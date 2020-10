Coronavirus: “En marzo podremos tener masivamente la vacuna”

17/10/2020 - 22:08 Santiago

El ministro de Salud, Ginés González García, consideró ayer que en toda América “la pandemia está teniendo una duración inesperada” y en este sentido apeló a que la sociedad continúe con los cuidados preventivos, porque la vacuna “podría estar para principio de año o tal vez algunos días antes” y “en marzo” de manera masiva.

“Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa (que hoy está teniendo un rebrote muy fuerte) pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego”, dijo.

El titular de la cartera de Salud señaló que esto se está dando “a pesar de que los países han tomados distintas estrategias para contenerla -el caso de los Estados Unidos y Brasil, por ejemplo- y sin embargo sigue siendo persistente y sigue siendo récord sin que nadie sepa bien por qué”.

El Ministro explicó que “hay una versión que indicaría que el virus ha mutado a una mayor contagiosidad” y aunque sostuvo que no puede “asegurar” la certeza de la versión, consideró que “el continente americano sigue siendo el centro de la pandemia y que lamentablemente tenemos que tomar las medidas que tenemos que tomar”.

Sobre estas medidas el ministro reiteró que en estos momentos se aplicaron mayores restricciones “en las jurisdicciones donde hoy se ha desplazado el epicentro de la pandemia que es el interior del país”.l