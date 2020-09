El dólar blue subió al récord de $145 y economistas prevén un empeoramiento de la situación

17/09/2020 - 02:05 Economía

Tras las medidas lanzadas por el Banco Central, la Afip, y la CNV, que buscan desalentar la demanda de dólares en el mercado oficial, el dólar blue subió y marcó un nuevo récord, al llegar a $145 para la venta.

De esta manera, el billete paralelo trepó $14 y la brecha con el oficial ascendió hasta el 92,7%.

A su vez, el nuevo dólar solidario cerró por encima de los $131, muy cerca del CCL.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) trepó $3,61 (2,8%) hasta los $131,90, por lo cual la brecha asciende hasta el 75,3% desde el 70,6% registrado en la jornada previa. En la misma sintonía, el dólar MEP o ‘Bolsa’ aumentó $5,55 (4,5%) a $127,61, lo cual llevó la brecha desde el 62,3% hasta el 69,6%.

El dólar minorista exhibió un aumento de $0,19 que lleva la cotización hasta los $79,55. Aplicando el impuesto PAIS del 30%, la divisa operó en los $103,42. Adicionalmente, debido a la retención del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre Bienes Personales, el ‘solidario’ cerró a $131,26, por encima del MEP.

El efecto en la economía

El economista Gabriel Rubinstein señaló en diálogo con EL LIBERAL que las nuevas medidas derivarán en ‘un empeoramiento del clima de negocios y de posibles inversiones’ en el país a la vez que anticipó ‘posibles defaults de empresas’ al no poder acceder a dólares para pagar sus deudas.

‘Las medidas en general implican reforzar el cepo cambiario que Guzmán había dicho que no iba a ser el camino a seguir, así que ya hay un problema serio de credibilidad en el ministro de Economía. Va a ser mucho más difícil, casi imposible adquirir los U$S200, con lo cual se va a beneficiar el Banco Central de perder menos reservas, pero el dólar blue va a subir porque hay menos oferta’, señaló.

Agregó que ‘al no darle dólares pero las empresas van a tener que caer en refinanciaciones complicadas, costosas y eventuales default, con un empeoramiento del clima de negocios y de posibles inversiones en la Argentina”.

Puntualizó que “los beneficios para el Central existen porque va a tener más dólares, va a dejar de perder dólares, pero con bastantes costos en término de brecha del blue y en términos de la operatoria de las empresas y posibles default y complicadas refinanciaciones o falta de inversiones privadas, eso son parte de los efectos más importantes’.

Destacó que en cuanto al traslado a precios, ‘hay un impacto mixto, las empresas endeudadas algunas van a tener que subir los precios porque van a tener que recuperar márgenes porque se les encareció pagar las deudas, pero al mismo tiempo habrá un poco más de fluidez en importaciones y eso puede ayudar a que no aumenten los precios exhorbitantemente’.

De todos modos, añadió que ‘la montaña de pesos que hay y que va a seguir habiendo por emisión por la situación fiscal, va a hacer que siempre haya intención de dolarizar parte de esos pesos y de una u otra manera las brechas van a seguir altas y seguiremos en este esquema que es inhibitorio de la inversión y del crecimiento, va a haber una recuperación en la medida que se autoricen actividades por el tema de la pandemia, pero vamos a seguir estancados estructuralmente.

“Al Estado ya nadie le presta, pero con estas medidas, nadie le va a prestar a las empresas”

El economista jefe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) Jorge Colina, se refirió a las nuevas restricciones cambiarias en diálogo con EL LIBERAL e indicó que ‘estas medidas lo que hacen es sacar financiamiento a las empresas endeudadas en dólares’.

Destacó que ‘las obliga a renegociar porque no pueden hacer pago de capital con lo cual los acreedores sabrán entender que la empresa no puede girar pagos, pero nadie le va a prestar a empresas argentinas, al Estado nadie le presta y ahora a las empresas tampoco’. Consultado en cuanto al traslado que pudiera derivarse en precios, apuntó que ‘la inflación ahora va a empezar a subir, pero va a haber un golpe fuerte en precios cuando haya una devaluación del dólar oficial que por ahora la quieren evitar con esta medida, pero si no entran dólares y hay que importar en algún momento la devaluación va a ocurrir y ahí va a pasar a precios’.l