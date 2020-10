La Cámara declaró nula acta de operativo, en procedimiento contra dealer

23/10/2020 - 00:43 Policiales

La Cámara de Apelaciones declaró la nulidad del acta y el procedimiento policial y, con ello, dejó a un paso de la libertad a un técnico en celulares, a quien los investigadores atribuyen la propiedad de 11 envoltorios con cocaína, una balanza de precisión y $ 14.580.

En audiencia online -realizada durante la jornada de ayer- el alto cuerpo hizo lugar al planteo de apelación interpuesto por la defensa a favor del imputado, apodado ‘Jorgito’, a cargo de los Dres. Horacio Patto y Gilberto Perduca.

Según la investigación de la fiscal Gabriela Gauna, el 19 de agosto ‘Jorgito’ fue interceptado por la policía en calles San Juan y Santa Fe, alrededor de las 18.40, fuera del horario permitido, en razón del aislamiento dispuesto por la pandemia.

Al haber vulnerado el artículo 205, ‘Jorgito’ fue conducido a la Seccional Cuarta. Allí, le habrían hallado 11 envoltorios con cocaína, una balanza de precisión, celular y los $ 14. 580, hecho por el cual se dio intervención a Drogas Peligrosas.

Ya en sede judicial, el acta policial llevaba la firma de una agente de seguridad privada. Fue citada a declaración testimonial, ocasión en que habría indicado que no presenció el procedimiento de secuestro y que sólo firmó el acta, a requerimiento policial.

Al tomar conocimiento de la declaración de la ‘testigo’, la defensa solicitó la nulidad del procedimiento y, por ende, de todos los actos posteriores.

En tal sentido, así fueron a audiencia ayer Perduca y Patto. Por la Fiscalía, intervinieron, Natalia Malachesvky y las instructoras, Luciana Jacobo y Victoria Ledesma, quienes abogaron por el rechazo al planteo de la defensa (‘denegatoria de nulidad y exclusión probatoria’).

A su turno, los vocales Gloria Cárdenas, Sandra Generoso y Luis Lugones resolvieron: ‘Declarar la nulidad y exclusión probatoria del acta de procedimiento policial’.

Sin embargo, ‘respecto de la petición de libertad efectuada por la defensa, el tribunal no dictará pronunciamiento en tanto no forma parte de la cuestión impugnada y por tanto carece de competencia sobre un aspecto no abordado en audiencia realizada en etapa anterior’.

Con la declaración de nulidad, la defensa solicitará ahora la libertad del técnico, por entender que la prueba no puede ser valorada y, por ende, los cargos adolecen de legalidad.l