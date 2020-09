Prisión preventiva para el padre y un tío por ultrajar a una adolescente entre los 13 y 16 años

16/09/2020 - 01:52 Policiales

La jueza de Control y Garantías de Frías, Roxana Cejas Ramírez, dictó la prisión preventiva para el padre y el tío de una adolescente con retraso madurativo, al parecer abusada entre los 13 y 16 años.

“Abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo”, es la acusación en contra del padre y “abuso sexual con acceso carnal calificado por la convivencia”, la imputación enrostrada al tío.

En audiencia, el fiscal coordinador, Gustavo Montenegro, reveló ayer que hasta mediados de este año la jovencita vivió con su madre y después asumió su responsabilidad una tía.

Alarma educativa

Al asistir a la escuela especial de la adolescente, los profesores habrían alertado a la tía sobre una confesión: “Mi papi que hacía cosas...”, trascendió.

Así, en pocas semanas se confirmó que el padre abusaba de la menor. “Mi papi me manosea por encima de la ropa; me reta y me ordena que no avise nada. Mi tío me desnuda, me lleva al monte y me hace cosas”, habría señalado la joven a los profesores.

Al fijar su posición, el fiscal enumeró ayer pruebas científicas y exámenes médicos de la víctima, dentro de su hipótesis de un doble ataque sexual.

ADN e imputaciones

A su turno, la defensa del tío preso juzgó que hubo una relación consentida e instó a la magistrada al cambio de calificativa por la antigua figura del “estupro”.

Después de escuchar ambas posiciones, la jueza rechazó el pedido de cambio de calificativa y ratificó las imputaciones para el padre y el tío de la menor.

También, la magistrada exhortó a la Fiscalía a profundizar en la investigación, se supo en Frías.

Una de las pruebas pendientes sería el análisis de ADN al padre de la joven.

Al parecer nunca la habría reconocido, por lo cual representa una “veta” que podría explotar la defensa y suprimir el agravante en una instancia de juicio oral.

Finalmente, la jueza Cejas Ramírez dictó la doble prisión preventiva y los dos sujetos proseguirán presos, ya rumbo a la clausura y elevación a juicio.