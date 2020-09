VIDEO | Una mujer robó latas de atún, la descubrieron, y se hizo la ofendida

20/09/2020 - 13:16 País

El robo en un supermercado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se volvió viral en las redes sociales por la actitud de una mujer tras ser descubierta queriendo llevarse sin pagar más de 20 latas de atún entre sus ropas.

El hecho ocurrió en el mercado "La Gallega", en la intersección de Mitre y Avenida Pellegrini.

Las imágenes registradas por los propios guardias de seguridad muestran cómo la mujer arroja al piso los productos de la marca "La Campagnola" mientras se queja: “No vengo más a este lugar”.

“¡Sacate el barbijo! ¡Sacate el barbijo! ¡Bajate el barbijo! Ladrona, mirá, mirá todo lo que larga”, dice uno de los hombres que la increpó.

“Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más”, protesta la señora.

Sobre el final del video, se observa cómo uno de los guardias intentó grabar la cara de la señora mientras le insiste en que se quite el cubreboca.

En respuesta, la mujer amenazó: “¡Qué bajate el barbijo, gordo asqueroso! Me tocás y te denuncio por violencia de género”.