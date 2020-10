FÚNEBRES | 10 de octubre del 2020

09/10/2020 - 23:22 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/10/20

- Nélida del Carmen Ibarra

- Rigma Videla

- Hugo David Campos (Tucumán)

- Guillermino Antonio Alderete

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HUGO DAVID CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 9/10/20 y espera la resurrección.

Su hermana Nilda Simona Campos participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermano Hugo. Ruega oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HUGO DAVID CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 9/10/20 y espera la resurrección.

Bernardo José Herrera, Estela, Sofía, Federico y Martín participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Huguito.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HUGO DAVID CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 9/10/20 y espera la resurrección.

Julio César Herrera y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su padrino Huguito.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HUGO DAVID CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 9/10/20 y espera la resurrección.

Susana Isabel Herrera, Juampi y Vladimiro participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Huguito.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL GIUBERGIA ROYO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en San Salvador de Jujuy el 8/10/20 y espera la resurrección.

Miguel…has encendido la antorcha de tu viaje a la eternidad, pero has dejado libre tu recuerdo imborrable en nuestros corazones, para siempre. Participan de tu partida. Sus primos Sergio, Gustavo y Dorita, Raúl, Gloria, Adolfo y Nini; Enrique Gabriel, María Cristina, Luis, Juan Alberto y Carlos y sobrinos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RICARDO EXEQUIEL RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan con dolor el fallecimiento del Sr. Ricardo Exequiel Rodríguez, hermano del Sr. Héctor Luis Rodríguez, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HUGO DAVID CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 9/10/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.-

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HUGO DAVID CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 9/10/20 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HUGO DAVID CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 9/10/20 y espera la resurrección.

La secretaria administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN María Soledad Vittar, participa su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Falleció EL 02/10/2020

“La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que somos unos para los otros lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente de manera solemne o triste. Sigue riéndote de los que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastros de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero… No estoy lejos, justo al otro lado del camino… Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lagrimas y no llores si me amas.” (La muerte no es nada. San Agustín).

Aún con el dolor que no cesa y la ausencia que se hace cada día más grande, tu madre, tus hermanas y tus hijos no queremos dejar de agradecer a todos los que nos sostuvieron espiritualmente y fraternalmente.

En primer lugar a mi hermano de la vida, Salvador Tasca, a mi prima Marita, dos incondicionales. A todos mis familiares, a los amigos del colegio, a las amigas de mi madre, a mis compañeras de la facultad de UNT, a los que ofrecieron cadenas de oraciones y Eucaristías, a los Presbíteros Julián Cueva, Marco Porta, Juan Castro, Eduardo Zatti, Miguel Abdo, Jorge Ramirez. A la comunidad Franciscanas, Dominicas, Benedictinas, Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Hna. María Grazia. A mis pacientes y por último a mis amigas con mayúscula que fueron la extensión de las manos de Jesús para sostenerme y ayudarme a recuperarme.

El día 11 de octubre a las 9,30 Hs., en la Iglesia del Santísimo Sacramento se celebrará la eucaristía, con motivo de cumplir el noveno día de su partida a la casa del Señor.

RESPONSO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA (Ex asesora presidencial)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

Su hija Adriana Beatriz García invita al responso que se realizará hoy sábado a las 11 hs. en iglesia Catedral y las cenizas serán depositadas en la finca La Martita en Maco. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RECORTATORIO

ÁNGEL ORLANDO ZANOTTI(YULI)

19-9-39 10-9-20

“Junto a Jesús bajo el Manto de María“. Te has ido casi en primavera, el Señor lo ha permitido. Para unos tu partida ha sido lo que viven a diario, un fin, una cama que se desocupa en una terapia inhumana, despersonalizada, un lugar de rédito, un negocio. Donde no se ve a Jesús en el enfermo. Misericordia para ellos. Dios conoce sus nombres, sus Corazones, sus afectos. Dios los conoce bien. Para muchos, tu familia, tus amigos, tus queridos franciscanos y las madres de Jesús Verbo y Víctima, los niños pobres y los viejitos (como les decías) eran tu gran preocupación, que esperaban tu mano generosa; para todos ha sido un duro golpe, injusto, prematuro... es que tenías tanto para dar. Te has ido sin el abrazo de los tuyos. Abrigamos la esperanza que Jesús y su Madre Santísima, a la que amabas y te encomendabas, te hayan acompañado y sostenido hasta el último suspiro. Y suplicamos que todo el sufrimiento final haya servido de purificación de tu alma eterna. Hoy rezamos por tu paz y rogamos eleven una oración por tu descanso en Dios. Que Jesús te reciba en su gloria, bajo el Manto de Madre. Padre querido del Alma, nos separamos hasta que nos volvamos a abrazar y el abrazo sea eterno. ¡Jesús, en vos confió! ¡María Madre! Tu esposa Elda Valle, tus hijos Rody, Lucía, Mary, Miguy, José, Riky y Pola, tus nietos y bisnietos.

ALDERETE, GUILLERMINO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su esposa Alba Aurora Sánchez, sus hijos, nietos y demas familiares sus restos fueron cremados SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ANDRES, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 8/10/20|. Dra. María del Carmen Tinari acompaña a la Dra. Claudia G. López con motivo del fallecimiento de su madre.

CAMPOS, HUGO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/20 en Tucumán|. "Felices los humildes y limpios de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su hermana Marta Campos de Loto, sus sobrinos Marta Mariela, Analía del Valle y Analía del Carmen Loto y René Campos, su sobrina nieta Ernestina Campos Loto y Estrellita Campos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha provincia. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/20 en Tucumán|. "Yo Soy la resurrección y la vida el que cree en Mí aunque muera vivirá". Su hermana Manuela Campos y sus sobrinos Carlos, Javier y Juan Loto, su sobrina política Anabela Gómez y su sobrina nieta Matilde Loto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/20 en Tucumán|. "Yo Soy la resurrección y la vida el que cree en Mí aunque muera vivirá". Sus hermanas Norma y Neri Teresita Campos, su sobrina Natalia Campos y su sobrina nieta Valentina Campos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/20 en Tucumán|. "Yo Soy la resurrección y la vida el que cree en Mí aunque muera vivirá". Su hermano Simeón Campos y su hermana política Pastora Jiménez, sus sobrinos Ramón, Natalia, Ignacio, Estrellita, Eugenia, Rita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su concuñado Alberto Eduardo Peralta y su sobrina Verónica Infante, su sobrina nieta Luisana y Delfina Peralta acompañamos con mucho dolor a su esposa Élida Raquel Luna. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. El C.D.N de ATE secretario general Hugo Godoy, participa con profundo dolor su fallecimiento del cro. sec. de finanzas, Ricardo L. Corbalán, acompañando en el dolor a su esposa, hijos, nietos y a todos los cros. Del C.D.P Sgo. del Estero. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Piedad.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Secretaria General Elida del V. Juárez, C.D.P de ATE Y C.T.AA., Participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido cro. Ricardo. Acompañamos en el dolor a su esposa Elida, sus hijos Ana, Cecilia, Ricardo y sus nietos Jeronimo y Pilar. Rogamos una oración en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. ATE Seccionales Frías, Termas R. Hondo y Añatuya, delegación Monte Quemado, La Banda, cros. Empleados de ATE, participa con profundo dolor su fallecimiento.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Querdo Ricardo: gracias por estar siempre acompañándonos en todos los momentos, fuiste como un hermano, leal a tu ATE y CTAA, sé que siempre vas a estar presente, imposible olvidarte. Dios te reciba en sus brazos y que brille la luz que no tiene fin. Tu compañera y amiga Ely Juarez.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. "Te fuiste muy pronto querido Ricky, se va extrañar tu alegria, tu lucha incansable por los derechos de los trabajadores, tu pasión por la historia y tu don de gente. Hoy te despedimos con un gran dolor, rogamos al Altisimo fortaleza y resignacion para tu amada familia. QEPD querido Ricardo. Tus compañeros de la Licenciatura SADOP-USAL: Roxana Santillan, Monica Panichelli, Silvia Avila, Pedro Brousser, Eduardo Pereyra, Alfredo Ayunta y Enzo Rojas.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Jorge Ariel Mansilla, su esposa Roxana Huanco participan con dolor el fallecimiento de su gran amigo Ricardo y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Los compañeros de la Licenciatura SADOP-USAL sede Córdoba te despiden Ricardo recordando los momentos inolvidables de quien supo ganarse el cariño de todos por el ser de luz que fuiste y que seguramente seguirás brillando junto al Señor. Pedimos oraciones en su querida memoria y resignación para su familia.-

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Flia Juárez ." Al gran y estimado Profe: la suprema sabiduría, a través del caos dispone la totalidad de los triunfos, si ansiamos lograrlos no nos rindamos nunca porque el más prudente, es el más perseverante, porque sabe que la providencia colma la medida. Elyola, Ancelmo, Ricardo, Daniel, Ariel, Noemí, Natalia, Sabrina, Andrés, Marcela, Silvia, Fernando, Claudia; Beatriz; Milagros, Emir y Luis, ruegan una oración en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. "Ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Mirta Miranda de Manzur, su esposo Juan Armando Manzur y su hijo Jorge Manzur participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos. Se ruega oraciones en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su cuñada Silvia Susana Luna e Ing. Carlos Águila, sus sobrinos Sandra X. y Carlos Gustavo Águila, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Elida Raquel Luna, a sus hijos, Anita, Ricardo y Cecilia, sobrinos y demás familiares y amigos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Aldo Santillán su esposa, Norma sus hijos Analía, Fede y Carolina participan con profundo dolor al fallecimiento del querido Ricardo, guardando los mejores recuerdos como persona. Que Dios les de fortaleza a su esposa Eli y sus hijos y nietos.

FARÍAS, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. ¡Con la tristeza en el alma! "Seguirás estando en nuestros corazones... Si el grano de trigo no muere, solo quedará.... Pero si muere en abundacia dará... Que el amor que ella dejó sea el fruto en su familia y en cada uno de los que supimos compartir su cariño, ocurrencias, su amor..." Sus compañeras de ex Clínica de Sol maternal: Lic. Elena Larosa, Elena Abdenur, Elena Gómez, Tina Carrizo, Nena Banuera, Julia Carrizo, Elena Día, Sara Alvarez, Silvia Sosa, Rosa Sosa, Mirta Paez. Eve Rueda y Silvia Rueda.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Susana L. de Flaja, sus hijos, Mariana y flia., Daniel y flia., Elena y flia., participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan con cariño a su hija Mercedes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Fernando Lugones, su esposa Elena Flaja de Lugones, sus hijos Carmela y Clara acompañan con profundo dolor a toda su familia. Ruegan una oración en su querida memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Martin, Silvia, Martin, Pedro, Pablo, Cristina, Milagros, abuela Tita, Agus y Micaela, participan con profundo dolor en nombre de la familia Funes Cornet, esposa, hijos, nietos. Excelente papa, abuelo y tío. Estará en los corazones de todos nosotros.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Amigo - Compadre, que inesperada y sorpresiva tu partida, solo queda decirte gracias por la amistad de toda la vida, siempre te voy a recordar como lo que eras: un Señor, tan correcto y respetable. Acompañamos a tu esposa; mi hna. Del corazón, a tus bellos hijos que también los considero míos. Dejaste tu impronta en ellos que quedara para siempre. Con todo nuestro cariño Escribana Elsa Noemi Cura, Dr. Antonio Ricardo Chebaia, Silvia Andrea Nazar, Sofia y Delfina Chebaia Nazar. Rogamos por tu eterno descanso y que brille la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. María José Giovanniello, Gustavo Basbus, sus hijos Gastón, Adolfo, Augusto participan su fallecimiento y acompañan a Gorda y sus hijos.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Sus hijos Facundo Martín y María del Huerto, sus nietas María Josefina y María del Huerto participan con inmenso dolor su fallecimiento, rogando al Señor consuelo y resignación para toda la familia. Descansa en paz, padre querido. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su hija Mercedes Funes, junto a su esposo Agustín Lugones y sus nietos Agustín Tomás y Santiago David Lugones Funes participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Estas en nuestro corazón para siempre, te vamos a extrañar todos los días. Su hijo Jerónimo Funes Cornet, su esposa Florencia Prats Vittar y su nieto Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Sus primos Martha, Julio, Carmen y Daniel Corvalán Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Carmencita y chicos ante la irreparable pérdida.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Sus primos J. Francisco Guzmán Olivera, Mercedes Achaval, Francisco, Javier I., Juan Felipe Manuel, Georgina Gauna, Justinita y Francina, acompañamos a Carmen Cornet Olivera, por fallecimiento de su esposo Hernán. Que el Amo Jesús lo tenga ya en su Gloria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Sus primos Johnny y Elida Berraondo, sus hijos Ramón y María Claudia y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Hernán te fuiste, pero nos quedan los momentos compartidos en la familia que formamos. Que el Señor te recoja en su morada y descanses en paz. Familia de tu hija política Noelia Lopez.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Petroban participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Carlos G. Ferreiro, su esposa Susana Achával e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Carmen y a sus hijos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Hugo Argañarás, Angela Innamorato e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con profundo pesar el fallecimiento de Hernán y acompañan en este triste momento a la querida Gorda y sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Poroto, Nilda, Gabriel Orellana y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado amigo Hernán y ruegan una oración a su querida memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Lito Lopez y familia participan con dolor el fallecimiento de su consuegro y amigo y ruega oraciones en su memoria, acompañan con profundo dolor a su esposa Carmen, a sus hijos y a todos sus seres queridoa. Que Dios lo reciba en la gloria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Andrea Lopez y familia participan con dolor el fallecimiento del suegro de su hermana Noelia, piden oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. José Luis Olivera, Marta Inés Hamann y sus hijos Sofía y Martín, Adolfo, José Luis y Belén participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Martín, Silvia, Martín, Pedro, Pablo, Cristina, Milagros, abuela Tita, Agus y Mica, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia Funes-Cornet, esposa, hijos y nietos. "Tío Hernán Funes fue un excelente papá, abuelo y tío, siempre estará en los corazones de todos nosotros".

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Osvaldo Mario Maffini y María Inés Julián participan el fallecimiento de su gran amigo Hernán y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Julio Lemme Plaghos y Adriana Berraondo Cornet; sus hijos Mercedes y Constantino y familias despiden al querido tío y primo Hernán. Elevan oraciones en su memoria, acompañando a Carmencita y toda la familia.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. José Alejandro Ruiz y Elvira Feijóo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Hernán. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Carlos Paskevicius y Josefina Lissi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Hernán y acompañamos a Carmen y sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Jorge Julián y Graciela Frías participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Hernán y acompañan a su familia en tan duro momento.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Sus consuegros Raúl Bravo y Élida Suárez de Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Hernán y acompañan con afecto a su esposa Carmen y a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Luis Salomón Domínguez, Romina Bravo Suárez y Fedra participan con profundo dolor el fallecimiento de Hernán y acompañan a su esposa Carmen e hijos en este doloroso momento.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. María Pedrozo de Salomón Domínguez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Facundo y acompañan en este doloroso momento a toda la familia.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en Mi, aunque esté muerto vivirá. (La Biblia). José Rodolfo Segienowicz y Sra. acompañan a sus familiares, en especial a su hijo Facundo, en este momento difícil de separación, confiando en la resurrección postrera.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Daniel Spath y Sra. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Eduardo Julio Hamann, Rosita Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Dra. Ana María Luna participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con cariño a Carmen y familia. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Maria del Carmen Lugones y Marcelo Alvarez; Fernando Lugones y Elena Flaja; Ana Cecilia Lugones; Agustín Lugones y Mercedes Funes; José Ignacio Lugones y Noelia Mercado; y sus respectivos hijos y familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla y familia lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan por ello a Carmencita e hijos. Piden oración en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Jerónimo Andrés Vignau y Luciana K. acompañan con mucha tristeza a Hernán y demás familiares por el fallecimiento de su padre. Elevan oración en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. La comunidad religiosa y educativa del Colegio Belén participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera Mercedes Funes Cornet. Se ruega oraciones por su descanso eterno.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Al Sagrado Corazón de Jesús, le pedimos por el Alma de nuestro entrañable amigo Hernán. Mónica Castro, Eduardo de Ibáñez Lane y Kely Castro, participamos con profundo dolor su fallecimiento y descanse en paz.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. C.P. Daniel Eleán e hijos y Dr. Hugo Eleán e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos tan difíciles a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Dr. José R. Lugones, Andra Volmaro y sus hijos Ana, José Manuel, Joaquín y Milagros participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Vecinos y empleados del Bº Privado El Bosque acompañan a Manuel y Noelia en tan difícil momento. Rogando oraciones en su querida memoria

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. José Ferreiro y Elizabeth Castro participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Eduardo Julio Hamann, Rosita Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. La comunidad religiosa y el personal docente del Nivel Inicial del Colegio Belén participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la docente Mercedes Funes Cornet, que brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones a su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Virginia Scocozza de Cosci, sus hijos Rafael y Natalia, Juan Manuel, Francisco y Josefina Cosci participan su fallecimiento y acompañan a la familia Funes -Cornet con cariño.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Ing. Francisco J. Cosci participa su fallecimiento y acompaña a sus amigos Jero y Flor con mucho cariño.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Dr. Daniel H. Ayuch y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su cuñada Silvia Inés Cornet, sus sobrinos Alejandra, Mariana y Adrián, sus sobrinos políticos Mario y Daniel, y sus sobrinos nietos Josefina, Benjamín y Delfina, participan con profundo dolor y tristeza de su fallecimiento, te llevaremos siempre en nuestro corazón, estaremos con tu familia como vos estuviste siempre para nosotros. Atesoramos en nuestro corazón todos los momentos que vivimos juntos. Elevaremos oraciones para darle fuerza y luz a mi hermana Carmen, a tus hijos y nietos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su cuñada Marisa Cornet y su esposo Omar Fenoglio, sus sobrinos Matilde, Gabriel, Macarena y Santiago con sus respectivas familias, participan con dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. "Él que cree en mi no morirá jamás". Magali Suasnavar de Vera, sus hijos Ana Cecilia e Ignacio, Fernando, Marcelo y Maria Ángela y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Hernán...esposo... padre y abuelo ejemplar. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus consuegros Lidia Vittar, Jorge Ferreyra; José y Sofía acompañan a la familia Funes-Cornet en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Cali, Jorge, Lidia, Fabiana Vittar y sus respectivas flias, acompañan a la familia Funes-Cornet en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, ni sol sin lluvia, pero si prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino. Gero y Flor y sus respectivas familias reciban mis condolencias en este duro momento. Emily Azar.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón y fila. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Alberto Villaverde, Marta Galindez, sus hijos y nietos despiden con mucho dolor a su amigo Hernán.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Margarita Zaín Fernández de Urueña y sus hijas María Pía, María Angélica y nietos participan con pesar el fallecimiento de Hernán. Para tí, querida Gorda y todos tus hijos con el cariño de siempre, los acompañamos en el dolor.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola, Ignacio Castiglione y Sonia Mejail; Ana Castiglione y Mario Fornes e Inés Castiglione y Carlos Toia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Mercedes y a la querida familia Funes Cornet.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Anita Castiglione y sus hijos Ale, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca participan su fallecimiento y acompañan con cariño a los queridos Mercedes, Agustín y a la familia Funes Cornet.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Marcelo Lugones y Alicia Cesca, junto a sus hijos Virginia y Esteban, Alfonso y Anita, Germán y Daiana y Javier Lugones Cesca y nietos, Camila, Augusto, Leticia, Lorenzo Lugones y Nicolás Gay Lugones, participan sentidamente del fallecimiento y acompañan afectuosamente a Carmen, sus hijos, hijos políticos y nietos, dando gracias por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Ingeniero José Martín Rojas, su esposa Marcia y sus hijos Facundo y Gonzalo participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Carmen y a sus hijos y nietos en estos momentos de tanta tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Juan Carlos Brander, Victoria Bucci y sus hijos Carlos Godofredo y Juan Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Hernán y abrazan a Carmen y sus hijos Manuel, Facundo, Gerónimo, Mercedes, Negra, Carmen, Hernán y Rodolfo y rezamos oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. La muerte se lleva consigo un dolor que nada podrá sanar pero el amor deja un recuerdo que jamás nadie podrá borrar. Que el Señor te dé a vos querida amiga Carmen, a tus hijos y nietos la fortaleza que necesitan en este momento. Tus amigas Vivi Jaimes y Mirmi Filippa te acompañan.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Papi, Abuelo, Don Funes querido! Te fuiste como un héroe, cómo siempre te vimos, gracias por cada gota de auténtico amor. Siempre estarás con nosotros. Tu Negrita, Lisandro, Guady y Marce.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Santiago Cornet Esteves y familia, acompañan a querida Gorda y primos Funes- Cornet.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlitos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Santiago, Lucia, Rado y Facundo acompañan a nuestra prima Gorda Cornet y flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|.

Manuel Ignacio Olivera, Estela Fernandez Rey y sus hijos Ignacio y Francisco participan con dolor el fallecimiento de Hernan y ruegan a Dios el consuelo de su prima Gorda y flia.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Victor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento del padre político de su compañera Noni Tijera. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ALBERTO DAMIÁN (q.e.p.d) Falleció el 8/10/20|. La honorable comisión directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de nuestro afiliado, y acompañan en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y descanso eterno.

IBÁÑEZ, PRÓSPERO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció en Pto. de Santa Cruz el 9/10/20|. Sus hermanos Ana, Olivia, Antenor, Juan y Clara, sus sobrinos José, Anahí y Carlos Morales, sus sobrinos nietos Álvaro, Tatiana y Santino Morales Chamut, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Siempre lo recordaremos, con amor. ¡ ¡Qué descanse en paz ! !

IBARRA, NÉLIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Sus hijos, Lilia y Darío, h/ pol Lorena y Marino, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loma Grande. Dpto. Capital. COB NORCEN S.R.L, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NADER, MIGUEL ANTONIO (JIMY) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Que el Señor y nuestro Padre Santo Domingo y nuestra Señora del Rosario te tengan a su lado. Tú sabes que siempre te tendré presente en mi corazón pues siempre fuiste una excelente persona y amigo de muchos años. Desde que te conocí en el Club Juvenil de Santo Domingo siempre te aprecié y te he querido mucho. Que el Señor te tenga junto a Él y ya estás allí con tu querido padre. Que Dios les dé consuelo y resignación a tu madre Mabel y tus hermanas Mónica y Marcela. Una amiga que nunca te olvidará. Susana Marina Borcellino.

OCHOA DE TIJERA, ZENAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Su hijo Arq. José Tijera, su esposa Nélida Astudillo, sus nietos Cecilia y Maximiliano Tijera participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.

OCHOA DE TIJERA, ZENAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Recordaremos siempre los momentos compartidos, Rosa Nieva, Francis Castillo, Ariel y Cecilia Antonio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Polo y Nelly en tan doloroso momento.

PAZ CARRIZO, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad, que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr Daniel Paz, quien fuera integrante de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, y acompañan en el dolor a sus hijos, Rody y Víctor, y a toda su familia.

TRUJILLO, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Oscar, sentimos mucho tu pronta partida. Cristina Llugdar, sus hijos Ezequiel e Ignacio Chamorro. Rogamos oraciones en su memoria.

VIDELA, RIGMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/20|. Su esposo Alfredo González, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque el Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra Beatriz Juana Wekid y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Ivanna Maldonado Wekig, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y a toda su familia.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Partiste al Reino Celestial dejando un gran vacio en mi corazon, siempre te recordare con inmenso amor". Hermosos momentos vividos con alegria con esa alegre sonrisa, Que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu amiga Mirta Valeria. Se ruega una oracion en su memoria.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento de la Mamá de la Lic. Ivanna Maldonado Wekid, docente del Departamento Académico de Informática de la facultad. Se acompaña en el dolor a sus familiares

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Haldo Cura y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Ivana Paola, su esposo y Bety Maldonado se ruega una oración en su memoria.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro e hijos, participan con pesar su partida, acompañan a su hija Ivana en este momento de dolor. Elevan oraciones a su memoria.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran e hijos, participan con pesar su partida, acompañan a su esposa y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones a su memoria.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá " . Salvador Storniolo y su esposa Zulema ,sus hijos Alejandro y Gabriela y sus nietos Valentina,Emma y Santiago. Acompañan a Ivana y Chuaya en este difícil momento.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d) Falleció el 7/10/20|. Que el Señor te reciba en sus brazos. Tu hermano Alonso, tu cuñada Gisela y tus sobrinos Fredy, Mónica, Edgar, Marcelo, Aldo, Alejandra y Silvina.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d) Falleció el 7/10/20|. Participan con profundo dolor tus ex alumnos de la escuela Nº1064 San Jose ruegan una oración en su memoria.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d) Falleció el 7/10/20|. Gladys y Carlos Zani, Vivi y Gustavo, Claudia y Miguel, Ma. Paz y Ma. Serena, Juan Pablo, flia Díaz, flia Fernández Banco, acompañan a su hija Hilda y demás familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d) Falleció el 7/10/20|.Su sobrino Jorge Ferreyra y familia participa con dolor el fallecimiento de la tía Selva. Ruega oraciones en su memoria.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Mamá: hace dos meses que partiste de este mundo terrenal, te recordamos con el mismo cariño y amor de siempre. No estás aquí con nosotros, pero sigues en nuestras mentes y corazones. Te extrañamos y te amamos madre mía. Al cumplirse dos meses de su partida a la morada del Señor, su esposo Armando y sus hijos Verónica, Oscar y María ruegan una oración en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, sus compañera de la Promoción 1.954 de la Escuela Normal del Centenario Nº1 : Margarita Acevedo, Nilda Coria, Julia Hid y Gladis Josefa Perez, participan con profunda tristeza su partida al Reino Celestial, rogando a nuestro Dios lo reciba en sus brazos, le de el descanso eterno y haga brillar por siempre la luz que no tiene fin. Para toda su familia que el Sr. les brinde la suficiente fuerza espiritual a fin de superar tanto dolor. Descansa en paz Villita! Compañero, amigo y hermano del alma. Que supo acompañarnps siempre en los momentos alegres y tristes que nos tocó vivir. Hasta siempre Roque, te vamos a extrañar mucho.

BONIFETTO, MERCEDES AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Felices los que tienen el corazón puro porque veran a Dios". Virginio Bonifetto y Marcela Bonifetto y respectivas flias. participan su fallecimiento. acompañan en el dolor a sus hermanos Rosa y Ruben y demas familiares. Elevamos oraciones en su querida memoria. Pedimos tambien consuelo para su flia. Descansa en paz y brille para Mercedes por siempre la luz de Cristo.

BONIFETTO, MERCEDES AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Brille para ellas la luz eterna". Descansa en la paz de Jesús esperando la feliz resurreccion. Con gran tristeza la despiden, por su partida a la casa del Padre sus primas: Olga, Rosa y Mirta Bonifetto. Abrazan con inmenso cariño a sus hermanos y sobrinos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Néstor Humberto Salim, Rosa María Aguero participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga "Sra. MAMI" y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Sara N. Lambert de Muruaga, sus hijos e hijos políticos participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amiga, vecina y comadre "Mami". Ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. María de las Mercedes Muruaga y su hijo Abel participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida madrina "Mami". Ruegan una oración en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Dora M. R. de Ciafardini y familia acompañan con gran pesar a Susy y flia. en este difícil momento, ante la pérdida de su madre "Doña Mamy". Ruegan oraciones en su memoria. y por el eterno descanso de su alma. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Sebastián Salim, su esposa Paula Dabhar, sus hijos Tomás y Paulita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Julio Alberto Savio, su esposa Rosa, sus hijos Rocio, Julieta, Julito y Adrian participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga "Sra. Mami". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. ¡Mamá !! Ya brillas en el cielo. Los buenos mueren, pero vivirás eternamente en el corazón y recuerdo de tu hija Inés, de tus nietos María Inés y Armandito, de tus bisnietos Malena, Federico, Lucrecia y tu futura bisnieta Lucero, participan con infinito dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso y oraciones en su memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. José Domingo Lecuona y flia participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida "Mami". Acompañan en este dolor a sus hijas Susy, Inés y flias. Elevamos oraciones a su memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. La Comunidad Jesús Misericordioso y Grupo de Oración, participan el fallecimiento de la Sra. madre de Susi, acompañándola en este momento de gran dolor. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Marta Inés acompaña con gran afecto a la querida familia de la "inolvidable Sra. Mami". Que descanse en Paz. Oraciones en su memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Selva Sosa de Yudi y flia, participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga "MAMI Monti". Elevan oraciones por su descanso eterno y cristiana resignación a su familia. (Frías).

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Dr. Jorge Francisco Bosco y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Nos cuesta imaginarte ausente para siempre, porque fuiste luz en nuestras vidas; el dolor es muy grande pero el orgullo que sentimos por vos es mayor al ver el cariño y aprecio de tantas personas. Te recordaremos siempre como un ser de pasos firmes con la premisa del sacrificio desde muy joven, un guerrero incansable para lograr todo lo que te proponías. Esposo, padre, y abuelo incondicional, brilla por siempre querido GREGORIO cuidándonos y dándonos las fuerzas macearías para seguir en la vida. Tu recuerdo será nuestro consuelo por el dolor que nos dejaste. Hoy, a un mes de tu partida nos queda la tranquilidad de saber que estas al lado de Dios y serás nuestro ángel protector. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a elevar oraciones en su memoria, para rogar por el eterno descanso de su alma.