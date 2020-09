Cuando las ansias de superación son más fuertes que los contratiempos de la tecnología

20/09/2020 - 23:51 Santiago

En estos tiempos de presencialidad vedada, las universidades adoptaron métodos tecnológicos para dar clases e incluso para tomar exámenes finales y realizar actos de colación. Y esta situación desnudó algunas falencias en el orden tecnológico, mucho más en el interior de la provincia.

Pero, hay quienes en sus ansías de superación no miden las acciones para vencer los contratiempos. Algo así es lo que demostró Sol Estefanía Herrera, de 20 años, que cursa la carrera de Ciencias Económicas en la Unse, y vive en la ciudad de Los Telares. Su mamá es docente y su papá trabaja en la Agencia de Desarrollo del lugar.

Pasó que el día en que debía rendir un examen de Administración I, hubo problemas de conectividad en su lugar de residencia, y no dudó en buscar la manera de trasladarse en busca de una solución. Los profes, de diez, ya que entendieron la situación y le reprogramaron el examen.

“En la ciudad contamos con buena señal de internet, en algunas partes mejor que en otras, pero tenemos, pero ese día, en que tenía que rendir Administración I, me había inscripto de manera virtual, no tenía los mega necesarios, y le pedí a mi papá que me dejara rendir en la oficina de la Agencia. Cuando quiero rendir, comenzaron los problemas con internet, no funcionaba, se conectaba y se desconectaba permanentemente. Intenté conectarme con las profesoras de diferentes maneras y no he podido”, le contó a EL LIBERAL .

Al borde de un ataque de nervios, “porque faltaba poco para la hora del examen y no podía conectarme”, pudo comunicarle el problema a sus profesores y le reprogramaron el examen virtual.

Otros rumbos

“Como tengo familiares en Medellín y me podían buscar, yo debía ir hasta determinado lugar y ellos me llevarían desde ahí (50 kilómetros de Los Telares). Decidí ir, porque ahí si bien es nula la conexión de internet, tienen wifi en la mayoría de las viviendas, aunque no es muy constante y estable, salvo la comisaría, que tienen una red especial. Un compañero me dijo que fuéramos a la comisaría donde podrían dejarme rendir desde ahí, y como cuentan con una red mucho más estable, le dije que fuéramos para mayor seguridad".

Y con gran satisfacción añadió: “Y bueno, los policías me ayudaron mucho, me dejaron una oficina para que pudiera rendir. El examen comenzó a las 9 debe haber durado entre 30 o 40 minutos”.

Agradecimiento

“Debo agradecer a los profesores que nos dieron la oportunidad de poder rendir virtualmente y yo lo aprovecho, porque estoy con mi familia, no tengo las responsabilidades que tenía antes, de estar cocinando, limpiando, estar pendiente de si debía ir a algún lago porque de noche es peligroso, y por suerte aquí el pueblo es bastante tranquilo”, dijo respecto de la nueva modalidad de estudio.

Sol vive en el seno de una familia trabajadora, donde no les falta nada, y les sobran ganas de superarse. Su mamá es docente, y es quien le pidió prestada a la directora de la escuela donde trabaja, una computadora para que pueda participar de las clases virtuales, aunque no siempre puede acceder a las aplicaciones, y su papá, está a cargo de la Agencia de Desarrollo del lugar.

La extraña historia de la tortilla de papas

La vicerrectora de la Unse, licenciada María Mercedes Díaz, contó en las redes sociales, una anécdota simpática del examen a Sol, en el que estuvo como integrante de la mesa.

Entre risas, Sol contó: “La profesora me pidió un ejemplo de la especialización de trabajo, y en ese punto se trataba de diseño organizacional, y yo tenía que relacionarlo con una de las escuelas, y había una que hablaba de los 14 principios, y uno de los 8 más importantes era el de la división de los trabajos, y la profe me dice: “Cuál es una de las mejores comidas que te gusta hacer”, y le dije la tortilla de papas que tenga mucho queso adentro, y ahí empezamos a hablar de que a ella le gustaba la tortilla de papas, que no le salía. Fue una de las formas de responder a una de las preguntas que me hizo con relación a la materia”.

“Esta es una experiencia que nunca voy a olvidar. Uno cuando no tiene los medios se las rebusca para estudiar”

“Esto fue una gran experiencia, porque uno cuando no cuenta con los medios se las rebusca para poder rendir o estudiar. Yo tengo a mis padres que me apoyan y que hacen todo para que yo pueda rendir y tengo que dejar todo de mí, buscar todas las posibilidades para poder rendir o aprovechar estas mesas que son tan importantes”, respondió convencida Sol cuando se le consultó lo que esta experiencia significaría en su vida.

Y así como resaltó el apoyo y su compromiso con sus padres, dijo que tampoco jamás va a “olvidar el trabajo de los profesores que se han preocupado” por ella.

“Hay profesores que me escribieron por whatssap, otros por gmail, y han buscado la manera de contactarme. Incluso hubo quienes se preocuparon por saber si había llegado a Los Telares, y tuve que mandarles una foto del momento en que llegaba”.

Pero lo del examen, no fue el único inconveniente que tuvo Sol durante este tiempo. “Cuando tuve que rendir a mi celular se le rompió el módulo y no se veía nada; la computadora que tenía me la prestó mi mamá que le había prestado la directora de la escuela: he podido participar de las clases virtuales en las que estaba cursando, pero tuve algunos problemas, porque había plataformas que no las podía bajar por la capacidad de la compu, así que ya comencé a ver de qué manera puedo solucionar esto”, comentó finalmente la joven.