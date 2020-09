FÚNEBRES | 18 de septiembre del 2020

18/09/2020 - 02:36 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/9/20

- Carlos León González Ávalos

- Lauro del Valle Juárez

- Manuel Ángel Gallardo

- Nidia del Valle Guzmán (La Banda)

- Ramón Alfredo Gómez

- Silvia Gabriela Basualdo

- Marcos Daniel Quintana (Vilmer)

- Néstor Francisco Molina (Tintina)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

“Que brille para ti la luz que no tiene fin”

Sus hermanas Loba, Olga, Bocha y Maca González Ávalos participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡¡Te vamos a extrañar mucho, Carlos!!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Pablo Degano, Adriana Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Querido Carlos: estamos presentes en tu partida, Dios estará esperando a cada uno de nosotros para una mejor vida en su reino. ¡¡ Que descanses en paz!! ¡¡Te extrañaremos!! Sus consuegros Ing. Gustavo Guillermo Jozami, Liliana Inés Rossa de Jozami; sus hijos Dr. Horacio Jozami y Dra. Marta González Ávalos; Dra. Paula Beatriz Jozami y Dr. Ariel Gustavo Pettinichi; Alejandra Gabriela Jozami y Lic. Gonzalo Carrizo; Juan Cruz Jozami y Pía Morellini, sus nietos Lautaro, Benjamín, Teo, Tomás, Agustín, Zoe, Alma, Sol, Mía, Marianito, León y Ciro. ¡Te despiden con mucho cariño, Carlos querido!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Acongojados Por tu temprana partida, te despedimos con mucho dolor.

Tu prima/hermana Marta y su familia Novillo Ávalos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Su prima hermana Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia, Ana Maria y sus respectivas flias., participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y hermanas en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Sus primos Flia. Ábalos Aliaga: María Elena, Carlos Alberto, Rubén y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

La familia de Ernesto Antonio J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto y Mariano Vital, los nietos Ignacio y Luis Nicolás Pericás Vital; Mariano, León y Ciro Vital González Ávalos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño en estos momentos de dolor a María Guadalupe y familia. Rogamos y rezamos por su eterno descanso en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Pedro José Agüero Lami, María Elina Vitalevi, María Sara Agüero, María Carolina Agüero, Juan Manuel Agüero, Solana Montes de Oca, Santiago, Manuel y Joaquín, acompañamos con dolor a sus hijos y flia. en su partida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Beatriz Carolina Polti, hijos y nietos, acompañan a toda la familia con mucho cariño en estos momentos de pena, y ruego al Altísimo bendiciones.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Fuiste un hombre maravilloso, un compañero incondicional… juntos hasta el fin. Eulalia Irene Mosca.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Eulalia Irene Mosca, sus hijos Gregorio, José y Ma. Angélica con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Dr. José Luís Zavalía, Liliana Lorenzo y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Dr. Carlos León González y acompañan a su flia en tan doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Radio Panorama participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Sus compañeros de la mesa de Debate Abierto de Radio Panorama, Rogelio LLapur, Roberto Ayala, María José Domínguez, Facundo Pérez Carletti y Rafael Fano, despiden al querido Carlos León y elevan una plegaria en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LAURO DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Querido primo ya estás en el reino de los cielos. Fuiste una gran persona padre y esposo ejemplar. Nos unimos en el dolor de Ana María Mario Lito .Tus primas Tere Adriana Cristina René Ibarra y familia rogamos una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LAURO DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

"Yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol". Dios misericordioso recibe en tus brazos a mi querido padre, a mi ejemplo a seguir, al ser que me dio todo en esta vida, al esposo, padre y abuelo ejemplar. Guardare en mi corazón los lindos momentos que pasamos juntos, tus palabras quedaran grabadas en mi mente y cada recuerdo en mi corazón. Solo te digo hasta luego viejito querido, el cielo se viste de fiesta para recibirte. Voy a extrañar mucho tus llamados de todos los días a mi celular papi querido…ahora descansa y quedate tranquilo que junto a mi hermano cuidaremos de mi mami. Te amo papi… Su hijo Dr. Mario Juárez, nuera María Ines, y tus amados nietos Federico, Santiago y Sabrina Juárez Varela.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GLADIS RENÉ VICENTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr.Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GLADIS RENÉ VICENTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/20 y espera la resurrección.

El senador Nacional Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

CLARA LUZ OVEJERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/20 y espera la resurrección.

Madre, hace 9 días las puertas del cielo se abrían para recibirte, en una mañana Clara y llena de Luz como tu nombre, te fuiste en paz, llena de amor y rodeada de tu familia que tanto amabas. Fueron meses difíciles donde tu dolor fue el nuestro, tus lágrimas las hicimos propia, pero tuvimos la gracia de cuidarte, atenderte y mimarte cada día, el dolor purifica y libera y nos deja la enseñanza que el amor sana las heridas más profundas.

Hoy tus hijos y nietos lamentamos enormemente tu ausencia física, pero con la tranquilidad de haberte acompañado hasta el final.

Queremos agradecer a la Dra. Jimena Bartolomé por su disposición, calidad humana y profesional, a Patricia Roldán que estuvo desde el primer momento a su lado con amor y respeto. A Walter Orellana por su atención y profesionalismo, a familiares, amigos, vecinos de calle La Pampa, amigos y familiares de tus hijos y nietos y a todos los que nos acompañaron en este momento de profundo dolor con mensajes y llamadas.

Invitamos a todos a elevar una oración por tu eterno descanso, en el lugar donde estén. ¡Muchísimas gracias! ¡Bendiciones para ustedes!

RECORDATORIO

MARGARITA SADA MIGUEL DE ABATE - CARLOS MAURICIO ABATE

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 18/9/00 - 6/9/2012 y espera la resurrección.

Hoy la lluvia recorre nuestras caras confundiéndose con nuestras lágrimas que son de amor y de pena. El corazón se nos cae a pedazos sintiendo vuestra ausencia, sólo queremos que sepan que aunque hayan partido, viven en nuestros corazones.

Desde aquí elevaremos nuestras plegarias pidiendo al Altísimo por el eterno descanso de sus almas.

INVITACIÓN A MISA

DORYS LUCÍA DEL VALLE RODRÍGUEZ MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/09/15 y espera la resurrección.

¡Dorys mi vida! Hoy hace 5 años de tu partida hija adorada, fuiste y sos el único y gran amor de mi vida, tu dulce sonrisa está permanente en mí, tus caricias, tus besos, tus abrazos, tu perfume.

¿Qué pasó? Me sigo preguntando y no hay respuesta para tanto dolor, pero de algo estoy segura que a donde yo voy y a donde yo estoy vos estas a mi lado por eso no permites que yo caiga y Jesús y María tampoco

Nos amamos tanto que el caminar diario se hace menos pesado. Sos vos la que me impulsa a seguir, los latidos de tu corazón están en el mío. Así como mi corazón está inundado de dolor también está inundado de bellos recuerdos inolvidables.

Sé que estas en un lugar privilegiado porque en vida sembraste mucho AMOR, fuiste una hija maravillosa es por eso que en lugar que estas no hay dolor, ni penas ni sufrimientos como dice la Oración

¡Te amo con todo mi ser sos el brillante más preciado y cuidado!

Tu amada mamá Maria Elena

Pido a familiares y amigos una oración por ella, la santa misa en su memoria se realizará el dia 20/09/20 a través del Facebook de la Radio 91.1 Radio de juventud. A las 10 de la mañana.

RECORDATORIO

DORYS LUCIA DEL VALLE RODRÍGUEZ MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/15 y espera la resurrección.

Agradezco a Dios haberte conocido y haber podido disfrutar a tu lado de nuestras penas y alegrías

¡Te extraño tanto amiga querida!

Tu hermana del alma, tu compañera y amiga Paola

Doctora: Paola Segovia (San salvador de Jujuy).

INVITACIÓN A MISA

DORYS LUCIA DEL VALLE RODRÍGUEZ MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/15 y espera la resurrección.

Nietita de mi corazón, mi Dorys… ¡cómo pasa el tiempo! Aquel 18 de septiembre que se partio mi corazón, pasa la tarde y llega la noche, pasa el tiempo pero los recuerdos no, seguirás siendo el motor de mi corazón hasta que llegue ese día esperado. Dios nos prometió la resurrección de la vida eterna así será mi Vida, que desolada es mi vida… eras y sos la luz de mi vida

El Señor Jesús y María ya tenia la bendita Morada para vos.

Ángel de mi vida siento hacerte esas caricias, ese Amor puro tan grande que nos teníamos y nos seguiremos teniendo. Por eso le pido al Cielo que no me deje caer. Te seguiré conversando porque se que me escuchas,¡mi nieta, mi alma te adoro!

Tu abuela Lucha.

Pido a familiares y amigos una oración por Ella, se invita a participar de la misa que se a realizara a través del Facebook de la radio 91.1 radio de la juventud el dia 20/09/20.

RECORDATORIO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

Amor estás más allá de toda presencia, te amo aun en la ausencia, pero ausencia de cuerpo, no de espíritu. Te amo en abstracción del alma, pues nuestras vidas se cruzaron en el momento justo, tan cálidamente, tan dulce, tan de ser el uno para el otro, que ya nunca volverá a ser la misma. Espero la segunda oportunidad, cuando Dios vuelva a unirnos en el mas allá y esta vez para la eternidad. Esa es mi esperanza. Chini y Jeremías te recuerdan a cada instante en cada cosa que nos pasa decimos ese es "papi" e invitan a unirse a la misa virtual de la parroquia San José de Belgrano hoy a las 18 hs con motivo de cumplirse el 1 mes de su fallecimiento y elevar una oración en su querida memoria.





AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Livio Yocca, su esposa Martha. sus hijos y nietos, acompañán en este momento de profundo dolor a sus seres queridos, en especial a su hermano Pirincho cuñado y amigo de toda la vida. Rogamos al Señor que la reciba en su Reino y que descanse en paz.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Excompañera de la Academia de Bellas Artes del Norte "Juan Yaparí", Alina del R. Brandán de Oieni, participa con gran dolor su fallecimiento. Fuiste una amiga sincera y solidaria, siempre te recordaré por tus valores. Elevo oraciones al Señor por tu eterno descanso.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. María Elena Trotta y Patricia Santos participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Julia y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. María Argentina Weyenbergh y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de la querida Chuza y acompañan a sus hermanos y especialmente a su hija Agustina en este difícil momento.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Sara Arce Viaña y sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y Elena Liendo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermano y demás familiares.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. ASPE Empresa de Seguridad, propietarios y empleados participan el fallecimiento del Sr. director de Hospital Independencia y acompañan a su familia en estos momentos dolorosos.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Lydia Sthela Trejo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Maria Marta, sus hijos y su hermano Sebastián en este triste momento. ¡Qué descanse en paz!

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Mario Benavente y Susana Jugo Beltrán junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás, María Mercedes y Gustavo Zavlía, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana acompañan a su familia por tan irreparable pérdida.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Luis Eugenio Cantizano, su esposa María Fernanda Ferreira Lesyé y sus hijos Sofía y Bautista participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Patricia Beltrán, sus hijos Agustina, Dolores, María Julia y Patricio Ordóñez Beltrán con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Olegario Hernandez, Caludia Zavalia y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan a su familia en este duro momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Claudia Argibay, acompañando en su difícil momento a su hermano Dr. Sebastián Argibay. Elevando oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa con María Marta y flia, en el dolor y la oración.

BASUALDO, SILVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Su madre Clelia Guerrieri, sus hermanos María Rosa, Rita, Clelia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Sus hijos Alfredo, Martín, Viviana, Clara, Ana, Santiago y Lorena, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus hijos María Guadalupe González Ávalos, Marta Lucrecia González Avalos y Horacio Martín Jozami, Luis César González Ávalos. Sus nietos Marianito Vital, León Vital, Ciro Vital, Zoe Jozami, Agustín Jozami, participan con profundo dolor la triste partida de su amado padre a la casa del Señor y ruegan oraciones en su memoria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA .

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus primos despedimos lamentando profundamente su deceso y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Q.E.P.D. Familia Avalos Ferrer.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus primos hermanos Alberto y Chiqui Bravo de Zamora participan con honda tristeza y dolor.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus sobrinos María del Huerto, Marcelo y Pablo, José y Fernanda, Fernando y Eugenio Bravo de Zamora participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus primos Raúl Espeche, María Angelica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Viki, y sus respectivas flias. participan con mucho dolor y tristeza la muerte del querido Carlitos.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus sobrinos Rafa y Paula, su esposo Álvaro e hijas Paula y Manuela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su prima Zulema Elisa Abalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela y Matías Calabrese participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus primos Tulio, Bimbo, Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Abalos y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Carlos A. Salmoiraghi Echegaray, Agostina Elias y sus hijos Augusto y Stefano, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompaña con mucho dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sofía M. de Abalovich y flia, acompaña con dolor el fallecimiento de Carlitos y ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Rodrigo Posse, Agustina M. Ordoñez Beltrán y sus hijos Estanislao y Lisandro y Frasquita Martilotti, acompañan a su familia ante la triste partida de su amigo Carlos León. Que descanse en paz.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Porota de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, María Angélica y Hugo Roger Lines participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Héctor Estanislao Ponce participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Guadi y acompaña a sus hermanos en esto momento difícil.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Silvia Abalovich, Alberto Servente, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesyé e hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del muy querido Carlos León y acompañan con gran cariño a sus sobrinos y primos María Guadalupe, Martita Lucrecia y Luis César. Elevando oraciones en su querida memorias.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Pedro Ignacio Lines y Magucha Cerutti, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su querida amiga Silvia Elena Lines, sus hijos Mariano y Paola Machiarolla participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) falleció el 17/9/20|. Ana María Catella; Nadia y Valeria Canavosio, lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran amigo y colega de Nadia. Nunca dejarás de vivir en el corazón de los que te tuvimos cerca. Hicimos un culto de la amistad, eras especial con esa calidez que te caracterizaba. Adios amigo, rogamos por tu eterno descanso.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) falleció el 17/9/20|. Nadia Canavosio participa con profundo dolor la desaparición física de su amigo y colega. Siempre te recordaré como el amigo que fuiste, con ese corazón inmenso y ese afán de aconsejarme siempre en nuestra profesión. Te extrañare amigo. Ruego por tu eterno descanso.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Pablo Mariano Arce , su esposa Andrea Paz y sus hijos Felícitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Daniel Rojas Polti, Laura Bergues e hijos lamentan profundamente su deceso y acompañan a sus familiares en este doloroso mometo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Estudio Rojas Polti participa con dolor su fallecimiento y acerca sus condolencias a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Pablo Rojas Polti acerca sus condolencias a su familia y ruega por su eterno descanso. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dr. Marcelo Moggio y sus hijos Patricio, Mariana y Marcela participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo de toda la vida. Acompañan a su familia con cariño. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dr. Eduardo Gómez Colombo y Elsa Elías de Gómez Colombo participan con dolor el fallecimiento de su amigo Carlos, acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. José Pernigotti y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Delcia Regina Mujica y sus hijas Luciana, Natalia y Delcia Ramos Taboada participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega, compañero de toda la vida rogando oraciones en su memoria. No te olvidaremos.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sra. Susana Sastre de Ottineti participa con mucho dolor el fallecimiento de su amigo Carlitos y acompañan en su dolor a sus hijos y demás familiares.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Esc. Oscar Luis Karam, Esc. Carmen Venegas de Karam y Esc. Luis Augusto Karam participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos: Diego Emiliano, Cecilia María y Luciana Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|.Juan Domingo Bernardo Roitman, su esposa Norma Mazzuchini e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Lydia Sthela Trejo participa con profunda tristeza el fallecimiento de su amigo y acompaña a sus seres queridos en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Mario Benavente y Susana Jugo Beltrán junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás, María Mercedes y Gustavo Zavalía, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con cariño de siempre a hermanos e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. "Señor permítele contemplar la luz de tu rostro". Roberto Osvaldo Encalada, su esposa Emma S. Finno, sus hijos María Belén, Roberto, hijos políticos y nietos, lamentan con profundo dolor su partida y acompñan a su querida familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por el descanso en paz de su alma. Carltos nunca olvidaremos las agradables reuniones que compartimos.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba y familia participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda del Valle Villalba e hijos participan con el fallecimiento del amigo Carlos, acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dra. Marcela Paz participa con profundo dolor el fallecimiento de su distinguido colega y amigo. Eleva una oración en su memoria. Salmo 23 "El Señor es mi pastor y nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar".

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su amiga Clelia Tauil y sus hijos Luis María y María Virginia Gómez Tauil, Rodrigo García Fattor y su nieto Facundo participan con mucho dolor su fallecimiento y saludan a toda su querida familia. Descansa en paz, querido amigo.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, Catalina María Lugones Espeche, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Alejandro Cáceres, María A. Lines, Mariana, Carolina y Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Jorge Gómez Paz y familia, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Carlos León y acompañan a su familia con mucho cariño.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Tu alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir. Coqui Villanueva, Mariano Guerrieri y flia, participan con dolor su fallecimiento. Que descanses en paz.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Los vecinos y amigos del Edificio Assul acompañan a su hija Guadalupe en este doloroso momento y elevan oraciones.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. La promoción '56 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Bocha, nuestra compañera, y familia en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. María Rosa Aguilar Aráoz y familia participa con dolor su fallecimiento, acompaña a toda su familia, rogando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Luis Eugenio Cantizano, María Fernanda Ferreira Lesyé y sus hijos Sofía y Bautista participan el fallecimiento de su querido tío Carlitos, acompañando a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Patricia Beltrán, sus hijos Agustina, Dolores, María Julia y Patricio Ordóñez Beltrán con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Juan Carlos Marhe y familia, Juan Martín Marhe y familia, Lourdes y Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Natalia Marhe y Hugo Tarchini participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de mis queridos amigos Guadalupe, Marta y Luis César.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Norah G. Agüero Echegaray de Rizo Patrón y familia, Ximena Rizo Patrón y Cristian Pita, Carmen Agüero Echegaray de Manzur y flia., Ma. del Carmen Manzur Agüero, Ma. Cristina Agüero Echegaray y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Guillermo Arturo Catella, su esposa Fernanda Yachelini y sus hijos Guido, Pedro, Guilli y Agostina y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su amigo Carlitos y acompañan con mucha tristeza a su familia.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Decíamos "juntos podemos". Y lo conseguíamos porque hacíamos fácil lo difícil y la tristeza se volvía alegría. No quedó nada sin expresar entre nosotros: hace pocos días nos dijimos la admiración y el cariño mutuo que sentíamos. No te has ido porque te sentiré siempre a mi lado. Hasta el fútbol nos seguirá uniendo. Descansa en paz. Chinina Ruiz y familia acompañan a su familia en estos momentos de hondo dolor.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Chacho Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlitos. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Marta Lucrecia Abalovich y sus hijos María Guadalupe González Ávalos, Martita González Avalos y Horacio Jozami y Luis César González Ávalos y sus nietos Marianito, León, Ciro, Zoe y Agustin participa con inmenso dolor el fallecimiento del padre de sus hijos y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias. participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Chany, Marcela Parra y sus hijos Maria del Huerto y Benjamin acompañan a su querida amiga Pupe. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dr. Carlos León Sirena y Dra. (Medica) Zulma Graciela Sirena participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Luis López y Gloria Cárdenas participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en esta circunstancia.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Bibiana T. Meneghini ,su hijos Alejandro(a) y Albena, Julieta y Franco, Lorena y Bruno Volta participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos duros momentos con oraciones. Nunca te olvidaremos Carlitos.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Acompañamos en este momento los amigos de sus hijos Emanuel García y Macarena Vera ruegan oraciones en su memoria .

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dr. Aristóbulo Barrionuevo (h), su esposa Elena Vicente, sus hijos Diego, Maxi, Mercedes y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, colega y Ex-legislador Provincial. Recordando con afecto su pasión republicana, honestidad intelectual y coherencia democrática, sostenida en los debate en el Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, no obstante pertenecer a pensamientos políticos distintos. Tu ejemplo y hombría de bien perdurará por siempre en quien te conocimos. El Señor te conserve en tu gloria, pidiendo cristiana resignación a su esposa, hijas, familia y amigos.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Lucía Bolomo, sus hijos Carlos Hetmañiuk (a), Daniela Hetmañiuk (a) y Pablo Hetmañiuk, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Techy Fernández Polti, sus hijas Josefina, Laurencia y Eugenia Abalovich y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos León y acompañan a sus hijos Guadalupe, Marta y Luis César y toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Raúl Abalos Gorostiaga, Diana Dhers, sus hijos Raúl Fernando, Lucila y Gonzalo Ábalos Gorostiaga participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dr. Luis Milet y Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Ana Gimena Storniolo, su esposo Jorge Falcione e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Carlos León González Ávalos y acompañan a su familia y a Eulalia en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. María Argentina Weyenbergh y Carlos Bernardo Weyenbergh participan el fallecimiento de su colega y amigo y hacen llegar sus condolencias a sus hijos, hermanas y demás familiares.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Inés de Ángeles Martínez, su marido Hugo Argañarás y su hijo Juan Bautista Argañarás participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su amiga tan querida Guadalupe, sus hermanos Marta y Luis César, sus nietos y a toda la familia en este momento de gran dolor.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor Sebastián y Marta Cecilia y Diego Cardona participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Felicitas Martilotti, Norberto Scaraffia, y sus hijas Felicitas y Rocío lamentan profundamente su partida. Ya estará arriba con su humor habitual. Elevamos oraciones por él.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Francisco A. Larocca participa con profundo dolor el fallecimiento del queridísimo Carlos Leon, y acompaña en este momento a sus hijos Luis, Marta y Guadalupe.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Osvaldo Larocca, Sílvia F. Martin Lafuente de Larocca y Ornella Larocca participan el fallecimiento, y acompañan en este triste momento a su familia.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Felicitas Scaraffia y su familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia,Titi y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a sus hijos Guadalupe, Martita y Luis César. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Casa D Italia y Escuela de Nivel Inicial Dante Alighieri participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Carlos León González Ávalos y acompañan a su familia y a Eulalia en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sara Arce Viaña y sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y Elena Liendo participan su fallecimiento y acompañan a Marta y a sus hijos con un cariñoso abrazo en estos momentos de dolor.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Se me acabó la oralidad, pensamiento, razonamiento. Se apagó la vida de mi esposo, padre, abuelo ejemplar. Se termino la existencia terrenal de un gran Maestro, Tato Juarez, con humildad formamos nuestra flia. Su esposa Ana Maria Herrera de Juárez, su hijo Dr. Mario del Valle, hija politica Prof. Maria Inés Varela, nietos Federico, Santiago y Sabrina. su hijo Dr. Oscar Daniel, hija politica Prof. Ruth Wainziger, nietos Dra. Maria Florencia, futuro nieto politico Matias Rosa y Lauri Valentina.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su esposa Ana María, hijos Mario, Oscar, H. pol., María Inés, Ruth, nietos, Federico, Santiago, Sabrina, Florencia, Laurencia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio P. de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Querido papa y abuelo Tato. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Agradecemos cada enseñanza que nos brindaste que tu luz brille toda la eternidad. Su hijo Dr. Mario del Valle Juárez, su hija politica Prof. Maria Ines Varela, nietos Santiago, Sabrina, Federico y futura nieta politica Abigail Villalba.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Querido Tato, gracias por todas las alegrías compartidas, descansa en paz. Su prima Saralía Llanos, sus sobrinas Mariela y Giselle y familia participan con mucho dolor y ruegan una oración en su querida memoria y pronta resignación.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Nos dejaste un dolor inmenso en el alma. Te pedimos, que desde donde estés ayudes a tu esposa e hijos. Fuiste una gran persona: bueno, generoso, atento, siempre te preocupaste por los demás. Un ser excepcional. Sus sobrinos Sonia Juárez, Iván Zitelli y su prima Mirtha de Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo "Tradición" participa el fallecimiento de su socio y amigo, acompañan a su familia en tan doloroso trance y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de los Dres. Mario y Daniel Juárez, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Que el Señor misericordioso te reciba con los brazos abiertos para gozar eternamente de su Gloria Celestial". Su cuñada Sara Fiad, sus hijos Isabel, Graciela, Joye, María Mercedes y fray Juan José Herrera (a), hijos políticos, nietos y bisnieta participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Despedimos con profundo y sincero afecto y por supuesto con el agradecimiento desde siempre a Carlos León y trasladando nuestras condolencias a toda su flia. a quienes acompañamos en este profundo dolor. Fue uno de los titulares fundadores de un Estudio Jurídico muy prestigioso, dedicado íntegramente a su ejercicio profesional. Fue maestro y guía de varios y múltiples abogados, encontrándose entre ellos, quien combinó de una manera singular nuestros pasos en tribunales con sus enseñanzas y su apasionamiento por la profesión. Rogamos una oración en su memoria. Carlos Ordoñez Ducca y Pablo Rojas Polti.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Juan C. Azar y flia. Participa con profundo pesar el fallecimiento del amigo Carlos León y acompaña a su querida flia. y eleva oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Mario Montañez, Chichí Crapanzano junto a sus hijos Carlos Mario y Raúl Eduardo Montañez Crapanzano y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento del colega, vecino y amigo Tato. Ruegan a Dios pronta resignación a sus familiares.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Juan Carlos Martín Carrizo, su esposa Choly Vivas y familia participan con dolor el fallecimiento de su gran amigo y colega Tato. Acompañan en el pesar a su esposa Ana María, sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. La familia de Ramón Pellene, Elena Arias y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Dr. Mario y Dr. Lito Juárez. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este doloroso momento.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Osvaldo Pacheco lamenta profundamente la desaparición física del amigo Tato y acompaña a su hijo Lito y demás flia en el dolor. Elevo una oración en su memoria.

LEDEZMA, TIBURCIO ZOILO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Su esposa Gladys Rodriguez, hijos Emilio, Jorge y Azucena, hijos políticos Aimara Bravo, Angel Barrionuevo, nietos Johana, Luli, Karen, Lucía, Valentin, Rocío, Ulises, Nataniel, Jeremias, Ariel y Pucho y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Esperanza, Clodomira. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. S.A - EMPRESA SANTIAGO

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. ''Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios". María Argentina Weyenbergh y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Aida, sus hijas y demás familiares.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Los angeles del Cielo te reciben con alegria. Un nuevo integrante de unio a sus voces. Aida Velardez de Llarrull, despide con profunda tristeza a su ex supervisora y amiga. Acompaña en el dolor a sus familiares y pide oraciones en su memoria. Descansa en paz amiga.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. En verdes praderas el me hace descansar. Chicha de Santillan, Aida y Fernanda Velardez despiden con tristeza a la querida Profe. Abrazan con cariño a su familia.

SILVA DE CORDERO, NÉLIDA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d..) Falleció el 17/9/20|. Su hermano Darío Silva, su esposa Emilia, hijos y nietos, participan su fallecimiento y abrazan y acompñana a su familia en este doloroso momento.

SILVA DE CORDERO, NÉLIDA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d..) Falleció el 17/9/20|. Hugo Emil Silva, su esposa Rosa, sus hijos Ariel, David y Martín, sus nietos participan su fallecimiento y acompañan con sentido dolor a sus hijos, nietos, bisnietos y a todos cuantos en vida la acompañaron. Querida hermana, te despidon con la confianza de saber que Dios tendrá un lugar para tu alma inmortal porque fuiste una luchadora de toda la vida. Hijos, nietos, bisnietos y demás familia y amigos, vecinos, etc.- siempre te tuvieron dispuesta a brindarlos un socorro, acompañamiento y haciento tuyas las aflicciones de los demás. Dios te compense por todo. Descansa en paz.

SILVA DE CORDERO, NÉLIDA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d..) Falleció el 17/9/20|. Querida hermana Betty: Ante tu irreparable pérdida, elevamos una oración por tu memoria. "Dios de misericordia y amor, posa tus manos en mi hermana Betty a las que has llamado de esa vida a tu presencia y que goce de tu luz y paz eterna". Vivirás por siempre en nuestro corazones, fuiste una mujer y madre ejemplar. No te olvidaremos nunca. Tu hermano Héctor Lelio Silva, hijos Héctor, Mario, Susy, Walter, Daniela y María Eugenia y sus respectivas flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA DE CORDERO, NÉLIDA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d..) Falleció el 17/9/20|. Patricia Valdora, Ana Jiménez, Mirta Luna, Chini Filippa de Guber, Nelé de Nazario, Alberto Charriol, Silvia de Rosales, Susi Gómez, Hugo Santillán y Rubén Pereyra participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Hugo en este momento de dolor.

SILVA DE CORDERO, NÉLIDA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d..) Falleció el 17/9/20|. Chini Filippa de Guber y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida Betty y acompañan a su hermano Hugo y demás familiares en estos tristes momentos.Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ANELLI DE TRAGANT, LUCÍA ROSA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/09|. Mamá, hoy hace 11 años que partiste y te recordamos con todo nuestro amor. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieta rogamos oraciones en tu memoria.

GAMIETEA, RUBÉN VENANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/07|. A 13 años de su fallecimiento seguimos recordando la bella persona que fuiste. Tu recuerdo estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Descansa en paz junto al Altísimo. Besos al cielo, tu esposa Danny, tus hijos Andrea, David y Marcia con sus respectivas familias, rogamos una oración en su memoria.

LÓPEZ SALOMÓN, ADÁN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Su madre Nené Salomón de López, sus hermanas Maru, Marti, Andrea y Ale, y sus sobrinos Rafael, Patricio, Fabián, Francesco, Lisandro y Gregorio lo recuerdan con inmenso cariño al cumplirse dos años de su viaje celestial.

LÓPEZ SALOMÓN, ADÁN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Nunca te fuiste, hijo querido... Estás en cada cosa buena que me rodea, con tu sonrisa, tu bondad, esas múltiples habilidades que tenías, esa manera de abrazarnos. Fuiste un milagro en mi vida y fueron una gloria tus 38 años. Nunca serás pasado, porque vives en mi alma como siempre, y siempre serás presente. Fuiste todo para mí, el amor más grande que uno puede sentir, mi hijo, mi tesoro. Te amo y te amaré toda mi vida. Hasta nuestro reencuentro, mi amor, en la gloria de nuestro Señor. Tu mamá Nené Salomón de López.

LÓPEZ SALOMÓN, ADÁN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Dos años sin tu presencia física, reecontrándote entre los recuerdos más puros de tu breve estadía en este mundo y en mi historia. Te amo profundamente, hermano, sos mi inspiración, y tus proyectos se cumplirán por el amor que sembraste y por tus grandes esfuerzos, que hoy me animan a todo. Alma con alma, amado hermano. María Marta López Salomón invita a familiares y amigos a recordar a su hermano con cariño y a elevar una oración en su memoria, al cumplirse dos años de su viaje celestial.

MASMUT, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/10|. Padre querido, es muy dificil recordar este dia, que fue cruel de inesperado, te fuiste silenciosamente, tu corazon se paralizó, que dificil fue saber que nos dejabas solas y huerfanas, porque fuiste un padre ejemplar, bueno, sencillo y compañero. Siempre estabas junto a tus hijos. Te extrañamos, espero que Dios te de el descanso eterno y la paz que te lo mereces. Tus hijas que te extrañan y nunca te olvidaran. Mafi, Fanny y Betty. Descansa en paz.

PATO DE ALFANO, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/2010|. Sus hijos y nietos la recuerdan en el 10º aniversario de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18/|. Juan, fuiste una persona de luz, alegre y buen compañero. No logro frenar mis lágrimas, deseo tenerte cerca mío, para abrazarte fuerte y darte un abrazo grande. A dos años, aún hay dolor como el primer día, pero el Señor quiso tenerte con él desde allá nos cuidas y nos mandas bendiciones, así eras vos, aunque no comprendemos tu ausencia, repentina, descansa en paz, "viejo querido". Tu esposa Rosa, tus hijos, Daniela, Juanjo y Claudio, tus nietos que te quieren Agustín y Nicolás, Milagros y Virginia, tu madreTona, tus hermanos, cuñados y demás fliares. ruegan una oración en tu memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FLORES, JOSÉ ANTONINO (NINO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20 a los 93 años en la Ciudad de Salta|. "Yo soy el camino, la Verdad y la Vida". Juan 14,6. Casi 70 años de casados, fecunda fuente de Amor. Su esposa Blanca Dolly Matos Molina y sus hijos, Mónica Raquel, María Gabriela, Fernando José y Gustavo Hernán Flores Matos Molina, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Parque de la de la Divina Misericordia de la Ciudad de Salta.

FLORES, JOSÉ ANTONINO (NINO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20 a los 93 años en la Ciudad de Salta|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá". Juan 11,25. Su hija Mónica Raquel Flores Matos Vda. de Estevez; Sus nietos: Francisco Damián y Romina Pécora; Joaquín Ignacio y Andrea Amín; José Antonio y Marina Ledesma; María Gabriela; Camila Belén y Franco Torres; Su bisnieto Juan Francisco Estevez Pécora, participan con profundo dolor su partida a la encuentro con el Padre Dios. Papá y Abuelo amoroso, maestro incansable, nos dio las alas para volar, ¡Vuela Nino, en pleno milagro al abrazo misericordioso con nuestro Creador!

FLORES, JOSÉ ANTONINO (NINO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20 a los 93 años en la Ciudad de Salta|. "Yo soy el pan de vida" Juan 6,35. Su nieto Francisco Damián Estevez y Sa Romina Pécora, su bisnieto Juan Francisco Estevez Pécora, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Abuelo querido me quedan grandes recuerdos, fuiste un ejemplo para nosotros. Abrazo del alma.

FLORES, JOSÉ ANTONINO (NINO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20 a los 93 años en la Ciudad de Salta|. "Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador". Jn.15,1. Su nieto Joaquín Ignacio Estevez y Andrea Amín participan con profundo dolor su partida al encuentro con el Padre Eterno. Un cielo de zambas esperando está". Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Parque de la Divina Misericordia en la Ciudad de Salta.

FLORES, JOSÉ ANTONINO (NINO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20 a los 93 años en la Ciudad de Salta|. "Yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas". Jn 10,7. Su nieto José Antonio Estevez y Marina Ledesma, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Abuelo querido ya estarás cantando de nuevo, esta vez para siempre...Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Parque de la Divina Misericordia en la Ciudad de Salta.

FLORES, JOSÉ ANTONINO (NINO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20 a los 93 años en la Ciudad de Salta|. "Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida". Jn 8,12. Su nieta María Gabriela Estevez, participa con profundo dolor su partida al encuentro con el Padre Dios. Abuelo siempre estarás en mi corazón. Gracias por tu gran amor y bondad, ahora descansas en paz, en los brazos de Jesús.

FLORES, JOSÉ ANTONINO (NINO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20 a los 93 años en la Ciudad de Salta|. "Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por las ovejas". Jn 10,11. Su nieta Camila Belén Estevez y Franco Torres, participan con profundo dolor su partida al encuentro con el Padre. Abuelo querido, descansa en la paz de Cristo!

GUZMÁN, NIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Sus hijos y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GUZMÁN, NIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. "Es imposible no estar triste... tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír". Sus hijos: Omar, Mónica y Mariana, hijos políticos: Angélica y Jorge, nietos: Camila, Facundo, Joaquín, Thiago, Nazeli y Lucca.

GUZMÁN, NIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Tus alas ya estaban listas para volar, pero nuestros corazones, nunca listos... para verte partir". Su hijo:Walter, hija política Angélica, su nieta Camila, nieto político Horacio y consuegra Ada

GUZMÁN, NIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Walter Palumbo, Estela Núñez, sus hijos Horacio, Adrian y Rocio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Cabo 1ro (R) Walter R. Gonzalez, su esposa Lic. GLoria E. Loto, sus hijos Dr. Cristian Ariel Gonzalez, Prof. Gabriela M. Gonzalez, Prof. Fernando Javier Gonzalez y nieto Leon Javier Gonzalez participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro amigo Pedro (Chalo) Salvatierra y suera de la amiga Lucy Julian. Rogamos una oración en su memoria.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GALLARDO, MANUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Su esposa Rosa Lescano, su hija Edith Gallardo, sus nietos Ruth, Belen, Vale, Dadi, Lautaro, Angel, h. pol. Daniel, sobrinos José Luis, hnos. de fe, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MOLINA, NÉSTOR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su esposa Elena Salas, su mamá, sus hnos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PERALTA, JORGE LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. La comunidad educativa de la Esc. N° 243 "Manuel Alberti" participa con dolor el fallecimiento del tío de su colega María Estela Peralta. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PERALTA, JORGE LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Mary Montis y Oscar Castillo participan con dolor el fallecimiento del compañero y amigo Lindor, y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

QUINTANA, MARCOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Su esposa Dominga Cejas, sus hijos Soledad, Claudia, Marcela, Maria, Daniel, Cristian, Carlos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Vilmer Dpto. Robles SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.