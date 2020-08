Independiente BBC confirmó el fichaje de Ledesma y Prado

21/08/2020 - 01:16 Deportivo

Con el fuerte sello santiagueño, Independiente BBC continúa armando el equipo para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet, y en las últimas horas cerró el acuerdo con dos jugadores de la provincia: Facundo Prado y Jeremías Ledesma.

Prado, quien pasó por todas las divisiones inferiores en el club, retorna al equipo de sus amores tras su paso por Nicolás Avellaneda. “Me hace muy feliz que el club donde me he formado me dé la posibilidad de dar el salto de calidad en mi carrera. Por eso agradezco a la dirigencia y al técnico por tenerme en cuenta para esta temporada”, rescató Facundo.

Si bien aún no hay una fecha acordada para el retorno de la actividad en el país por el problema de la pandemia, el escolta de 1,85 m aseguró que está “muy ansioso de que comiencen los entrenos para ponernos a trabajar, porque deseo de corazón poder ser parte de la mejor temporada de Independiente. Seguro vamos a enfocarnos para lograr eso”.

Jeremías Ledesma

Por su parte, Jeremías Ledesma tendrá su segunda temporada consecutiva en Independiente BBC, por lo cual expresó sentirse muy reconfortado por “la nueva oportunidad”. A lo cual añadió: “Estoy muy agradecido a la dirigencia por confiar en mí. Tenía muchas ganas de quedarme en este club”.

La contratación de Jeremías Ledesma y Facundo Prado se suma a las de Joaquín Baeza, Bruno Ingratta y Juan Ángel López. Además el técnico Guillermo Aliende cuenta con los juveniles Adrián Espinoza, Joaquín Lastra, Sergio Corbalan, Matías Mansilla, entre otros.