Monti: “Si no tiene síntomas es porque no tiene carga viral, entonces no puede contagiar”

28/10/2020 - 06:31 Santiago

El Dr. César Monti se refirió a los pacientes asintomáticos. Afirmó que “éste es un pensamiento personal y me hago cargo. El asintomático prácticamente no existe. Si no tiene síntomas es porque no tiene carga viral, entonces no puede contagiar. Esto me hago cargo de lo que digo porque el estudio que nos da la experiencia mundial con respecto al ‘famoso asintomático’”.

“Nos contagia el que tiene síntomas como en todas las virosis. Nadie se contagia de sarampión si no tiene síntomas, nadie se contagia de varicela si no tiene síntomas, entonces esto no tiene por qué ser distinto. El contexto donde digo que el asintomático no contagia es en aquel miedo que dice que éste es asintomático, pero le dio positivo 2 ó 3 días después cuando apareció el síntoma, entonces buscan para atrás con quién ha tenido contacto y aquí tenemos que limitarnos al contacto estrecho”.

Agregó: “Si vivo con alguien que le da positivo, soy un contacto estrecho y me tengo que quedar en resguardo 14 días porque en algún momento voy a tener síntomas”.

Puntualizó que “ahora, en la preexistencia de esa gente que no ha tenido síntomas y se hisopó cuando tenía síntomas que pueden ser 3 ó 4 días, ¿contagió a alguien? Yo digo que no, porque no tiene la carga viral suficiente. Entonces no existe esto que gastábamos test buscando esos que no tienen ningún síntoma, el que no tiene síntoma, no lo tiene y es porque la carga viral es tan baja que no contagia”.