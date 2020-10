Anses habilitó nuevos trámites para realizar de forma virtual

14/10/2020 - 23:07 Santiago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) amplió los trámites a distancia que podrán ser recepcionados mediante el sistema “Atención virtual” de la página web de ese organismo mientras dure la pandemia.

Así se recibirán también los trámites referentes a Retiro Transitorio por Invalidez; Prestación por Edad Avanzada por Invalidez; Pensión por Fallecimiento solicitada por hijo o hija mayor incapacitado/a para el trabajo; Prestación por Vejez del Régimen especial para Minusválidos; Prestación por Vejez para Trabajadores Afectados de Ceguera Congénita y Reclamos de Programa Hogar.

La decisión se formalizó por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

La modalidad de Atención Virtual, que funciona todos los días de 00:00 a 20:00, permite canalizar 60 mil gestiones diarias.

Ya podían efectuarse de manera virtual trámites vinculados con el Subsidio de Contención Familiar, actualización de datos, autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad, Prestación por Desempleo, inicio de jubilaciones y pensiones, entre otros.

Asistencia

Asimismo, mediante la plataforma online, la entidad que conduce Fernanda Raverta lleva a cabo asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, designación de apoderados, Asignación Universal y Familiar por Hijo, Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos, entre otros beneficios.

Piden tener cuidado con los engaños telefónicos

La Anses informó que se encuentran habilitados los canales de denuncia en su página web: www.anses.gob.ar, ante los casos de engaños con llamados telefónicos u otras prácticas en relación al IFE. Para evitar posibles estafas y fraudes, la Anses recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios. Gratuidad No debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio. Anses no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso. No debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos. El beneficiario deberá corroborar que la información personal cargada en la cuenta de Mi Anses sea correcta.