FÚNEBRES | 20 de octubre del 2020

19/10/2020 - 23:14 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/10/20

- Rosa Ramona Quintana

- Celmira Jesús Gómez

- Pablo Carlos Adrián Luna

- Miguel Ángel Gómez (La Banda)

- Sara Luz Ledesma

- Rubén Leodegario Salvatierra (Forres)

- Luis Alberto Soria Galvarro

- Horacio Orlando Faila

- Amanda Guillermina Lencinas de Orisber (La Banda)

- Mario Edgardo Collado

- Tomás Castañares

- José Nemecio Amaya (La Banda)

- Amanda Guillermina Lencinas (La Banda)

- Eugenia Zabala

Sepelios Participaciones





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

El Directorio de Hamburgo Compañía de Seguros S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Mariel Andrea Diaz, empleada de la Compañía. Se ruegan oraciones.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

El personal de Hamburgo Compañía de Seguros S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Mariel Andrea Diaz, empleada de la Compañía. Se ruegan oraciones.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

Cra. Adriana Ick, Pablo Degano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Mariel Andrea Díaz, empleada de la Compañía. Se ruegan oraciones.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





HORACIO ORLANDO FAILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos él me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce.

Fortalece mi alma por el camino del bien me dirige por amor a su nombre.

Aunque pase por quebradas muy oscuras no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen.

Me sirves a la mesa frente a mis adversarios, con aceites, tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa.

Me acompaña tu bondad y tu favor mientras dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo.

Rita Ramírez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oración en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





HORACIO ORLANDO FAILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

“Todas las mañanas sueño al despertar que del cielo un ángel me viene a llevar, pero al abrir los ojos, veo ese lugar. Donde te sentabas para hacerme soñar. Mi dicha, mi estrella y mi guía, fuiste el camino que me alejó del mal. Todas las mañanas, oigo al despertar que las aves cantan tu canción especial, y al oírlos siento que aún estás aquí, me pierdo en la melodía y vuelvo a soñar. Que del cielo un ángel me viene a llevar, más al abrir los ojos, veo que no estás más en el mismo sitio”.

Dulce sueños para ti Horacio.

Rita Ramírez.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





HORACIO ORLANDO FAILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

¡Gracias tío Gringo por el amor que nos diste. Nunca te olvidaremos! Sus desconsolados sobrinos Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila y Ana María Gómez Faila participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





JOSÉ RAÚL SCILLIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposa Fany Graciela Páez Montenegro, sus hijos Mariana y José Ricardo, su hijo político Nicolás Rigourd y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO





MARÍA ESTHER FIGUEROA DE WEDE (Chola)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección..





Su cuñada Teresa Jozami, sus sobrinos María Teresita y Eduardo Figueroa participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





AMANDA GUILLERMINA LENCINAS DE ORISBER

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 19/10/20 y espera la resurrección.

Sus hermanos Nerio Omar, Nelva Gladys y Honorio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





NORMA GLORIA POSTIGLIONI DE FILAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

Mauro, Ricky Rivero y familia participan con hondo pesar el fallecimiento de su amiga y ex compañera de LV 11. Ruegan una oración en su memoria.





RECORDATORIO





ALCIRA DEL ROSARIO CRUZ DE AGÜERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

Mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy, se lo debo a mi madre. Atribuyo todo mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella. Aquí hay alguien que te extraña y te tiene en su pensamiento y un día como hoy te echo de menos. Te amo mamá. Tu hijo Miguel, tu nuera Mimí y nietos Antonella, Juan, Miguel y su bisnieto Valentino.





RECORDATORIO





PERLA MARÍA ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/20 y espera la resurrección.

Dejando huellas: ¡Cuándo me pregunten, qué hice con mi vida. Les diré que estuve delineando trazos, que un libro sostuve en las manos. Cuando me pregunten ¿Dónde estuviste? Les diré que abracé una escuela entre mil colores, pintando sueños en el aula y entre mil secretos, estoy convencida que amé la docencia, ser madre… maestra y guía fue un acto de amor a la vida!

Perlita, te has ido, rodeada, acompañada, sostenida por tus seres queridos, rezamos por tu paz y el descanso en Dios. Tu familia.





RCORDATORIO





CRISTINA PASET DE MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/20 y espera la resurrección.

“El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto”. Su esposo Benjamin Mastroiacovo, sus hijos Mario y su esposa Cristina, Laura y su esposo Marcelo y sus nietos su hermana Nene y su hermano Claudio familia y sus hermanos políticos Pocho, Raul y Sara. Rogamos una oración en su memoria.





RECORDATORIO





ALBERTO DÍAZ (Gordo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/20 y espera la resurrección.

“A un mes de tu partida tan pronta y repentina aún me cuesta comprender y aceptar tu ausencia, que tanta tristeza y dolor me provoca. Pero son hermosos los innumerables recuerdos que invaden constantemente mi mente y mi corazón, porque fuiste correcto en todo sentido y porque simplemente fuiste el mejor padre, mi adorado Gordo. Tu compañera Mónica con quien estuvieron junto veinticinco años y quien hubiera querido muchos años más juntos, tu hija a quien tanto amabas Melisa (Tu Oro, tu Gorda, como vos la llamabas), tu padre que te recuerda con mucho dolor René Díaz, tu hermano Felipe, tus hijos Luis, Cristian, Luciana, tus hijos del corazón Jacobo, Sole, Carlitos, Yesica, tus ahijadas Candela y Guadalupe lo recuerdan con todo el amor y cariño de siempre.





RECORDATORIO





MANUEL ALBERTO IBÁÑEZ (Zurdo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/20 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposa Nora, sus hijos Marito, Lorena, Carolina y Florencia, sus hijos políticos Jorge y Javier, sus nietos Gerónimo, Emilio, Pablo, Ludma y Julián lo recuerdan con todo el amor y cariño, al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.





AGRADECIMIENTO Y RECORDATORIO





JOAQUÍN TEODORO INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/20 y espera la resurrección.

“Papi querido, ¡Cuánto recuerdos se vienen a mi mente! Elijo recordarte con esa enorme sonrisa luego de un chiste en medio de la seriedad.

Hoy me toca despedirte, no sin antes agradecerte todo el amor y la dedicación que recibí en mi vida. Gracias por tanto amor, por estar siempre a mi lado, por tu presencia incondicional con mis hijos a quienes amaste sin medida.

No dudo que el Señor te recibió con los brazos abiertos y desde allí nos acompañarás a calmar el profundo dolor que nos dejó tu partida.

Su hija Patricia Mariela, su esposa María Oliva Quiroga, su hijo político Gustavo Daniel Nassif, sus nietos Joaquín, Federico, Ana Belén y Benjamín, sus bisnietos Lorenzo y Lautaro invitan a orar por su eterno descanso en la misa de hoy a las 12 en la Pquia. Santa Rita, la que será emitida en vivo por facebook https/wwwfacebook.com/santuario diocesano Santa Rita. Santiago del Estero









CAMPOS, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su madre María Mercedes, Hnos. Norma; Ramon, Cuñada, Nancy, sobr. Walter, Jorge, Nazareno, Francesco, Matías, Exequiel, Edith y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





CASTAÑARES, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijos Tomas, Gabriela, Celia, Cristian, Ale, Jose Luis, h. políticos Rosa Rolando, Patricia, Carlos nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio el descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





CASTELLANO, MARCOS LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Ex compañeros de la promoción 1969 (Loreto) y amigos de su esposa Marta García participan con profundo pesar su fallecimiento, elevan plegarias en su memoria y ruegan a Dios proteja y fortalezca a su familia.





CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su esposa: Rosa López Pascuali, sus hijos: Mariana y Diego, sus hijos políticos: Julia y Daniel, sus nietos: Lucía, Josefina, Lucia, Josefina, Santiago, Ignacio y Joaquin participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





CASTILLO, MARIO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su hermana política Clara Elena López Pasquali de Araya y sus hijos Ma. Paula Araya, Enrique Araya y María del Rocio Araya con sus respectivas familias, lo despiden con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.





CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su sobrina Arq. María del Rocío Araya López y sus hijos Gastón Francisco y María del Pilar Prado Araya participan con profunda tristeza su fallecimiento.





CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su sobrina Lic. María Paula Araya, su esposo Lic. Claudio Arredondo y sus hijos Claudio, Magdalena, Isabel, Paula y Lourdes Arredondo Araya, pàrticipan con mucho dolor su fallecimiento.





CASTILLO, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Querido cuñado, te despedimos con mucha tristeza, con gran cariño....descansa en Paz. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda.





COLLADO, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Querido tío, descansa en paz y que brille la luz que no tiene fin. Siempre estarás en nuestros corazones, fuiste muy especial en nuestras vidas. Su sobrino Enrique Collado, María y Lucas participan con dolor su fallecimiento.





COLLADO, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Mario, hno. querido nos duele inmensamente tu repentina partida, lo cual dejaste mucho dolor en tu esposa, hijos, hnos. familiares y amogos. Te recordaremos como lo que fuiste un ser noble, bondadoso, generoso y sobre todo divertida. Descansa en paz al lado del Señor y danos fuerza y resignación para tanto dolor. Que brilla para ti la luz que no tiene fin. Daniel (Coco) Collado y familia participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones por su eterno descanso.





COLLADO, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sara Alicia Bravo de Collado, sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel Collado y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de sobrino Marito. Elevan oraciones por su eterno descanso.

COLLADO, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Fernando Cáceres y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Marito y ruegan oraciones en su querida memoria.





ELJALL VDA. DE GASTAMINZA, LIS ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijos Santiago, Denis, Stela, Maris, H. pol. Mercedes, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. A las 11.30. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





FAILA, HORACIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus sobrinos Oscar, Susana, Liliana, Anita Ponce Faila y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





FAILA, HORACIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Señor ya está ante Ti recíbelo en tus brazos y cúbrelo con tu misericordia, tu paz y tu amor". Sus sobrinos Dorita y Enrique Herrera; sus sobrinos nietos: Natalia, Marcela y Joaquín, Belén y Daniel, Valeria y Carlitos y sus respectivas familias, participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevamos oraciones a su querida memoria y rogamos a Dios por su eterno descanso.





FAILA, HORACIO ORLANDO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su sobrina Elba Aragón de Chávez y familia participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





FAILA, HORACIO ORLANDO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su sobrina nieta Dra. Alicia Chávez, Dr. Julio César Abregú, e hijos Melina, Horacio y flia; Carolina y flia participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.





FAILA, HORACIO ORLANDO ING. (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Mi querido y amado tío, contigo se va el último retoño de aquel añejo árbol que llego de Italia. La familia Faila-Chiofalo, se instalaron en Tintina, a la que amaron y respetaron, igual que al país que los acogió. Te despido con el dolor más profundo. Gracia Ponce Faila- Ramón González y sus hijos María Gracia y flia; Diego Ariel y flia; María Luján y María Noel y flia participan acongojados su fallecimiento, rogando a Dios por la paz de su alma y que brille para el la luz que no tiene fin.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su hermana política Santina Bossini, y sus sobrinos Soledad, José, Alfonso, Eugenio y Santiago Figueroa, ruegan una oración por su eterno descanso.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Ya estás ante la presencia de Dios querida tía Chola, que el Señor te reciba en sus brazos, que tenga descanso eterno y brille para vos la luz pepetua. Su sobrina Haydée Nazar de Segura y sus hijos Dito y Nena respectivas familias. Descansa en paz. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Fallecio el 18/10/20|. Querida tía, te vamos a extrañar mucho. Ruego al Señor te brinde la paz eterna. Sus sobrinos Nelly Llado, Cristian Busch Frers, sus sobrinos nietos Fernando y Diego lamentan profundamente tu partida. Ruegan oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Fallecio el 18/10/20|. Sus sobrinos Jorge, Kuky, Tito, Nelly, Pepe y sus respectivas familias, lamentan profundamente tu partida. Agradeciendo tu bondad y tu generosidad, rogando al Altísimo te tenga a su lado y les dé pronta resignación a nuestros primos. "Que brille para vos la luz que no tiene fin".





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Querida tía Chola que pena perder a una persona tan buena y sencilla que supo brindarse con humildad y generosidad, entregándonos su amor con esa magia de tu cocina a toda la familia. Sus sobrinos Noris, Emilio, Osvaldo, Jorge y sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y piden una oración para ella.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su sobrino Miguel Figueroa, su Sra. Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín e Ignacio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Siempre te recordaremos con el mismo amor que supiste brindarnos". Su prima Rosa Figueroa de Zani y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Cholita. Que brille para ella la luz eterna.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su sobrina María Susana Nazar y sus hijos Cesar y Sra., Ariel y Sra., y sus nietos despiden a la querida tía Chola.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su sobrina María Susana Nazar y Osvaldo Ramón Atenor lamentan la pérdida de la querida tía Chola.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su sobrina Gladys Nazar de Villarreal, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos lloran la ausencia de su tía Chola.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Tía Chola, te despedimos con el cariño que siempre nos brindaste y acompañamos en el dolor a tus hermanas, hijos y demás familiares. Descansa en paz. Su sobrinos Chini, Rubén, Peladín y Pichon Cura.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su cuñada Blanca Nuno de Figueroa, Dr. Tomás Figueroa y familia, participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Jose Isa Assan, Delia Leon de Assan, acompañan en el dolor a sus hijos, a sus hermanas Ángela, Teresa, Adela, Marta y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, MArcelo y sus respectivas familias despiden a su tía con dolor y ruegan oraciones en su memoria. ¡Descansa en paz! Te recordaremos siempre.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Que el Señor te reciba en su regazo y que brille para ella la luz que no tiene fin. Su amiga de la infancia Elena Hallak de Jorge e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares, ante tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Daniel Elías y familia, Marta Elías y familia, Silvia Elías y familia, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan una plegaria por su eterno descanso. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Ricardo Colman amigo de siempre de toda la familia, participa con dolor su fallecimiento. Pide a Dios pronta resignación cristiana para toda su familia. Eleva oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Carlos Avido y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Dios la reciba en su gloria y dé consuelo a sus hijos y demás familiares.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sra. Nelly S. de Amerio, Silvina, Nella y Sergio, y Jorge y familia, acompañan con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad con sus respectivas familias, acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Despedimos con inmensa tristeza a la querida Chola y acompañan en estos difíciles momentos a sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria. Tufi Saad y su esposa Azucena Azar.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad, Tufi Saad y sus respectivas familias lamentan profundamente la partida de Chola al reino celestial y acompañan a sus familiares en el dolor, rogando que su alma descanse en paz.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Ana Beatriz Gatti y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con afecto a su amiga Teresa Figueroa y demás familiares en estos penosos momentos. Elevamos oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Nos toca despedirte hoy pero nunca te vamos a olvidar. Coca Montenegro de Salomón, sus hijos Chiquin, Mary, Daniel, Edgar, Gustavo y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Tía siempre estarás en nuestros corazones. Chiquin y Silvina participan con dolor su fallecimiento.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Él que cree en Mí tendrá vida eterna". Juan Bautista Salcedo, Graciela Salcedo, Gustavo Salcedo, Mónica Salcedo, Marta Salcedo y sus respectivas familias participan con dolor la partida de "Chola" acompañan a toda la famila Figueroa Wede, rogando una oración en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace reposar". Graciela Salcedo y sus hijos Gabi, Flor, Mecías y Lurdes participan el fallecimiento de "Chola" a la patria celestial. Ruegan oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Rosa Cura de Laprida, despide a su querida prima Chola, valorando siempre todas sus cualidades de generosidad, siendo muy servicial, con los que la necesitaban, como cuando lo hizo con su querido sobrino, que viajó bendiciéndola, gracias querida, Dios te tenga en un lugar de luz y paz, como te lo mereces, mis condolencias a sus hermanas, hijos y demás familiares y que sea eterna su memoria, amén.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Que el amor de Dios te cobije en una paz infinita". Sus familiares Mirta Mabel Elean, Glady Elean de Salomón y flia. Lamentablemente por este distanciamiento social no nos permitió acompañarlos a sus hijos y hermanas en este doloroso momento. Rogamos al altísimo resig. Cristiana.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. María Argentina Weyenbergh y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanas y demás familiares.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli y familia, Marcela Susana Soria participan su fallecimiento y piden oraciones para que el Señor proteja a su familia en este momento de dolor.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Acompañan en este momento de profundo dolor a su familia. Miguel Angel, Laura y Tamara Murad.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Silvia Canllo, Manuel López, Mary y Ricardo Jozami, Francisco canllo y Dina Juan y sus respectivas familias, lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones por una feliz resurrecion





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Roberto Palau y Susana Fiad, Osvaldo Palau y María Inés Fiad participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Chola, que Dios te reciba entre sus brazos y brilles junto a Él". Tu amigo Miguel Eduardo Jorge y Gladis Dorado participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Ana María Abalos y sus hijos Juan Carlos, Alejandro Ricardo, Ana María, María Gabriela, María Alejandra y Marcelo Eduardo Azar Abalos participan con dolor el fallecimiento de la madre de Sandra y Juan Pablo y ruegan oraciones en su memoria.









FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Luis Ovejero y familia participan su fallecimiento.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Señor, ya está junto a Ti, recíbela con los brazos abiertos". Elizabeth Julián de Jozami y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Mavel N. de Nader y sus hijas Mónica y Marcela, acompañan en la oración a sus hermanas Tere, Adela, Marta y Ángela y sobrinos. Ruega al altísimo por su descanso en paz.









FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Querida Tere, comparto tu dolor, pero se que el Señor te dará la fortaleza para seguir y acompañar con cariño a tus sobrinos a continuar sin la presencia de su mamá. Monica Nader participa con dolor su fallecimiento









FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque de ellos es el Reino de los cielos. Sus familiares Norma Azar, su esposo Nazih Nader y sus hijos Juan y Samir Nader participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Dios es mi pastor, nada me puede faltar. Sus familiares Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily Victoria, Héctor Felipe y Sara Yanina Azar participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria y piden al Señor pronta resignación a sus familiares.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Ya está junto a ti, recíbela entre tus brazos y dale el descanso eterno. Sus familiares Abud Saad, su esposo Chiqui Azar, sus hijos Lorena, Jorge, Fernando y Fabio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Alva y Chelo Pavón lamentan la partida de Chola y acompañan a sus hermanas Adela, Tere y Cuca y a toda la familia en esta irreparable pérdida. Elevan una oración en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Con mucha tristeza recibí la noticia de tu partida al Reino de los cielos. Hoy estás en una estrella brillando para iluminar a tu querida flia.,son muchas las palabras que quisiera decirte pero solo te digo Gracias, muchas gracias por todo lo buena que fuiste conmigo al igual que mis hijos de la querida tía chola, dejaste mucho cariño en las flias. Y todos los que te supieron tratar,siempre atenta a todo es difícil expresar tus cualidades que adornaban tu persona, hoy me cuesta despedirte de voz que tanto querías a Suncho.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Margarita Hallak de Saad, sus hijos:Mariel, Juan, Marcela y Andrea, participa con inmenso dolor su fallecimiento y hacen llegar su sentido pésame a su flia. Descansa en paz querida chola tu hermana del corazón.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Domingo Juan(Toti) despide con tristeza a la querida tía chola y abraza al entrañable primo y dilecto amigo Jhoni, a Chochin, Mari y Sandra en este particularmente doloroso momento.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Elias Hallak, hace llegar su más sentido pésame a sus fliares., Considerando lo que se siente por la perdida de un ser querido, rogamos una oración a su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Pablito y José Llanos, participan con mucho dolor el fallecimiento de una querida suncheña doña chola.. Mamá de sus apreciados amigos: Jhoni, Chochin, Mari y Sandra. Rogando que el Sr. La reciba en su morada y brille para ella la luz que no tiene fin.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Dr.Juan C. Elean y flia., Antonio E. Elean y flia., Miguel A. Elean y flia., Oscar A. Elean y flia., Participan con dolor su partida y ruegan oraciones por su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Abraham I. Cura y flia., Edi y flia.,Luci, Peluza participan con profunda tristeza su partida al reino de Dios.rogamos una oración en su memoria.





FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Héctor Banco y flia.participa con profundo dolor la partida de la tía Chola y hacemos llegar nuestras condolencias a su flia.rogamos oración en su memoria.





FRÍAS, HUGO DANTE Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Gringa Gómez de Santos, sus hijos: Maria Verónica y Mario López, José María y Eugenia Paz, Rodrigo José, Ramiro José y Cecilia Rodríguez; sus nietos Florencia, Rania, Francisco, Santiago, Gabriel y Olivia participan con dolor la partida del querido Huguito y ruegan oraciones por su descanso eterno.





FRÍAS, HUGO DANTE Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Sus ex alumnos que lo recuerdan con cariño: Maria Verónica, José Maria, Rodrigo José y Ramiro José despiden con afecto al Profe Hugo.





FRÍAS, HUGO DANTE Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. " Señor dale eldescanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin ". Su amigo y compañero de la Esc. Normal " Dr. José B. Gorostiaga ". Prof. Leticio A. Suárez participa con profundo dolor su fallecimiento y saluda a sus seres queridos en estos dolorosos momentos. Ruega una oracion en su memoria.





GEREZ DE RODRÍGUEZ, ELVIRA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Luis Alberto Carrera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina. Ruegan oraciones en su memoria.





GÓMEZ, CELMIRA JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 18/10/20|. Sus hijos Gustavo, Olga, nietos Diego, Soledad, Yesi, Rocio, bisnietos Guillermina, Francisco, hijos políticos Natalia participan su fallecimiento, sus restos son velados en calle 16 Nº 733 Bº Borges, e inhumados en cementerio Parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.





ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Germán Zucal participa el fallecimiento de su apreciada ex compañera de trabajo y acompaña a su fmilia en este doloroso trance. Pide a Dios por una feliz resurrección.





ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Leonor Paz y familia Ponce participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y acompaña a la familia en su dolor. "El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos él me hace reposar, a las aguas de descanso, me conduce y reconforta mi alma".





ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti y el coordinador general C.P.N. Norberto Zanni participan su fallecimiento y acompañan a su hija Dra. Carolina Crámaro y a su hijo político Dr. Carlos Marrodán en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.





ITURRE DE CRÁMARO, DILVA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Fernando Barrionuevo y Marta Sapunar y flia. lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.





JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 16/10/20|. Sus ex compañeros del departamento de Catastro Municipal Marcelo J., Nerio, Raul, Victor, Marta C., Ing. Juanjo, Ing. Lucy, Ing. Javy, Rene, Eduardo, Verónica, Marcos, Nacho, Leandro, Erica, Belen, Walter, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 16/10/20|. Elsa de Bustamante, Olga de Quatrini, Mirta Coronel, Norma Auat y Dominga de Gubaira participan con dolor el fallecimiento del hermano de sus amigas Bety y Mirta y elevan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.





LEDESMA, SARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su hijo Amerio Sayago, h pol Susana Gutierrez, su nieta Lourdes Sayago, hermanos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Doña Luisa, Dpto. Guasayan. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La plata 162 tel 4219787.





LEGUIZAMÓN, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su esposo Juan Carlos, hija María Rosa, nietos Leila, Milagros, Bautista, Francisco, Hnos., sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad Casa de duelo Gancedo 344, Bº 8 de Abril. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





LUNA, PABLO CARLOS ADRIÁN (q.e.p.d) Falleció el 17/10/20|. Sus padres María Eugenia Cisneros y Álvaro Luna, sus hnos. Sara Abigail y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.





LUNA, PABLO CARLOS ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Enrique Westberg y todo el personal de Super Nataly acompañamos en este difícil momento el fallecimiento del hijo de nuestro compañero Álvaro.





LUNA, PABLO CARLOS ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Unión Regional del Maestro y sus tres niveles educativos Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario) participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de las alumnas Alexia (1er. Grado) y Lilian (4to. Grado). Acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "La muerte solo existe para los que quedamos de este lado, dolidos por la partida de los que amamos". Su hermana política Zuny Filas, sus sobrinos Gabriela y Jorge participan con dolor y acompañan a la familia, rogando consuelo y resignación.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Normita, lamentamos tu inesperada partida. Rogamos al Altísimo que Dios te reciba en su santa morada. Tus vecinos de toda la vida María Rosa Costilla y sus hijos Pilo, Mariela y Javier Fuentes Costilla y sus respectivas familias participan con dolor y ruega una oración para su querida memoria y la resignación de su familia.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Normita, lamentamos tu inesperada partida. Rogamos al Altísimo que Dios te reciba en su santa morada. Tus vecinos de toda la vida Coca, Norma, Pelada, Alicia, Teresa, Luis y Marcelo Diaz y sus respectivas familias participan con dolor y ruega una oración para su querida memoria y la resignación de su familia.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Luis y Gabriela González participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Héctor y a sus hijos Rodolfo y Fernando en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Luis, Gabriela y Alejandra González participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Fernando, Rodolfo y Ana y a sus nietos Axel, Carolina, Matías y Luisa, Gisella y Gustavo, en este difícil y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Silvia, José y Denise Guardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Rodolfo y Ana, y a sus hijos Carolina, Gisella y Matías en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreacion y Turismo Tradición participa el fallecimiento de su amiga, socia fundadora, vecina y gran colaboradora permanente de nuestro centro de jubilados, la querida Normy. Elevamos oraciones en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su amiga Nani Garcia, sus hijos Mariana y Jose Manuel y respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su amiga Teresa Ruiz Corbalán y su familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Directivos, gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleado Rodolfo Filas. Ruegan una oración en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Gustavo Figueroa y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Rodolfo Filas. Ruegan una oración en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Eduardo, Negra e Ines Chein participan con profunda pena la partida de su querida vecina y amiga y acompañan a sus hijos Rody y Fernando y sus respectivas familias en su dolor.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Ex compañeras y amigas de la promoción 82 de su hija política Ana Alicia Loza, participan el fallecimiento y acompañan a toda la flia. Filas Loza en este proceso doloroso. Elevan oraciones para el alivio espiritual de sus seres queridos.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Manuel J. Hernández, su esposa María Elisa Fernández Rojas, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus amigos Delma y Toto Moreno. Elevan oraciones en su memoria.





POSTIGLIONI DE FILAS, NORMA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Juan Carlos Carrizo, su esposa Choly, sus hijos María Eugenia, Emilia y Martín participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.





QUINTANA, ROSA RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 18/10/20|. Sus hijos Violeta, Luis y Javier, nietos Fernanda, Cacha, Damián, Yesica, bisnietos Constanza, Xiomara, Leandro, Augusto, Luciano y demás familiares participan en su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio San Marcos.EMPRESA SANTIAGO.





QUINTANA, ROSA RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 18/10/20|. Dios no prometió días sin dolor, risas sin tristeza, ni sol sin lluvia, pero si prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino. La comunidad educativa de la esc. Nº 977 de Nueva Francia participa con profundo dolor del fallecimiento de la mama de la docente Violeta Luna y acompañan a la familia.





ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Mellano, Fernanda. Acompañamos a nuestra querida compañera y a su familia en este momento de dolor y elevamos oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".





ROLDÁN DE MELLANO, JOSEFINA TERESA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. El consejo educativo intitucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Mellano, Fernanda. Acompañamos a nuestra querida compañera y a su familia en este momento de dolor y elevamos oraciones en su memoria. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno".





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su hermana Adriana Edith Scillia, su hermano político Jorge Mackeprang, sus sobrinos Jorge, Luis y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su hermana Fabiana Carolina Scillia, su hermano político Francisco Trungelliti, sus sobrinos Francisco, Rocío, Isabella y Agustina Trungelliti y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su hermano Dr. Durval Rodolfo Scillia, su hermana política Iris Leysi Yocca, sobrinos Ing. Durval Rodolfo y Milagros y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus tíos Fofi Montenegro, Ema Ruiz y sus hijos abrazan con cariño y acompañan con dolor a Fany, Mariana, José y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus primos políticos María Eugenia Carrizo, Juan Guillermo Ross y su sobrina Jimena, Cristian, Anabela participan con dolor su fallecimiento. Te vamos a extrañar.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su tía política María Cristina Montenegro y sus hijos Sari, Gustavo, Mariano, Eugenia, Cecilia, Huguito y Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Tus amigos José, Robert, Edi, Santi, Igna y Sergi que siempre te recordarán participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a Fani, Mariana y José en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Tu amiga y vecina del barrio Los Flores, Manina y su hijo Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios, te reciba en sus brazos y de resignación a tu amada esposa Fany y tus hijos.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Ida Moreno Scillia y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su tío José. Elevan oraciones en su memoria.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Dr. Juan Pablo Yanuzzi. participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus compañeros de trabajo del Juzgado Laboral I participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio José Raúl Scillia. Se ruegan oraciones en su memoria.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. A la distancia, Claudia Rodriguz, su esposo Marcelo y su hija Rocío acompañan a la queida Fanny e hijos Ante tan irreparable pérdida de su esposo.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Claudia Rodriguez de Herrera y flia, a la distancia acompañan a su querida hermana Adriana Scillia de Mackeprang ante tan irreparable pérdida.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Cuando el trago amargo del dolor de la partida se mezcle con un sorbo de fe, surge el sabor de la esperanza... de elevar las copas rebosante de alegría en el Brindis Celestial. Sus amigos: José Ricardo Pio Eberle, María Natalia Bravo Soria y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Cecilia Liendo, sus hijos Eugenia, Guillermo, Lucrecia y Martín participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Nilda Rosa Montenegro y su hijo Dr. Horacio Renato Alfano lamentan la pérdida del esposo de nuestra querida sobrina Fany lo mismo su primo Horacio Renato. Que descanse en paz. Dios lo bendiga, oraciones en su querida memoria.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Dr. Eduardo Villarreal y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo José y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento ante la irreparable pérdida.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Orlando Rigourd (Pachi) y familia; María Eugenia Smith, Matías Ezequiel, Nicolás Orlando y María Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Sus tías Leda, María Inés y Patricia Páez, sus respectivos hijos y nietos participan con profundo dolor de su fallecimiento. Lo recordaremos con amor y rogamos por su descanso eterno.





SCILLIA, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su madre política Sara Graciela Montenegro de Páez, sus hijos Mariano, Sarita, Fany, Marito, Valeria, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





SORIA GALVARRO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Su esposa: Yudith Ibáñez, sus hijos: Yonathan, Ezequiel, Yésica, Luca y Yohana, sus nietos: Guadalupe, Benja, Yon y Gael, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





SORIANO DE IBÁÑEZ, LUCÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Desde estudiante conocí del amor que unía a los tres hermanos, que afrontaron juntos la pérdida prematura de los padres. Ahora se fue Cusi y la herida vuelve abrirse. Lic. Ana Maria Domínguez acompaña a sus hermanas, Nene y en especial a su querida colega Silvia Soriano, rogando a Dios que encuentren en la fe, alivio y resignación. Que Cusi descanse en paz.





SUÁREZ, CLARA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/10/20|. "Señor dale el descanso eterno a quien fue una amiga y vecina querida por todos". Chita Rojas, sus hijos Roxana y Edgardo, Ale, Viviana y flia., Lidia Meleán y Estela Pérez, acompañan con profundo dolor a sus hijos y elevan oraciones en su memoria.





SUÁREZ, CLARA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. El personal directivo, docente, de maestranza y comunidad educativa de la Escuela Nº 1.239 "Pte. Dr. Raúl Ricardo Alfonsín", participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la docente Sra. Magalí Berón y acompaña a toda su familia. Rogamos una oración en su memoria.





SUÁREZ, CLARA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Con profundo dolor acompañamos a Ana y flia en la partida de su mamá y rogamos por el eterno descanso de su alma. Sus amigas de la galería: Pao, Flor, Tere, Noelia, Celeste y Karina.





SUÁREZ, CLARA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/10/20|. Vecinos del Bº Primera Junta, participan el fallecimiento de la apreciada amiga de cuarenta y cinco años de amistad. Acompañamos ante la irreparable pérdida a sus hijos, familias: Arrollo, Páez, Mansilla, Guzmán, Sánchez, Rojas, Gómez, Avellaneda, Fioretti, Sosa, Santillán, Cevilán, Elvecia y Josefina Romero. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.





SUÁREZ, CLARA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/10/20|. Líneas Eléctricas SA. acompañan al compañero Berón Juan Carlos, por la pérdida de su madre y esperan pronta resignación.





SUÁREZ, CLARA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/10/20|. "Que el Señor nuestro Dios te conceda la paz eterna y anhelada". Julio Jose Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Magui y Nolo. Rogamos por la fortaleza para su familia.





SUÁREZ, CLARA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/10/20|. "Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Luis Arizaga, su esposa Hilda, sus hijos Ceci, Nolo y Chuno, sus hijos políticos y nietas participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su hija política Magui. Elevan oraciones en su memoria.





TOLOZA, JUANA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijas Noemí, Rosa, Mercedes, Claudia, Paola, nietos, Guadalupe, Agostina, Lucía, Lorenzo, Gabriela, Robertina participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo C/ Nº 240 Bº A. Brown. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





TOSCANO ACOSTA, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Mario Simón y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Sebastián en este doloroso momento. Que su alma descanse en paz .





VEGA, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Los Directivos de la Empresa DEL TEJAR S.A. y el Personal Administrativo, Técnico, Taller y Obras; participan el fallecimiento del padre de su colaborador Martin Vega. Elevan una oración en su memoria.





VEGA, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. José Luis Jensen participa su fallecimiento y acompaña a su colaborador Martin Vega en tan doloroso momento.

VEGA, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. María Angélica Urueña Zain participa su fallecimiento y acompaña a Martin Vega y toda su familia en tan difícil y triste momento.





VEGA, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Compañeros de trabajo de su hijo, Martin Vega, acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.





VEGA, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Las Malvinas Sur participa el fallecimiento del papá de la compañera Luana Vega. Ruegan oraciones en su memoria.





ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijas Griselda y Delma, H. pol. Jorge Moreno, nietos Fernando y Diego Moreno, nieto pol. Marine Sanchez, bisnietos Juan Moreno participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Kuki Castellini y Adriana Anelli participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Delma y Toto Moreno. Ruegan oraciones en su memoria.

ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Kuki Castellini, Manuel Hernández, Mario Bejarano, Hugo Moisés, Celia Canceco y José Pistamiglio participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá política de su compañero y amigo Toto Moreno. Ruegan oraciones en su memoria.





ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada ". Rubén Almada, Graciela Bravo, sus hijos María de los Ángeles, Cristian y Martin acompañan a Delma y Toto en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.





ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Los ángeles la llevaron a los brazos del Señor, a su casa Celestial, donde tendrá su descanso eterno. Las amigas cafeteras de los días miércoles de su hija Delma: Raquel Díaz, Tere Padilla, Silvia Muratore, Silvia Calalanis, Isabel Herrera, Silvia Bernasconi, Susana Norbis y Soledad Climent participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.





ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Silvia y Roque Frontera y sus hijos participan el fallecimiento de la madre de su comadre Delma. Elevan oraciones a su memoria.





ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. La Comunidad de movimiento de Focolares participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Delma y Griselda Saiz. Ruegan una oración a su memoria.





ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. " La Vida no termina, se transforma". Ariel Lezana, Albertina Lezana de Sirena participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Gricelda y Delma pidiendo para ellas una cristiana resignación





ZABALA, EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Ya se encuentras ante la presencia de Dios, solo descansa en paz.". Raquel Díaz y flia abrazan a sus amigas Delma y Griselda en este triste momento de la partida la amada mamá. Ruega oraciones en su memoria.





RAMÍREZ, DARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/20|. Estos 6 meses de tu ausencia sirvieron para comprender cuánto te extrañamos y cuánta falta nos haces. Descansa en paz y con la intersección de Dios, cuida de tu familia. Tu esposa Zulema, hijos Judith, Carolina y Ariel, tus nietos y demás familiares te recordamos hoy, 20 de otctubre con una oración en el cementerio Parque El Descanso.





AMAYA, JOSÉ NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su esposa Mirian Amaya sus hnos. y sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Ardiles Dpto. Banda SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





COLAZO, MARIA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijos Tito, Caty, Noemí, H. pol. Erme, nietos Francisco, Elisa, Romi, Ferny, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 15 hs. Casa de duelo Belgrano 532, S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Irma Montoya de Bravo, sus hijos Leisa, Ramón, Carlos Adolfo, María Marta, Mario Rómulo y sus respectivas familias y María Lucrecia participan con dolor su fallecimiento.





DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. . Siempre te recordaremos con mucho cariño. Fuiste un tío muy presente en distintos momentos de nuestras vidas. Ya estás en paz junto al Señor y desde allí cuidando a tus amados hijos y nietos. Te despedimos con profundo dolor querido tío Carlos: Lic. Silvia Ávila, sus hijos Prof. Jonathan Graciano, T.S. Cintia Graciano; Prof. Vaninina Graciano y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan una oración a su querida memoria.





DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Roberto C. Ávila, Haydée Suárez y sus hijos Silvia, Adriana, Roberto Ávila y sus respectivas flias. participan con hondo pesar su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.





GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 18/10/20|. Su madre Dominga Robles, su esposa María Gutiérrez, hijos Brian, Nahuel, Tiziano, hermanos Juan, Alicia, Juana, Blanca, René, padres políticos Norma Olmos y Arcenio Gutierrez participan en su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia. EMPRESA SANTIAGO.





LENCINAS, AMANDA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijos Susana, Alfredo, Nancy, h. políticos Jesús y Olga nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





LENCINAS, AMANDA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hermanos Nelva y Honorio, sobrinos Pochito, Patricia y Rulo. Acompañan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Pocha. Ruegan una oración a su memoria.





LENCINAS, AMANDA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Nerio Homar Lencinas, su esposa Selva Laplace, su hija Alborada Maria Eugenia, su esposo Enrique Diorio, sus hijos Romulito y Gina, participan con profundo dolor el fallecimiento de la noble y querida hermana. Ruegan una oración a su memoria.





SOSA, SILVIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Lamentamos tu pérdida, pero ya te encuentras ante la presencia de Dios, "querido negro". Acompañamos a sus hijos en este triste momento. Pablo Gerez y flia. ¡Descansa en paz!





SOSA, SILVIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Sus compañeros y amigos del equipo de Veteranos de Sarmiento, lamentamos profundamente tu partida y "estarás siempre en nuestros corazones". Elevamos oraciones y resignación a sus hijos.





TREJO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Enrique Wetsberg y todo el personal de Super Nataly acompañamos en este dificil momento el fallecimiento del papá de nuestro compañero Fabián. Oramos por su eterno descanso.





CAMPOS, ALBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Su esposa Santos Cecilia Díaz sus hijos Yolanda, Alejandro, Valeria, Vero, Diego, Gabriela h. políticos nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Sus nietos María Belén Faule y Joaquín y su bisnieta Mailen participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. José Ricardo Jiménez y su esposa Adriana Rozze y sus hijos Ricardo, María Belén e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.





DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Tenemos la certeza que Dios te tendrá a su lado gozando eternamente de su amor y de la paz infinita que siempre anhelaste. La promocion de Oro año 1967 de Esc. Normal Nac. República del Ecuador de FRias participa el fallecimniento de la señora Clara, tía de nuestra querida compañera Norita Velardez, rogamos cristiana resignacion. Ruegan oraciones en su memoria.





DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Nuestra Madre María abrió sus brazos para recibirte y ahora estás en el sol de la mañana, el lucero de la tarde y el rocio de la noche. Ramonita Sanchez de Caumo participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus apreciados hijos Aldo Rodolfo Rodriguez y Omar Alberto Rodriguez. Eleva oraciones en su memoria.





DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Empresa J.L.F. Construcciones S.R.L. participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Omar y Rody Rodríguez. Eleva oraciones en su memoria.





DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. José Luis Faule y familia, acompaña a su hijo Omar Rodríguez ante irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.





DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. José Augusto Faule y familia participan su fallecimiento. Elevan oeraciones en su memoria.





DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Carla Faule y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. La flia Castellanos, participa con profundo dolor el viaje celestial de "Clarita", íntima amiga de todos los tiempos, persona de virtudes para imitar. A sus hijos que queremos mucho y cariñosamente llamamos Gugui y Rodi, que Dios y la Virgen los acompañen en este dolor. Querida Clarita descansa en paz.





DE LA VEGA DE RODRÍGUEZ, CLARA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del cielo para ella ". Tu sobrina e hija del corazón Nora Silvia Velarde de Chayep, su esposo Jorge Chayep y sus hijos Clelia, Constanza y Jorgito acompañan en este momento de dolor.





SALVATIERRA, RUBÉN LEODEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus hijos Maria, Angel, Gaspar, Liliana y Garciela, h pol, Daniel y Luis, sus nietos Nicolas, Santiago, Gabriel, Dalma, Anahi, Emilia y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres, Cob Hamburgo CIA de Seguros S.A Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La plata 162 tel 4219787.