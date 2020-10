Expertos revelan cómo diferenciar síntomas de una gripe común y los del coronavirus

06/10/2020 - 00:15 Santiago

Con el paso de los días, las semanas y los meses de la pandemia por coronavirus, aumentan las dudas y la incertidumbre respecto de formas de contagio, síntomas, tratamientos o eventuales curas, incentivadas por la gran cantidad de información que llega desde los organismos oficiales, y que se desdicen o modifican casi a diario.

Ahora, según advierten profesionales médicos, “la gente no sabe reconocer si tiene una gripe común de la época o coronavirus”.

Los profesionales entienden la angustia que esto genera, ya que la mayoría de los síntomas de ambas enfermedades son tan similares que, salvo con una prueba, dos o tres, no sería posible saber con seguridad de qué se está enfermo, y también aseguran que también es posible tener las dos enfermedades al mismo tiempo, algo que se vio este año, en China, donde algunos pacientes se contagiaron de ambas.

No obstante, los expertos recomiendan como primera medida, estar vacunados contra la gripe.

Diferencias

Respecto de la evaluación para diferenciar un resfriado común y la gripe o influenza, los especialistas aseguran que hay al menos 100 virus que pueden causar el resfriado común, pero solo cuatro que causan la gripe estacional, cuyos síntomas son fiebre, dolores de cabeza, malestar en el cuerpo, garganta irritada, goteo nasal, paranasales tapados, tos y estornudos y, en infantes, infecciones en el oído. Algunos pacientes, especialmente los niños, también presentan diarrea y vómitos.

Saber si se tiene Covid-19 es más complicado porque hay varios síntomas, desconocidos e insólitos algunos de ellos, muchos de los cuales se asemejan a los de la gripe. Los síntomas más comunes son fiebre alta, a veces con escalofríos, tos seca y fatiga.

Inconfundible

El síntoma que realmente diferencia a las dos infecciones es que muchas víctimas del Covid-19 pierden repentinamente el sentido del olfato, y no porque tengan una nariz congestionada sino porque no son capaces de percibir incluso olores fuertes como el de las cebollas o el café. No todas las víctimas del virus sufren de anosmia, que es el nombre formal de la pérdida de olfato, pero un estudio reveló que el 87 por ciento sí presenta ese síntoma.

Los síntomas menos comunes son: garganta irritada, congestión, goteo nasal, vómitos, diarrea, dolores estomacales y la sensación de quedarse sin aliento cuando se hace algún esfuerzo. Algunas víctimas tienen enrojecimiento de los ojos o con picazón, y algunos presentan enrojecimiento o ampollas en los dedos de manos y pies (los llamados “dedos Covid”) que se asemejan a los sabañones.

Los especialistas hacen hincapié en los síntomas más peligrosos, que quienes los tengan deban buscar atención médica inmediata, y que incluyen: gran dificultad para respirar; dolor o presión sobre el pecho; labios o rostro azulado; confusión o dificultad para responder preguntas sencillas; y el colapso o pérdida de la consciencia.

Además de la temible naturaleza de la enfermedad está la posibilidad de la formación de coágulos de sangre que pueden generar un daño cardíaco, cerebral o pulmonar. Incluso en algunos casos que parecen leves o asintomáticos puede crear señales de lo que los médicos creen que quizá sea daño cardíaco duradero.

En niños, son similares a los que presentan adultos

Generalmente los niños superan el Covid con pocos problemas; para los más jóvenes, se cree que es menos peligroso que la gripe.

Los niños tienen la misma constelación de síntomas que los adultos, aunque es probable que los padres noten con más facilidad que sus hijos tienen la nariz mocosa, los ojos enrojecidos y el mal humor característico de la fatiga causada por el malestar.

Entre los síntomas peligrosos están la dificultad para respirar, labios azulados, confusión e incapacidad para despertarse, intensos dolores abdominales o la imposibilidad para retener líquidos. Si se presenta alguno de estos síntomas, es importante que el niño reciba atención médica con prontitud.

En casos muy raros, los niños pueden presentar síndrome multisistémico inflamatorio.