VIDEO | El dolor de la hermana de Nancy Pereyra: “No puede ser que este asesino, ya camine tranquilo por las calles de Quimilí”

Este lunes, se realizó una marcha pacífica por las calles de Quimilí, para reclamar por la polémica liberación de Ignacio Ruiz, el joven que quedó en libertad ayer por "el beneficio de la duda", en la jornada final del juicio por la muerte de Nancy Pereyra.

"No puede ser que una causa de semejante índole, homicidio agravado por el vínculo de convivencia, por violencia de género, este asesino quede libre, porque ayer a la tarde, ya caminaba libremente por las calles de la ciudad", expresó Carolina Ibarra, hermana de la víctima.

La mujer dijo que dos de los vocales que pidieron la libertad del acusado "desacreditaron" la palabra de la profesional que realizó la autopsia, Dra. Doris Elías: "Ponen en duda la testigo técnica. Argumentan que el derrame que ella sufrió fue por una caída y no por un golpe con un elemento contundente", dijo entre lágrimas, mientras era acompañada por decenas de personas.

Agregó que el lunes se realizará el fallo y que desde entonces tenemos 10 días para apelar. "Desde un primer momento no pudimos pagar un abogado.

Lamentablemente, esta Justicia tiene eso, que a la parte acusada le dan abogado y a la damnificada, no. Nosotros siempre nos manejamos con Fiscalía y confiábamos ciegamente. No sabemos si fallaron, pero ahora como sea, contrataremos un abogado porque es increíble que ayer por la tarde, esta persona ya esté caminando tranquilo por la calle, porque su libertad fue inmediata".

"Ayer cuando estábamos en la audiencia, pensé que se había desconectado el sistema, pero no. Eso fue todo el juicio. No lo podía creer. Pidieron que se desconecte la familia y quedaron hablando con él. Esto no puede quedar así. Sólo pido el apoyo de todos", finalizó entre lágrimas.