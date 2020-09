Piden prisión preventiva para dos hombres por el embarazo de una menor

12/09/2020 - 00:02 Policiales

La fiscal Victoria Sottini requirió la prisión preventiva para el hermano del intendente de Los Telares (Salavina) y para el pariente político de una adolescente de 13 años, quien los acusa de haberla ultrajado sexualmente y embarazado. La audiencia fue presidida por la jueza de Control y Garantías, Sara Harón, quien difirió su resolución, trascendió en esferas judiciales.

“Abuso sexual con acceso carnal” son los cargos endilgados a los dos hombres, apresados el 1 de julio como resultante de un proceso judicial-médico iniciado el 18 de junio.

Aquella jornada, un matrimonio trasladó a su hija adolescente al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi).

En horas, los médicos dieron a conocer un test positivo de embarazo.

Sin perder tiempo, esa tarde la pareja interpuso una denuncia y refrendó con su firma una serie de comentarios, confesión mediante de la víctima, sobre reiterados vejámenes atribuidos al hermano del jefe comunal y al esposo de una prima de la madre de la joven.

Rápido, el 19 de junio Sottini recibió a la adolescente en la Fiscalía y la asistió con los profesionales del área de Contención.

Las respuestas de la menor fueron cobtundentes y así la fiscal descartó cualquier fábula, u otra faceta opuesta a la verdad real.

El 24 de junio, el cuerpo médico forense hizo un examen ginecológico y confirmó el embarazo y el 1 de julio, en Cámara Gessell, la propia víctima habría revelado que los ataques sexuales empezaron a los 10 años.

Relato de la adolescente

Habría manifestado que el primero en violarla fue el pariente político en un paraje rural departamental.

“De noche, mientras todos dormían, él iba a mi pieza. Empezó tocándome y después me abusó.También lo hacía cuando se quedaba a dormir en mi casa. Y siempre me decía que me calle y no cuente nada”, habría relatado.

Asimismo, habría acotado que desde hace un año también comenzó a violarla el hermano del intendente.

Sin mucho más que ahondar, la fiscal apresó a los dos hombres, alojándolos en diferentes organismos policiales.

Doble contragolpe defensivo

El pariente político de la joven es representado por los abogados Sergio Brandán (foto) y Daniel Guzmán. En tanto, el otro imputado es asistido por la abogada Valeria Crespi.

Los primeros habrían solicitado “falta de mérito”. A criterio suyo, su cliente no accedió a la joven, aunque sutilmente quizá reconocieron manoseos. También aportaron pericias psicológicas, que interpretan desligan cualquier culpa trasladándola, eventualmente, al último año en que los abusos habrían sido cometidos por el hermano del funcionario comunal.

Por su parte, Crespi habría planteado “la insuficiencia probatoria” para el dictado de la preventiva. También habría atacado la instrucción judicial, enumerando el “pedido de eximición de prisión desoído”; “planteos de nulidades ante su detención” jamás escuchados ni respondidos.l