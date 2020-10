MotoGP: Valentino Rossi dio positivo al coronavirus

15/10/2020 - 17:07 Deportivo

Segundo piloto mundialista que da positivo por Covid-19. Tras el caso de Jorge Martín, que le apartó de la pelea por el Mundial de Moto2, ahora es Valentino Rossi el que causará baja por la misma razón. El Doctor lo ha anunciado él mismo en su cuenta de Instagram esta tarde.

"Desafortundamente, esta mañana me levanté y no me sentía bien. Mis huesos estaban doloridos y tenía un poco de fiebre, así que inmediatamente llamé al doctor para que me revisara. El test rápido de PCR resultó negativo, igual que el que me había hecho el martes. Pero el segundo, cuyo resultado me mandaron a las16:00 de esta tarde, fue desafortunadamente positivo", contaba en la red social.

Y explicó así la decepción que ello representa: "Estoy muy disgustado con esto porque me perderé la carrera de Aragón. Me gustaría ser optimista y tener confianza, pero me da que tampoco podré estar en la segunda cita de Aragón... Estoy triste y enfadado porque di lo mejor de mí para cumplir el protocolo y además el test del martes había dado negativo. Yo mismo me aislé desde mi llegada de Le Mans. Sin embargo, las cosas son así y no puedo hacer nada por cambiar esta situación. Ahora seguiré las indicaciones médicas y espero estar bien lo más pronto posible".

Valentino llegaba a Aragón tras tres ceros consecutivos por caídas, con lo que no estaba en la pelea por el título, pero sí con ganas de levantar cabeza. Tal como dice él mismo y como le sucedió a Martín, en su caso en Misano, lo normal no es que se pierda sólo una carrera sino las dos siguientes al disputarse en fines de semana consecutivos. Así, su reaparición debería tener lugar el fin de semana del 11 de noviembre, en el GP de Valencia.