En plena pandemia, preocupa el incremento de casos de hipertensión arterial en la provincia

14/08/2020 - 01:46 Santiago

La hipertensión arterial es la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo y constituye el principal factor de riesgo del accidente cerebrovascular (ACV) y el tercero de infarto. Se estima que fallecen cada día en la Argentina 98 personas por no tener su hipertensión bajo control.

En Santiago del Estero, en los últimos meses, coincidentemente con la pandemia por coronavirus, los casos de hipertensión arterial se dispararon, así como también las complicaciones en pacientes con afecciones patológicas crónicas debido al abandono del tratamiento y a la ausencia en las consultas médicas.

Así lo confirmó el Dr. Luis Orellana, médico cardiólogo, en diálogo con EL LIBERAL.

‘En esta época de pandemia, todas las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y los problemas cardíacos, han tenido menos controles, incluso hubo gente que dejó momentáneamente la medicación, ya sea porque no estaban disponibles en las farmacias o por temor de salir a comprar. Esto generó un gran problema en todos los pacientes. Después de la semana en la que se habilitaron muchas cosas, en Santiago habían retomado las consultas de los pacientes, con turnos programados y respetando los protocolos, pero en los últimos días hubo una nueva disminución y eso preocupa demasiado”, explicó Orellana.

Sumado a este drama “se encuentra el frío, que genera mayor complicación en los hipertensos. Por tanto hay más casos de hipertensos”.

Otra de las razones de la falta de control es que como suele ser una condición asintomática, muchas personas se sienten bien y abandonan los medicamentos, a pesar de que en la mayoría de los casos es una enfermedad que requiere de la toma sostenida de 2 o más drogas como tratamiento combinado para alcanzar los objetivos terapéuticos. Incluso el tratamiento combinado debería ser considerado como primera opción cuando hay alto riesgo de enfermedad cardiovascular.

“El miedo y el estrés hacen que estemos más vulnerables a todo”

Ante la situación por la que atraviesa el mundo, el Dr. Luis Orellana pidió mantener la calma, pero acentuar los cuidados.

“Recomendamos mantener la tranquilidad y cuidarse lo más posible. Sabemos que tenemos mayor circulación de virus, por lo que hay que profundizar las medidas de cuidado pero no atemorizarse. Lo importante es que la situación no nos inhiba, no nos bloqueé. El miedo y el estrés hace que estemos más vulnerables, por lo que hay que tomar todas las precauciones para estar un poco más tranquilos”, indicó el Dr. Luis Orellana.

Invitan a sumarse a la campaña nacional

Del 12 de agosto al 14 de septiembre, la Sociedad Argentina de Hipertensión invita a la comunidad a participar de tu tradicional campaña “Conoce y controla tu presión arterial” que en esta edición 2020, a causa de la pandemia y del aislamiento social, preventivo y obligatorio será por vía remota desde cada domicilio. La convocatoria incluye a todas aquellas familias que dispongan de un tensiómetro automático en sus casas para que se mida la presión arterial de todos los miembros mayores de 15 años. Se eligió como fecha de inicio el 12/8, que es el indicador de una presión arterial normal (120/80 mmHg), y como fecha de finalización el 14/9, instituido en Argentina por la Saha como el “Día Nacional del Hipertenso”, ya que a partir de 3 tomas consecutivas que arrojen un valor superior o igual a 14/9 (140/90 mmHg) se considera hipertensión.l