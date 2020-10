Ante Atlético Tucumán, Alfredo Berti empezará a vislumbrar el equipo titular

02/10/2020 - 01:01 Deportivo

Luego de varias prácticas de fútbol, en el estadio Único, en el Alfredo Terrera y en las canchas del Iosep, Central Córdoba tendrá por fin su primer partido amistoso. Será mañana, desde las 10, ante Atlético Tucumán y en condición de visitante.

Sin dudas que la confirmación de este juego (lo anticipó EL LIBERAL en su edición del martes pasado) es una gran noticia para el entrenador “ferroviario”, Alfredo Berti, quien de esta forma podrá evaluar cómo su idea de juego se traslada al equipo teniendo enfrente a caras desconocidas.

La oportunidad será propicia también para que el DT vaya dando indicios del que podría ser el equipo titular para el inicio de la Liga Profesional de Fútbol, algo que podría acontecer el 16 o el 23 de este mes.

Hasta ahora, en las prácticas de fútbol, Berti no mostró un equipo titular y un suplente. Ni siquiera parece tener definido el esquema táctico a implementar. Es que el DT aprovecha al máximo ese tipo de ensayos para ir viendo las distintas variantes que puede tener en su equipo.

Pero mañana será el momento de que Berti empiece a tratar de consolidar un equipo y, sobre todo, una idea de juego.

Atlético Tucumán, que conservó casi la totalidad de su plantel de la temporada pasada (solamente se fue Leandro Díaz) será una gran medida para ver donde está parado Central Córdoba.

Actividad

En cuanto a lo relacionado al entrenamiento de ayer, el plantel de Central Córdoba completó su cuarta práctica de la semana, en las canchas del predio del Iosep, en una jornada en la que tras los trabajos físicos, el cuerpo técnico dividió al plantel para ensayar coordinación defensiva con un grupo y circuito de definición con otro.

De estos trabajos técnicos y tácticos tomaron parte 22 jugadores, en tanto que los cuatro arqueros lo hicieron por su parte con Hugo Caballieri.

Finalmente, realizaron tareas diferenciadas Santiago Rosales, Cristian Díaz, Francisco Cerro, Hugo Vera Oviedo y Pablo Palacios Alvarenga, quienes vienen arrastrando distintas dolencias.

Para finalizar esta nueva jornada hubo algunos ejercicios más recreativos, como el fútbol-voley.

Los dirigidos por Alfredo Berti volverán a entrenarse hoy, también en horario matutino, en el predio del Iosep, en lo que será la última práctica previa al primer amistoso de pretemporada.

Principales puntos del protocolo de la AFA

Cuando autorizó la realización de amistosos, la AFA envió a los clubes un protocolo. Los puntos más salientes son:

a) Se recomienda la organización de los mismos en los estadios principales de los participantes. b) Las personas que ingresan deben ser estrictamente las necesarias, certificando tal condición, que en ningún caso podrá superar las treinta (30) personas entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y auxiliares por cada equipo. Las mismas deben arribar al lugar de la competencia con la vestimenta de competición. c) El equipo local deberá proporcionar un espacio abierto, demarcado y exclusivo para el equipo visitante, el cual le dará el uso que considere necesario.

d) Se prohíbe la utilización de los vestuarios.

e) Se exige la charla previa y de medio tiempo dentro del campo de juego. En caso de condiciones climáticas desfavorables, se recomienda la suspensión del partido.

g) Los suplentes y cuerpo técnico deben permanecer en todo momento con tapaboca y distanciamiento social.l

“Seguiremos trabajando para ir preparándonos para cuando se confirme el inicio del torneo”

Cristian Díaz fue uno de los cinco futbolistas del plantel de Central Córdoba que ayer realizó trabajos diferenciados. El lateral derecho se pone a punto para estar a la par de sus compañeros para cuando arranque el torneo. Justamente sobre esa preparación se refirió ayer el jugador santafesino.

“Al grupo se lo ve bien, adaptándose a la idea del cuerpo técnico, tomando los trabajos con mucha responsabilidad, con la intensidad que nos pide el cuerpo técnico. Obviamente todavía falta así que seguiremos trabajando para ir preparándonos para cuando se confirme el inicio del torneo”, manifestó en diálogo con el departamento de prensa del club.

Cuando “Kichu” habló, todavía no estaba confirmado el amistoso de mañana, por lo que destacó la importancia de tomarse las prácticas de fútbol con la mayor seriedad posible. “Tenemos que estar sobre todo fuertes de la cabeza para tratar de que cada práctica o cada entrenamiento de fútbol, tomarla como si fuera un amistoso. No guardarse nada, volcar todo como si fuera un partido normal porque sabemos que amistosos no vamos a tener. Entonces tenemos que tomarlo como tal, con la seriedad que se merece y porque es la única forma de competir entre nosotros y de exigir al compañero para que después el técnico elija lo mejor”, explicó.

Finalmente, el lateral derecho insistió en que “el grupo está muy bien, como te dije nos venimos preparando de una buena manera, lo hicimos en lo físico y ahora estamos haciendo mucho hincapié en lo técnico y táctico. El grupo está muy fuerte y haciéndose fuerte de la cabeza esperando que llegue el momento del inicio del torneo”.l