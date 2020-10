Quiénes son los pacientes que están expuestos a una neumonía bilateral

17/10/2020 - 00:37 Santiago

El Dr. Ramón Vergara explicó que del 100% de pacientes Covid-19, el 81% aproximadamente tiene una enfermedad leve, que prácticamente no necesita ningún tratamiento. Estos pacientes no tienen comorbilidades, no tienen enfermedades asociadas, son pacientes jóvenes y a pesar de cursar la enfermedad de forma leve, pueden trasmitir la enfermedad a otros tipos de pacientes que ya se complicarían.

Hay un 20% de pacientes que sobre todo, tienen comorbilidades, diabéticos, hipertensos, con Epoc, que están inmunodeprimidos, que pueden hacer una enfermedad pulmonar denominada neumonía bilateral difusa. Estos pacientes que tienen la neumonía bilateral, son los pacientes que se internan. Son pacientes que se ponen graves y que tienen peor pronóstico. Esto se produce porque se desencadena dentro del organismo, luego de la llegada del virus, un mecanismo inflamatorio que se llama tormenta de citoquinas. Se desencadena como una respuesta exagerada en el organismo y esto provoca que los alveolos se llenen de líquido, que tengan un edema pulmonar en donde el paciente no puede respirar y necesitan oxígeno y hay un grupo pequeño de pacientes, un 5% que se tornan muy graves y que necesitan terapia intensiva.

Hay un tratamiento propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación para los pacientes, pero no hay un tratamiento específico para el virus, lo que si se está haciendo es un tratamiento con un doble esquema antibiótico que habitualmente se realiza en el hospital.

Un corticoide que tiene muchos años que es la dexametasona y un anticoagulante que es la enoxaparina, que es para evitar los cuadros de pequeños micro trombos que se pueden formar en el pulmón. Aparte se le da también un antiviral que no es para el coronavirus porque no hay tratamiento, pero si es para el virus de la influenza. Esos son los tratamientos que Nación avala; aparte del apoyo de oxígeno.l