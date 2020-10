El costo de los hisopados varía entre los $4.000 y $8.000, según el tipo de análisis y la cantidad

25/10/2020 - 02:23 Economía

El Dr. Ernesto Cinquegrani, presidente del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero señaló que los costos de los hisopados para los tests rápidos y de anticuerpos, se encuentran nomenclados por la Superintendencia de Salud de la Nación.

Agregó que "la Superintendencia de Salud ha valuado en 75 UV (unidades de valor) a un monto promedio de $50 cada UV para las obras sociales, lo que da unos $3.800 a lo que hay que sumarle el valor del acto bioquímico y el material extra que suma unos $4.000 o $4.500”. A su vez, indicó que “para un paciente particular, está también en esos valores entre los $4.500 y $5.000”.

Por otra parte, indicó que el costo del análisisis de anticuerpos por el cual se mide “la cantidad de anticuerpos una vez que los que han tenido la enfermedad de Covid, desarrollan las defensas, es de $2.000 a $2.500 para arriba”.

Por su parte, el único laboratorio privado del Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica (Ucse) que realiza el test de PCR que es el más exacto para determinar si un paciente sintomático o asintomático tiene el virus, posee un valor para ese test de $8.000 en forma particular.

“En el Instituto de Biomedicina utilizamos la técnica de biología molecular PCR. Trabajamos con particulares y algunas obras sociales como Smaunse, también Osde, Swiss Medical, Sancor Salud y otras”, señaló el Dr. Pedro Yachelini, director del Instituto.

Agregó que “el resto de la gente paga en forma particular. El costo del análisis de PCR es de $8.000 en particulares”.

Puntualizó que “hay una tarifa diferencial con descuentos para compañías con grupos numerosos de personas, a partir de 10 o más personas y por pago adelantado se hace un descuento por número”.

En cuanto al servicio que brinda, indicó que “la técnica de PCR es la recomendada por la OMS que permite hacer el diagnóstico indubitable de Covid ya sea postiivo o negativo con una sensibilidad y especificidad del 99%. Aclaro porque hay test rápidos que solamente se pueden utilizar en pacientes con síntomas y solamente en la primer semana de la sintomatología. Un resultado negativo no es concluyente y tienen la obligación de poner los bioquímicos que el resultado no es concluyente y que se debe realizar un PCR para confirmar que son negativos. Solo si el paciente tiene síntomas, ese test rápido tiene validez”.

Una obra social gremial señala que cubre diagnóstico

Desde la obra social de los empleados de Comercio (Osecac), el titular de la misma Víctor Paz, señaló que ofrecen la cobertura correspondiente a sus afiliados y que los valores que pagan por los hisopados varían entre $1.200 y $4.000 y por las internaciones, entre los $10.000 y $23.000 diarios.

Según informaron desde Osecac “la toma de hisopado nasofaríngeo, conservación, derivación y traslado de muestras tiene un costo de $1.200”. A su vez, “la toma de hisopado nasofaríngeo conservación, derivación y traslado de muestra, más el laboratorio específico de PCR Covid 19, procesaimento de resultado y registro en Sisa, tiene un costo de $4.000”. Pero, indicaron que “generalmente no es solo el análisis, sino que también es un día de internación, más tratamiento que ronda los $10.000”.

En el caso de las internaciones, un módulo diario en piso con aislamiento Covid-19, tiene un costo de $10.000. A su vez, un módulo diario en UTI Covid- 19 tiene un costo de $19.700. Y un módulo por día UTI C/ARM Covid 19 tiene un costo de $23.640.

Prepagas indican que reconocen las PCR

A su vez, desde la obra social prepaga Osde, señalaron que “nosotros estamos dando cobertura en todos los casos de Covid positivo. Si se llega a tener síntomas o contacto estrecho con un caso positivo, nuestros socios se comunican a un 0800 para ponerse en contacto con el equipo de médicos, ellos dan los turnos y determinan si es necesario el hisopado, además de un seguimiento diario en los casos positivos”.

Agregaron que “ante síntomas, los asociados llaman al 0800, hacen un triagge, el equipo de médicos determina si es necesario o no el hisopado. Los test rápidos no tienen cobertura, al igual que los análisis de anticuerpos totales, no están con cobertura. Lo que Osde sí está cubriendo es el hisopado para saber si es positivo o negativo. Pero eso lo determina el equipo de médicos y en caso de ser necesario luego del triagge, dan el turno para el hisopado”.