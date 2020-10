VIDEO | MotoGP: Morbidelli volvió a ganar y no se baja de la pelea

25/10/2020 - 13:15 Deportivo

Franco Morbidelli se impuso por segunda ocasión en la temporada de MotoGP y volvió a anotar su nombre entre los candidatos al título.

El italiano ganó el Gran Premio de Teruel, disputado en el circuito español de Aragón, por la undécima fecha.

El piloto del equipo Petronas Yahama SRT, que había ganado el GP de San Marino, correspondiente a la sexta etapa del campeonato, volvió a poner a su Yamaha #21 en lo más alto del Mundial con una actuación sólida.

Lights-to-flag victory!



Domination from @FrankyMorbido12, who is now just 25 points off the championship lead! #AlcanizGP pic.twitter.com/7pRT6kjnOt