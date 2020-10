Dra. Fabiana Carrizo: “Lo mejor que podemos regalarles a nuestras madres hoy es cuidarlas, no exponerlas”

18/10/2020 - 06:08 Santiago

La doctora Fabiana Carrizo es jefa de la Sala 6 del Hospital Independencia, el sector en el que se atiende a las personas sospechosas de estar infectadas de Covid-19 y a quienes ya tienen el virus. Ha visto sufrir a madres y a hijos, y desde su posición de mamá de una hija, ruega que en este día, quienes quieran honrar a sus madres, las cuiden, no las arriesguen a que contraigan este virus mortal.

“Es duro el momento, pero la esperanza, nunca jamás se pierde. Muchos pacientes han estado mal y han salido, pero otros no. Y se infectaron porque el sobrino, el hijo, el nieto, han ido y los han contagiado. No entienden que todo lo que se les pide que hagan es necesario, porque contagian a los más grandes y son ellos los que no salen”, enfatizó la profesional.

Reflexionó que “deben entender que a la madre hay que cuidarla, y la forma de cuidarla es no llevándole el virus a la casa. Está bien que uno quiera saludarla por su día, pero si uno se ha expuesto y no toma los cuidados, tal vez llevarle un presente y estar a dos metros de distancia sea la mejor forma de agasajarla y cuidarla”.

“Yo la voy a pasar en el hospital, porque hace ocho meses que trabajamos todos los días junto a mi compañera, la doctora Alicia Díaz Fernández, a cargo de la Sala 6, que es de pacientes sospechosos de Covid-19. Trabajamos todos los días, de manera presencial, y con el celular, las 24 horas. Así que así será este Día de la Madre para nosotras. Pero está bien”, contó sobre la forma en que vivirá esta jornada.

Ámbitos

Sobre la forma en que lleva su profesión en este momento tan duro por el coronavirus y su rol de mamá, comentó que si bien es madre de una hija mayor, “el reclamo de siempre es: ‘mamá, hace siete meses que lo único que haces es estar con el celular y salir a cualquier hora’, en fin, el reclamo son las ausencias, y no es por falta de comprensión. Muchos domingos no pudimos comer juntos, estar juntos, ni disfrutar”.

“Y ahora puede ocurrir que en medio de la comida me llega un mensaje de que ingresó un paciente saturado en un 50% (es la cantidad de oxígeno que recibe el cuerpo, y lo normal es entre 98 a 99%), lo que significa que el paciente está muy mal, y hay que darle asistencia urgente, hay que buscarle una cama. Y eso implica dejar de compartir ese momento de la familia”, relató.

“La familia acompaña y ha acompañado siempre, pero es muy duro. Mi hija vive en Buenos Aires, y el reclamo es que se vino a hacer la cuarentena aquí conmigo, y está pidiéndome que deje el teléfono, o ya sabe quién me mandó el whatssap. Conoce al médico, al enfermero, al kinesiólogo. Y con las mamás que tienen hijos chicos pasa lo mismo, la escuela, las clases virtuales… Es durísimo. Estamos pasando por una situación muy angustiante, pero las fuerzas salen, no sé de dónde, pero salen”, graficó.

Angustia

Lamentó que en este tiempo se estén viendo muchas situaciones feas. “Es un momento muy angustiante. Hemos visto morir a gente. Y hoy justo es el Día de la Madre, un día tan sentido, duele muchísimo. Y uno busca ponerse en el lugar del otro y contener con las palabras. Como no se los puede ver a los pacientes, porque el riesgo de infección es muy alto, se les permite tener el celular. Pero hay mucha gente grande que no sabe utilizarlo, entonces hay que llamar desde nuestro teléfono para que ellos hablen con sus familiares, o hemos tenido que llamarlos para decirles que su mamá no está bien y que se vayan preparando. Es muy duro”.

“La angustia de esa gente es muy fea, porque te pide que salves a su familiar, que se los devuelvas con vida. Eso es tremendo, muy duro. Tratamos de poner lo mejor, pero son momentos muy traumáticos. Es muy importante la palabra contenedora del médico, de la enfermera, del psicólogo, y ahí estamos. Nuestro instinto maternal nos ayuda a contener la angustia y el dolor de los hijos”, dijo finalmente. l