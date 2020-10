Detienen a sujeto por violar a niña de 12 años y embarazarla

24/10/2020 - 00:06 Policiales

‘Él me para en la calle cuando me ve. Me lleva al monte o a la casa y me abusa”, relató desconsolada una niña de 12 años a su tía. En menos de 24 horas, un médico determinó que la menor presentaba un embarazo, atribuido a un vecino.

Desde cualquier ángulo de la investigación, era inevitable que los instructores de la fiscal Vanina Aguilera no experimentaran impotencia y estupor ante los primeros capítulos de este drama.

Según la denuncia, la nena tiene 12 años y el vecino, 30. Desde hace meses, cuando la víctima salía a jugar o visitar a sus amigos, el depravado la interceptaba y conducía a alguna casa, o bien a zonas montuosas donde la violaba.

La semana pasada, la menor experimentó problemas de salud. Acudió a la única amiga en quien confía: su propia tía, a quien interiorizó de su odisea.

Sollozante, le habría confesado que el vecino la abusaba. El sujeto vive a escasos metros de su casa y ahora también sentía miedo que le hiciera algo más.

La tía no perdió tiempo. Alertó a la policía y ésta hizo lo propio ante la fiscal Vanina Aguilera. Urgente, la funcionaria condujo a la menor ante los forenses, quienes revelaron que la víctima cursaba un embarazo.

Luego, la fiscal trasladó a la niña ante expertos psicólogos en el área de Contención. Ante ellos, la menor recreó su pesadilla y 48 horas después el juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, estampó su firma en una orden de allanamiento y detención.

El vecino ya está preso. Tiene 30 años y la Fiscalía lo imputó por “abuso sexual con acceso carnal”.

Vanina Aguilera apura la investigación y el próximo trámite será la Cámara Gesell, ante psicólogos y abogados defensores. Será la ocasión propicia para que la menor desnude las calamidades de una sucesión de vejámenes que acaban de llegar a su fin. l