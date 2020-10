Incendios forestales: “Santiago es un papel donde toda quema representa un gran riesgo”

03/10/2020 - 23:52 Santiago

Los incendios forestales son un fenómeno que viene afectando a distintos provincias, entre ellas Santiago del Estero. La extensa sequía, las altas temperaturas y el factor humano se combinan y representan una amenaza latente de devastación.

El fuego ya ha provocado severos daños ambientales y económicos, ya que las llamas arrasan con todo a su paso.

En nuestra provincia, tan solo en los últimos 30 días más de 5.000 ha de montes, pastizales, campos se consumieron en horas, producto del fuego. La alerta y el trabajo son permanentes para la Brigada Contra Incendios Forestales que depende de la Dirección de Bosques y Fauna, y que tiene su base en Villa Ojo de Agua.

Su principal radio de acción es el sur provincial, aunque los brigadistas también asisten a los lugares donde son solicitados. La misión de estos hombres y mujeres es agotadora ya que controlar las llamas puede durar más de un día y también es un peligro para sus vidas.

Así lo indicó Luis Ataide, responsable de esta brigada que se conformó como tal en 2005, “y que trabaja específicamente contra los incendios de montes donde el combustible es madera; nuestros equipos y capacitación son para eso”, aclaró.

“La temporada de incendios es de junio a octubre, siempre y cuando llueva, en este caso se nos está demorando la lluvia, por lo que hasta noviembre van a seguir los incendios”, advirtió Ataide.

La pérdida de montes, de propiedades y cultivos representan un serio drama, pero la imagen más desoladora para los brigadistas, es cuando una vez extinguidas las llaman, hallan los restos de animales silvestres o de corral, calcinados.

Ataide recordó que en uno de los últimos grandes incendios, cerca de Telares se quemaron cercos de ramas y corrales, y aunque lograron salvarse casi todos los animales, los brigadistas descubrieron que algunas cabras murieron por el humo y el fuego, ya que no pudieron liberarlas a tiempo.

“Es algo fuerte ver esas escenas, en estos últimos años no hemos visto morir ganado, pero en los 20 años que llevo en esto, he visto cabras y vacas. Te da como impotencia no haber llegado a tiempo para cortar el alambre de los corrales”, describió.

Pero en los incendios se pierde algo tan preciado como la fauna autóctona: tortugas, pichis, corzuelas, pájaros, “es mucho el daño, en lo que llegamos a ver, y está lo que no vemos porque se calcina”, añadió el jefe de los brigadistas. l