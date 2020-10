Hoy se realizará un conversatorio sobre mujeres ingenieras

15/10/2020 - 21:52 Santiago

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), invita a participar del conversatorio “Mujeres ingenieras líderes”, en el que se le rendirá homenaje a Lueny Morel.

Este espacio, organizado por la International Federation of Engineering Education Societies y el GEDC Latam, se propone ofrecer una mirada íntima e inspiradora a las experiencias que han dado forma a las vidas y carreras de mujeres líderes en ingeniería de todo el mundo.

El encuentro tendrá lugar hoy a las 11 y se requiere inscripción previa en el sitio registrer.gotowebinar.com.

El conversatorio será moderado por Martha Rubiano y Jesennia Cardenas, autoras de la primera edición de “Rising to the Top”, quienes participarán con cuatro autoras que compartirán sus historias, luchas y triunfos.

En este espacio además se realizará un homenaje a Lueny Morell, autora del libro. Uriel Cukierman y Eduardo Vendrell traerán a nuestra memoria a una mujer que trabajó por la educación en ingeniería como pilares fundamentales para el bienestar económico y social.

Las autoras esperan no sólo inspirar a la próxima generación de líderes en ingeniería, sino también brindar información valiosa sobre los desafíos que enfrentan las mujeres ingenieras en todo el mundo y las oportunidades que tienen para aprovechar.

“Rising to the Top” deja en claro que las mujeres líderes en ingeniería no sólo son esenciales para el avance de todas las sociedades, están aquí para quedarse.