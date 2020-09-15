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CARTELERA TV / 16 de septiembre de 2020

A LAS 10.30 LAS RECETAS DE MORFI

- 20:54 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ALAS ROTAS (CONTINÚA)

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 TELEFÉ NOTICIAS

21.45 JESÚS

23.30 30 AÑOS JUNTOS. ATREVERSE

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª edición)

15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 NOTICIERO 7 (2ª edición)


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