El presidente Fernández analiza un “IFE 4 para terminar el año tranquilos”

12/10/2020 - 01:43 Economía

El presidente Alberto Fernández confirmó que analiza otorgar un cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Se trata del bono de $ 10 mil que lanzó el gobierno para atender a los sectores vulnerables, los más afectados por el parate económico a raíz de la cuarentena como medida contra el coronavirus.

Esta decisión genera expectativa de los 9 millones de argentinos que cobran este bono de 10 mil pesos. En Santiago del Estero, son más de 280 mil los santiagueños y santiagueñas que cobran el IFE que representa 280 mil millones de pesos que ingresan a la economía doméstica y que se vuelcan al consumo.

Fue el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien había revelado el sábado que el mandatario nacional se había comprometido a evaluar la continuidad del IFE.

Ahora fue el propio mandatario quien explicó la importancia de esta medida y otras como el ATP, para evitar que más argentinos cayeran en la pobreza, más de los 18,5 millones que midió el Indec.

Fernández reconoció que agravar el déficit fiscal es lo que también se pone en el balance al momento de tomar una decisión de la extensión de este bono. “Es muy posible que crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones y estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos”.

“Se nos ha incrementado mucho el déficit primario, eso es cierto. Pero se nos ha incrementado como consecuencia de una pandemia impresionante y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto”, agregó, cuestionando la “herencia” del gobierno de Mauricio Macri.

Y subrayó: “En la Argentina el trabajo formal cayó 2,5% lo mismo que cayó en promedio el trabajo formal en toda Europa. Fuimos en auxilio de 9 millones de personas que estaban fuera del sistema. Eso es el IFE”.

Además, indicó que “gracias a todas las medidas tomadas, evitamos que otro millón y medio de personas hoy estén por debajo de la línea de pobreza”.

Remarcó que “se equivoca” el que piensa que se distanciará de CFK

El presidente Alberto Fernández aseguró que ‘se equivoca’ quien piensa que él tomará ‘distancia’ de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reivindicó la necesidad de ‘estar unidos’ y aseguró que el Frente de Todos debe impedir que ‘el conservadorismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina’.

‘El acto del 17 (de octubre, por el Día de la Lealtad) es de todos nosotros; si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Lo que más necesitamos es estar unidos’.

Además, recomendó que cualquiera que busque ‘fortalecer al gobierno’ deberá hacerlo fortaleciendo ‘a todos’.

‘Creo en los proyectos colectivos. En este tiempo me ha tocado a mí estar al timón, pero soy parte de este proyecto. Una vez me fui, dos veces no me voy’, aseguró.

Insistió con que éste es su ‘último proyecto para que todos juntos no permitamos que el conservadorismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más’.

‘Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos’, graficó.