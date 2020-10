Güemes volvió a entrenar con la presencia de cuatro refuerzos

15/10/2020 - 01:14 Deportivo

Tras la suspensión provisoria y preventiva de las prácticas ocurrida el lunes pasado, por un supuesto caso de Covid-19 de un familiar de uno de los jugadores, el plantel de Güemes retomó ayer sus trabajos en un predio ubicado en la zona sur de la ciudad Capital.

La vuelta a los entrenamientos de los dirigidos por Pablo Martel fue con la presencia de cuatro nuevos refuerzos: el defensor santiagueño Gabriel Fernández (ex Central Córdoba y de último paso por Alvarado de Mar del Plata, en la Primera Nacional), el volante Jonathan Lastra (proveniente de Sportido Desamparados de San Juan), el mediocampista brasileño Francisco De Souza (llegó desde Crucero del Norte, uno de los clubes que se bajó de la competencia) y el volante Milton Zárate (ex Chaco For Ever de Resistencia).

Además, el entrenador pudo contar con otros cuatro futbolistas que ya pertenecían al plantel, pero que recién ayer se sumaron al grupo tras haber cumplido con el aislamiento establecido tras ingresar a nuestra provincia. Ellos son el arquero Juan Mendonça, los defensores Serrano y Agustín Politano, y el volante Álvaro Pavón.

Por el momento, se esperará a la resolución de la forma de disputa para hacer más contrataciones, pero el cuerpo técnico está en la búsqueda de tres jugadores más: un marcador central zurdo, un delantero y un volante.