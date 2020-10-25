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CARTELERA TV / 26 de octubre de 2020

A LAS 18.15 FLORICIENTA

- 20:18 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

18.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 FUERZA DE MUJER

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. LIBERTAD

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO vs. DEFENSORES DEL SUD

20.00 VHS

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


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