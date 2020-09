Morbidelli tomó la posta y se quedó con el mejor registro

25/09/2020 - 23:24 Deportivo

Tras una primer sesión de entrenamientos dominada por Fabio Quartararo, la situación se dio vuelta en la segunda parte del día. En la tanda número dos de entrenamientos libres, Franco Morbidelli también quiso ser protagonista en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. El italiano fue el más rápido del día y se perfila como candidato a llevarse la pole.

Morbidelli tomó el relevo de su compañero y aceleró al límite la Yamaha para llevarse el mejor registro de la jornada. El italiano finalizó por delante de Johann Zarco, que fue segundo a menos de una décima de diferencia. El francés volvió a ubicarse en los puestos de arriba, tras algunas carreras en las que no tuvo mucha suerte. Zarco está a la espera de que se confirme su arribo a la moto oficial de Ducati.

En tercera posición finalizó Brad Binder. El sudafricano que ya se llevó una victoria en esta temporada, en el GP de República Checa. Tras dar 19 vueltas, Binder colocó su KTM a dos décimas de Morbidelli. Además, fue el mejor ubicado de la marca austriaca. El último ganador, Maverick Viñales, fue cuarto nuevamente, y mantiene el rendimiento de su Yamaha.

Por otra parte, tanto Quartararo como Andrea Dovizioso tuvieron una de las peores sesiones del año. El francés finalizó en 14º lugar en la tanda, pero estuvo en sexto lugar en el resultado general. Dovizioso fue 18º en la prueba, mientras que en la general cerró el día 15º. Cerca del final de la tanda, Johaan Zarco tuvo una dura caída, aunque sin consecuencias para el piloto de Ducati.

Posiciones

Asi quedaron las posiciones de los ensayos de la jornada de ayer: 1) Franco Morbidelli, 1’39.789; 2) Johann Zarco, 1’39.898; 3) Brad Binder, 1’40.008, 4) Maverick Viñales, 1’40.208; 5) Takaaki Nakagami, 1’40.412; 6) Joan Mir, 1’40.441; 7) Pol Espargaro, 1’40.474; 8) Alex Marquez, 1’40.478; 9) Valentino Rossi, 1’40.502; 10) Alex Rins, 1’40.538.

En tanto que la acción propseguirá hoy con la tanda clasificatoria del Gran Premio de Cataluña. A partir de las 10. AM de Buenos Aires y Montevideo; mientras que 9 AM en Santiago, Caracas, La Paz y Asunción. En cuanto a Bogotá, Panamá, Lima y Ciudad de México será a partir de las 08.00 AM. La clasificación será transmitida por la cadena ESPN

Por ahora está todo muy parejo por lo que habrá mucha adrenalina en juego en la joranda de hoy para saber quien se quedará con la pole positioin para la jornada de mañana.

Es que hay mucha paridad entre los pilotos y las marcas en estos momentos, como para anticipar un favorito. Por ahora las Yamaha han demostrado confiabilidad.