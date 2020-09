El proyecto que mantiene conectados a jóvenes que apuestan a un futuro

15/09/2020 - 22:30 La Banda

“Estuvimos con excelentes ventas en estos días, así que muy contentas estamos, cansadas es cierto, pero se sumaron más colegas a la propuesta”.

Con total claridad, la frase denota la satisfacción de la meta alcanzada. El esfuerzo ha valido la pena y el descanso del fin de semana será doblemente disfrutado: porque se arriesgó y porque se ganó.

Sin embargo, la celebración no corresponde a ningún novel emprendedor en tiempos de pandemia. Tampoco se trata de un comerciante que empieza a recuperarse.

Se trata de una docente en tiempos de virtualidad, que encontró la manera de ayudar a sus alumnos que no disponen de dinero para cargar crédito a sus celulares para poder seguir conectados, estudiando. Aferrados a su futuro.

La profesora Mirna (nombre ficticio para preservar su identidad) Recaman, de la Escuela Técnica Nº 6 “Comandante Besares”, de la ciudad de La Banda, se tuvo que reinventar cuando llegó la pandemia. Primero para dictar sus clases a través de una plataforma. Luego, cuando algunos chicos no se conectaban, indagó y se dio con que la crisis económica privaba a sus padres de pagar una conexión permanente a internet.

Se puso manos a la obra y comenzó a solucionar algunos casos, con la ayuda inestimable de sus colegas: algunas produciendo y otras comprando generosamente entre preseptores, directivos y profesores. “A mí me gustan mucho las plantas y tengo un mini vivero en casa. Los profes me compran y lo recaudado es para cargar crédito a los chicos. También hice licores caseros. Siempre entre profes”, relata.

“En la semana volvemos a cargar a los chicos crédito y como tenemos programada una video llamada con los chicos de 5º, la preceptora está analizando algunos casos, para cargar en sus números. Ya que estamos con una vídeo llamada de orientación vocacional con un invitado, y la propuesta les interesa a varios de los chicos. Cargamos más o menos unos $200 por semana, y como es por Zoom, les consume más crédito, que con Whatsapp”.

Hasta ahora trabajaron en el anonimato. Quizás a partir de este ejemplo, surjan más casos similares. Docentes son quienes recaudan dinero mediante ventas de artesanías, por ejemplo, las preceptoras analizan la realidad de los chicos y se ocupan de cargarles crédito a quienes lo necesiten. Nadie sabe quién es quién, para preservar la intimidad de todos.

“No decimos mucho, porque desde luego trae muchas miradas. Y hay gente que cuestiona todo. Nosotros lo hacemos desde el humilde lugar al que un día nos comprometimos como formadores más allá del contexto. Es un tema de vocación, como el médico, la enfermera, el bombero. El docente siempre pone su grano de arena a la situación, y ésta lo amerita”.

Acerca de ir más allá de sus responsabilidades, explica: “Trabajamos no sólo en lo académico sino en lo afectivo, charlamos, se les pregunta cómo están, se habla de recetas de cocina, etc. Los chicos necesitan afecto, no sólo un profesor con contenidos”.

¿Y qué se gana con tanto esfuerzo en una ya compleja realidad educativa?

“La gente que opine lo que quiera, no niego que duele cuando dicen ‘no trabajan y cobran’ y cosas por el estilo. Para mí, con el agradeciendo que me mandó una alumna, ya es suficiente”.

Mediante el mismo Whatsapp que usan para estudiar, la alumna escribió: “Sí me llegó, muchas gracias por su ayuda y la de los profesores. Que Dios les bendiga y les dé el doble”.