Prisión preventiva para hermano de un intendente por el abuso y embarazo de una adolescente

03/10/2020 - 01:57 Policiales

La jueza de Control y Garantías, Sara Harón dictó ayer sendas prisiones preventivas para el hermano del intendente de Los Telares (Salavina) y para un pariente político de una adolescente de 13 años, abusada y embarazada al menos en los últimos tres años.

Así lo notificó la magistrada ayer, vía online, a la fiscal Victoria Sottini. Por la defensa, intervinieron los abogados, Sergio Brandán, Daniel Guzmán y Valeria Crespi. En tanto, como querellante lo hizo la doctora Fernanda Costas Mussi.

Según la investigación fiscal, todo se precipitó el 18 de junio. Una pareja de Los Telares arribó al Cepsi con su hija para ser atendida por ciertos problemas de salud. A las pocas horas, todas las sospechas fueron confirmadas en un test de embarazo y la adolescente aportó nombre y apellido de los presuntos responsables.

Después, en una denuncia policial, estampada con sus firmas, acusaron de vejarla a los dos hombres: primero, a un tío político esposo de una prima de la madre de la víctima. Y a un hermano del jefe comunal de Los Telares, trascendió en la investigación.

Veinticuatro horas después, la adolescente fue recibida por los psicólogos en el área de Contención de la Fiscalía. De sus palabras quedó claro que su relato era genuino.

El 24 de junio los médicos forenses confirmaron el embarazo. El 1 de julio la jovencita proveyó los detalles a los psicólogos, al ser escuchada en Cámara Gessell: indicó que era atacada sexualmente desde los diez años; comenzó el tío político y a los 12, le siguió el hermano del intendente, ahondaron los voceros policiales y judiciales.

“Cuando mi mami me mandaba al campo me quedaba a dormir en casa de mi tía. Su marido iba a mi pieza de noche. Empezó tocándome y después me abusó...También lo hacía cuando se quedaba a dormir en mi casa. Callate no cuentes nada, me decía”, indicó la menor. Incluyó al otro detenido en los vejámenes. “Él me abusaba desde el año pasado”, habría señalado a los funcionarios judiciales. La Fiscalía pidió la detención esa misma jornada y los dos hombres fueron apresados antes del fin del día.l