorarían.

Mientras tanto, el doctor Matías Castaño, habría informado a la Justicia que la salud del paciente no peligra y que no es necesario retirar el proyectil, por no representar riesgo alguno.

Ante ese panorama, la defensa pidió falta de mérito para Ávila, por sostener que no realizó disparo alguno y no habría razón para que los dos policías siguieran privados de la libertad.

La Dra. Cecilia Pacheco, fiscal de la causa, no se opuso al planteo de la defensa de Ávila, ya que horas antes el otro imputado reconoció -en su declaración indagatoria- haber realizado los disparos.

Según se supo, Carrizo expresó ante la representante del Ministerio Público que se encontraba en su base cuando a través del equipo de comunicaciones le solicitaron colaboración por un incidente.

Los efectivos de inmediato se trasladaron hasta el lugar -jurisdicción de la Comisaría 15- y al llegar allí, según sus dichos encontraron a sus compañeros siendo agredidos por los revoltosos.

Según contó el agente al ver que sus colegas era superados en número, él tomó su arma reglamentaria y para amedrentar a los revoltosos realizó dos disparos al suelo.

Finalmente, la magistrada hizo lugar al requerimiento y Ávila quedó libre y ‘excluido’ del proceso, sostenido ahora sólo en su compañero Carrizo, quien continuará tras las rejas.l