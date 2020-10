Establecieron nuevas normas de aislamiento y seguimiento para casos positivos o sospechosos y para contactos estrechos

08/10/2020 - 01:32 Santiago

El Ministerio de Salud de la provincia informa que se establecieron nuevas normativas para los criterios de aislamiento y seguimiento para casos positivos o sospechosos de Covid-19 y para contactos estrechos.

El aislamiento domiciliario vuelve a tener una duración de 14 días desde el resultado del caso confirmado, esto incluye a todas las personas que hayan cumplido este plazo al día de la fecha. Además se estableció que serán hisopados los contactos estrechos confirmados que presenten 1 o más síntomas.

La persona que es contacto estrecho de un caso positivo debe cumplir el aislamiento de 14 días en todos los casos: Si no fue hisopada por no tener síntomas, si fue hisopada y el resultado fue positivo o si fue hisopada y el resultado fue negativo.

En el protocolo sanitario, la Secretaría Técnica de Epidemiología de la cartera sanitaria, especificó que se realizarán las pruebas de laboratorio Covid-19 (hisopado nasofaríngeo) a quienes cumplan con las siguientes condiciones:

- A contactos estrechos de casos confirmados que presenten uno o más de los siguientes síntomas: temperatura mayor a 37.5 grados, falta de aire, tos, dolor de garganta, pérdida repentina de gusto y olfato, cefalea, vómitos o diarrea, mialgias

- A contactos estrechos que tengan condición o factor de riesgo: inmunosuprimidos, diabéticos, trasplantados o personas con Epoc, pacientes dializados y oncológicos, mayores de 60 años y embarazadas. Con uno o más síntomas.

- A contacto estrecho de un caso confirmado que pertenece al grupo de personal esencial con uno o más síntomas.

Por otro lado se especificó que no se hisopa a contactos estrechos sin síntomas o personas sin síntomas. De todas maneras al ser contacto estrecho debe hacer el aislamiento de 14 días.

También recordaron que se considerará como contacto estrecho a:

- Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

- Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

Salud aconseja

El Ministerio de Salud aconseja que “si piensa que puede tener Covid-19 y está esperando los resultados del hisopado, quédese en su casa y manténgase atento a los síntomas para proteger a sus familiares y a las demás personas de la posibilidad de contraer la enfermedad”.

“Debe mantenerse aislado, especialmente de las personas que tienen factores de riesgo, como los adultos mayores y las personas con otras afecciones”.

“Si su prueba dio positivo, independientemente de si tiene o no síntomas, debe realizar el aislamiento sanitario durante 14 días manteniendo todas las medidas de higiene y distanciamiento dentro del hogar. Si presenta síntomas, debe comunicarse con su centro de salud más cercano o el número de emergencias de su localidad”.

”Si tu prueba dio negativo y no tienes síntomas, debes hacer aislamiento por 14 días a partir del resultado y seguir con todas las medidas de prevención. Recordemos que recibir un resultado negativo antes de que finalicen los 14 días de cuarentena no elimina la posibilidad de estar contagiado. No necesita volver a realizarte la prueba salvo que presentes síntomas”.

“Si la prueba de hisopado dio negativo, pero tiene síntomas debe seguir manteniendo el aislamiento de 14 días y seguir con todas las medidas de prevención. Si sus síntomas empeoran o se agravan, deberá buscar atención médica de emergencia”.