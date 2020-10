FÚNEBRES | 23 de octubre del 2020 - parte 1

23/10/2020 - 02:26 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/10/20

- Marcia Elli de Montes de Oca

- María Margarita Olivera (Salta)

- Teresa Magdalena Juárez de Pérez

- Sergio Damián Vera

- Ernesto Wertel Roldán

- José Ernesto Visgarra (Forres, Dpto. Robles)

- Ramón Augusto Chaparro (La Banda)

- Blanca Elizabeth Robles (Dpto. Pellegrini)

- Hugo Aquiles Corvalán

- Luis Ernesto Juárez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El decano de la facultad de Ciencias Médicas de la Unse Eduardo Lían Allub participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Rector de la UCSE, Ing. Luis Eugenio Lucena y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Honorable comisión directiva, cuerpos técnicos y jugadores de todas las disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del rector de la UCSE, Ing. Luis Lucena. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

C.P.N Lucas Serafini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del amigo Luis. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Guillermo Enrique Jensen y Eva Valev de Jensen, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Ruegan por su descanso en la paz y el amor del Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa el fallecimiento de la madre del ING. Luis Lucena. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. ELBA DEL CARMEN RIERA DE LUCENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en este difícil momento y pide oración para su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA MARGARITA OLIVERA (Maga)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en la ciudad de Salta el 21/10/20 y espera la resurrección.

“En la casa de Dios moraré por largos días”.

Tus hermanas Norma, Susana y Luisa, tu hermano Pbro. Alfredo, tus hnos. políticos Omar Corvalán, Aldo Contreras, tus sobrinos Sergio Olivera, Daniel Molina, Juan Pablo y Milagros Corvalán Olivera y Rodrigo y Claudio Contreras participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCIA ELLI DE MONTES DE OCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/10/20 y espera la resurrección.

Su hermana Ana María Elli de Chamas, Gabriela Chamas, Florencia Chamas de Bonino y sus familias participan con profundo dolor, amor y respeto su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NURA VICTORIA MOUKARZEL DE MDALEL

(q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20 y espera la resurrección.

Enrique Sarquiz, Cristina Ríos y familia lamentan participar el fallecimiento de la madre de su estimado médico Dr. Orlando. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO CON FOTO

CARLOS ANTONIO RASQUIDES CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

“Brille para él la luz que no tiene fin”.

Su esposa Elsa Beatriz Álvarez y sus hijos María Amalia, Patricia de los Ángeles, Elsa Susana, Karina Eugenia, Antonio Humberto, Lorena Elizabeth con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ERNESTO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/10/20 y espera la resurrección.

" Ruego a Dios bendiga y le de paz a la familia de nuestro compañero de la Dirección General de Catastro de la Provincia, Luis Ernesto Juárez". Ing. Héctor Mario Angeleri participa con profundo dolor su fallecimiento, los acompaña durante este tiempo de duelo y ruega se eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ERNESTO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/10/20 y espera la resurrección.

Que Dios ayude a su alma a descansar en paz,y llegue a toda su familia nuestras palabras de consuelo por la irreparable pérdida". Sus compañeros de la sección administración, cuerpo de profesionales, técnicos y de maestranza de la Dirección General de Catastro de la Provincia participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero de la repartición Luis Ernesto Juárez, rogamos por su eterno descanso y pedimos se eleven oraciones en su memoria

AGRADECIMIENTO

AMALIA DEL VALLE MENDIETA DE BLANES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse 30 días de tu partida a la casa del Padre, su esposo Carlos E. Blanes, su hijo Dr. Gonzalo Blanes, su hija política Natalia Arias y sus nietos Gonzalo y Agustina Blanes y demás familiares, agradecemos a cuantos nos acompañaron con sus muestras de afecto en este triste momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

ADA IRINA ISAAC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/17 y espera la resurrección.

“Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado; tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir”.

Su esposo, hijos, hermanas, cuñado y sobrinas la recuerdan con inmenso amor a tres años de su paso a la vida eterna.

RECORDATORIO

RAÚL CARLOS CASTRO (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en elSeñor el 23/9/20 y espera la resurrección.

A un mes de tu partida a la casa del Señor donde gozas de su eterno amor, tus hijos te recuerdan Lilí, Fernando y Tito, tus nietos Ignacio, Andrea y Noel, tus hijas políticas Estela, Iris y tus bisnietos Mirko, Tiziana, Indiana y Charo y Pablo Paz y José Egea, tu asistente personal Gisela Zurita agradecen a los vecinos de la calle Latapié, al Sr. Chicho Cejas Polti, al Dr. Martín Díaz Achával, al Sr. José Alegre Viaña, Ester Coria, Bicho, Coco, Verge, Néstor, Claudia, Omar, Walter Díaz, Juan Paz. Mariano Saganías, al grupo ochentoso y súper promo 85.

RECORDATORIO

MANUEL EDGARDO LEDESMA (Papy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 23/9/20 y espera la resurrección.

Su esposa Norma E. Suarez, sus hijos Adriana, Arturo y Verónica, hijos políticos Ramón Gallo, Alejandra Kallón, Héctor Janin y sus nietos y bisnietos lo recuerdan con gran amor y respecto como siempre al cumplirse un mes de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN, SELVA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. "Llego para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Alba Luz B. de Higa, sus sobrinos: Andrea, Ramiro, Rodrigo, Gonzalo, Matías, Rocío y Natasha y sus flias, participan de su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

BELTRÁN, SELVA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Sus primos Manuela Pallares de Navarro, Fermín Navarro y sus hijos Luis y flia, María Lidia, Santiago y María Luisa Pallares, participan de su fallecimiento y ruegan al Sr. Jesús que le de paz a su alma y el descanso en sus brazos.

BRAVO, LETICIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/10/20|. Dra. María Eugenia Carabajal y familia, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo y demás familiares en este momento de pesar.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Las compañeras y amigas de su tío Richard: Natalia y Carolina, acompañan en este momento de dolor a él y a toda su familia. Que en paz descanse.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Honorable comisión directiva, cuerpos técnicos y jugadores de todas las disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor el fallecimiento de la exjugadora de la institución.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Como duele tu partida al reino celestial Aye querida, estamos convencidos que ya estás en los brazos del Señor. Vivirás siempre en nuestros corazones. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Acompañamos con profundo dolor su fallecimiento. Tu madre del corazón Sandra Ruiz Paz y sus hijas Aldana y Agostina

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Desde Córdoba... Mariela Herrera y Cristian Schneider, participan con profundo dolor el fallecimiento de Ayelén, y acompañan con mucho afecto a sus tíos y primos, ante tan irreparable pérdida. ¡Descansa en paz!

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Ayelén querida: Dejaste una profunda tristeza con tu inesperada partida.... Gladys Elvira Ruiz y sus hijas Mariela, Belén y Romina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a las queridas familias Beltran, Bravo y Carabajal, ante tan irreparable pérdida. ¡Un beso al cielo!

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Belén Herrera, Ramiro y su hija Evangelina Ávila, participan con profunda tristeza el fallecimiento de Ayelén y acompañan a sus tíos y primos, en estos momentos de mucho dolor. Ayelén querida: ¡Descansa en paz!.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Querida Ayelén: Que difícil es aceptar tu partida. Romina Herrera y su hijo Benicio Peralta Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus tíos y primos ¡Descansa en paz!

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. "señor recibe a tu hija en tu reino y que brille para ella la luz que no tiene fin". Luis Caro y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su amigo y compañero de trabajo Fede y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan una oración en su memoria

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Una sonrisa que ya no veré, una carcajada que no escuchare, así eras Ayelen. Cocinera excelente, probaba tus manjares, cómo no recordar tu amor por San Lorenzo, el amor a tus sobrinos, dando siempre lo mejor de ti. Estarás en mi memoria siempre, con tus defectos y virtudes que fueron muchas. Dejas un vacio en tu hogar y en quienes nunca te olvidaremos. Descansa en paz. Mirta, Oscar , Emilio y familia.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. La sección de Diseño y Armado: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Daniel Montes, Alejandro Roldán y Fernando Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su compañero Federico Bravo y sobrina de Richard Beltrán. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Fernando Cáceres y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana y sobrina de sus amigos Fede Bravo y Richard Beltrán. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Los empleados de ella sección expedición del diario el Liberal Luis, Hugo y Omar acompañan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su compañero Fede y ruegan una oración a su memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Ing. José Guido Gigli y familia, Ing. Jorge Eduardo Gigli y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Porota de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, María Angélica y Hugo Roger Lines acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CASTILLO, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Moncho Blanco, Beatriz Castro, hijos y nietos participan el fallecimiento del querido amigo Mario y acompañan con cariño a Nené, Marianita, Diego y familias en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CHAPARRO, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Participan su fallecimiento sus sobrinos Daniela Roldán y Pablo Nusbaum. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAPARRO, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Participan su fallecimiento consuegros de su hermana Carmen , Lidia Herrero de Nusbaum y Raúl Enrique Nusbaum y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAPARRO, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su hermana Carmen Chaparro, hermano político Uty Roldán, sus sobrinos Daniela, Andrea, Eugenia, Silvina, Santiago, sobrinos políticos y sobrinos nietos ruegan por su eterno descanso y elevan una oración en su memoria.

CORVALÁN, HUGO AQUILES (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su esposa Alicia Villavicencio, sus hijos Silvina, Jimena, Hugo, Yanina, Iván, h. políticos Eduardo ,Eduardo, Belén, Franco, Sofía, nietos Nahiara, Ailen, Julieta, Tomas, Ambar y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORVALÁN, HUGO AQUILES (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones. Su hermano Carlitos, su cuñada Gladys, sus sobrinos Piqui, Claudio, Diego, Lourdes y Charli Corvalán participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, HUGO AQUILES (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. "Señor ya está ante ti recibelo en tu brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Susi Corvalan, su hermano político Nene, sus sobrinos ahijados: Agu, Vero y Nico, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|.Que brille la luz para ti que no tiene fin". Te vamos a extrañar mucho, danos fuerzas para superar tu irreparable pérdida. Sus hijos Carmen, Juan, Miguel, Clivia participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Sus hijos políticos Negro, Sole, Walter y Graciela participan con profundo dolor de su fallecimiento.

DÍAZ, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Sus nietos Rita, Brisa, Poroto, Titi, Enzo, Bauti, Gonzalo, Benji, Belén, Alejandro y Yoni participan con profundo dolor de su fallecimiento.

DÍAZ, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Luis Banegas, su compañero de vida participa su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. Hernán, Ana, Clide, Silver y Luciana participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Briza en este doloroso e inesperado momento.

DORADO, RAÚL CÉSAR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Dante Chazarreta sus hijos, Daniela, Néstor, Lourdes y Francisco participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Julieta y Oscar. Ruegan una oración en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Amiga querida Juli: No hay palabras para tanto dolor, ni Consuelo por la pérdida de tu papá. Acompañamos tu dolor, tus amigas de la vida: Ceci, Maqui, Josefina, Ivana, Alejandra, Daniela y Alfonsina. Ruegan una oración en su memoria.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA JULIETA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. "Que la divina Madre te reciba en sus brazos". Sus hijos Fernando y Alfonso Montes de Oca, su nuera María Luz Sánchez Góngora participan con dolor su partida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Sus sobrinas María Luisa, Magdalena, Lucrecia y Marcela Arredondo Montes de Oca acompañan a sus primos Fernadno y Alfonzo en tan difícil momento.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Sus sobrinos, Juan Bautista Paz, Maria Natalie Soria y sus hijos Javier y Maria del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su sobrino Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria..

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Porota de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, María Angélica y Hugo Roger Lines acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su ex compañero y amigo Fernando y familia.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola e hijos lamentan el fallecimiento de Marcia y acompañan con cariño a Fernando, María Luz e hijos y en forma especial a Augusto y Elisa, Álvaro y Anita.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Luis A. Rezola y familia lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos dolorosos.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Neptali Norry de Passarell y sus hijas lamentan el fallecimiento de la abuela de Augusto y Álvaro.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Guillermo Rezola y Ema Tomatis lamentan su fallecimiento.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su cuñado Rodolfo Ernesto Soria participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marcia y eleva oraciones en su memoria.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Gustado Mariano Paz, Maria Fernanda Barbesino y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Mirta Pastoriza, Dra. María Eugenia y Ricardo Carabajal y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Alfonso y demás fliares. en esta dolorosa circunstancia. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA JULIETA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Que la luz divina ilumine su alma. Prof. Marcia Elli de Montes de Oca, sus hijos Fernando y María Luz, sus nietos Augusto y Elisa, Álvaro y Anita Rezola, Felipe y Cecilia Estefanía, sus bisnietos Manuel y Santiago Montes de Oca Rezola participan con dolor y la despiden con todo su amor.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su cuñada Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos, Santiago y Alejandra Barbieri, Eduardo y Tere Ferreira, Marta y Eduardo Bonacina, Adali y Lique Dorigon, Gustavo y Cecilia Abdala y Diego con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Con profundo dolor participamos su partida. Pedro José Agüero Lami, María Elina Vitalevi, María Sara Agüero, María Carolina Agüero, Juan Manuel, Solana María, Santiaguito, Manuel y Joaquín. Acompañamos a sus hijos y nietos. Que brille la luz que no tiene fin.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Daniel y Cristina Matach con sus respectivas flias acompañan a Fernando y Alfonso en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JUANA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Compañeros y amigos de Marcos Coronel y Tere Nediani de Planta Piloto de Alimentos Facultad de Agronomía, Unse, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que el Señor le brinde su merecido descanso eterno.

FIGUEROA, JUANA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Andrés Lema y Susy González de Lema, amigos de Marcos Coronel y Tere Nediani, participan el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria, que brille para ella la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Sus hijas Norma, Juana, Chiqui, Mabel, nietos Mary, Livio, Oscar, Ale, Romina, Silvio, Negu, Marcelo, Silvia, Claudio, Marisa, Andrea, Gaby, Ceci, Naty, Fernando, Mariela, Sergio y Ale, nietos políticos, bisnietos y tataranietos, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

GUTIÉRREZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. "Abu querida, vivirás siempre en nuestros corazones". Su nieto Silvio Daverio y sus hijos Facu y Santi.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Esposa y madre ejemplar, supiste formar junto a tu esposo Ricardo una familia colmada de valores cristianos. Sus primos Mace Moyano, Cristina Córdoba y familia; Chichí Moyano, Ramón Díaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Alicia Paz, Evita Sayah Correa, Bety Piña, Tere Salomón y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro querido amigo Oscar. Rogándole a nuestro Señor Jesús la reciba en sus brazos. "Que descanse en paz".

HERRERA DE LISSI, ARGENTINA ROSA DEL VALLE (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Familia Bruchman, Oscar, Selvira, Coco, Walter y Ángela participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ DE PÉREZ, TERESA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su esposo Pedro Pérez, sus hijos Jose, Marisa, Rafael, Cristina, Mónica, Diego, Darío, h. políticos, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ DE PÉREZ, TERESA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Madre querida, felices los ángeles de Dios, porque ellos cuidaran de ti. Grande es nuestro dolor . Porque nos dejaste. Fuiste una gran madre, esposa, ejemplo de lucha. Te amo, te amaremos siempre. Estarás en nuestra mente y en nuestro corazón. Su esposo Pedro Pérez, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz.

JUÁREZ DE PÉREZ, TERESA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Sus consuegros Juan y Mercedes Gómez, sus hijos José, Fernando y Claudio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE PÉREZ, TERESA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marta Delgado y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

JUÁREZ, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su esposa Gabriela Guardo, sus hijos Mariela, Luis, Fabian, Wilton y Patricia, sus hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.SERV AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, LUIS ERNESTO (PIKINO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Chicho Santillán, su esposa Ana Alzogaray y familia y los amigos integrantes del Grupo París acompañan a su integrante Beatriz Guardo y familia en este difícil trance. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Prof. Juana Vallejo de Gómez participa con pesar el fallecimiento del hermano de sus amiga Rita Ledesma y Marta Barrientos. Acompañan a ellas y a todos sus familiares en estos momentos de dolor, rogando que Dios en su infinita misericordia les brinde consuelo y fortaleza. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Lidia Corvalán de Llugdar, comparte el profundo dolor de sus hermanas: Rita y Marta por su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria y acompaña a toda la familia en este difícil momento.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos Antonio, Norma y Jose Luis Acosta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Norma, Osvaldo Montes y familia, participan su fallecimiento y acompañan a Rita y Marta, en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Elida de Sández, Cecilia Sández y Gimena Sandez, acompañan a Sandra Ledesma, Marta y Rita Ledesma por el fallecimiento de su padre y hermano. Ruegan oraciones en su nombre.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Elías Pellene, Agustín Vizgarra, Fernando Alustiza y Luis Alberto Guantay y sus familias participan con profundo pesar el fallecimiento del señor padre de sus amigos Patricia Ledesma de Jorge y Ricardo Jorge. Esperan para ellos y sus hijos el consuelo de la fe, y pronta y cristiana resignación.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Nos unimos con un fuerte abrazo a nuestras queridas amigas Rita y Marta por la pérdida de su hermano Nene. Pichy Santillan de Pérez su hija Tessy y nietas María de Jesús y Celeste, participan con dolor su fallecimiento.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Pichy, Pelu, Jorge y Fredy Santillan, acompañan a Rita y Marta por la pérdida de su hermano. que el Señor le dé el descanso eterno.

LUNA, PEDRO ARMANDO (Chete) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Sus amigos de la infancia: Kiki, Pacholo, Tara, Joshela, Pity, Gallina, Alberto, Guiso, Huguito, Tupi, Monito, Cuerudo, Polo, Tucho, Homero, Faru, Pallín, Tocó, kito, Chonono, Doradito, Pilo, Chacho, Nito, Negro, Osquina, Beto, Luti, Roger, Cola, Roberto, Totino, Cachito, Juan, Marcos, Teco, Antonio, Héctor, Cusi y demás amigos del Bº Cáceres despiden con dolor al entrañable amigo "Chete" Luna y elevan oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su hermana política Marta Herrera de Moukarzel, sobrinos Mercedes, Fernando, Luis, Matilde y Nietos. Despiden con tristeza y dolor a la querida tía Pila. Elevan oraciones a su memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Roberto Julio Guardini, su esposa Elena Álvarez Frías, sus hijos Lorena Luz y Roberto Matías y sus respectivas flias participan el fallecimiento de su prima política y acompañan a toda la flia en este sentido momento!!.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Te vamos a extrañar tía Pila". Marta Liliana Abido, sus hijas Evelyn Mdalel y Daiana Mdalel participan con inmenso dolor el fallecimiento de su adorada tía Pila. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Agustin Lugones y Mercedes Funes Cornet e hijos, participan su fallecimiento y acompañan a la Familia Mdalel, y en especial a sus nietos Nicolas y Mariela en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.