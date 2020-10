Cristian Vega: “Me pone contento que sigan confiando en mí”

29/10/2020 - 00:44 Deportivo

El próximo domingo, cuando Central Córdoba reciba a Independiente desde las 18.45, el hincha verá (desde la TV, ya que se jugar a puertas cerradas) un equipo renovado. Arrancando desde el entrenador Alfredo Berti, serán muchas las caras nuevas para esta Copa de la Liga Profesional. Pero hay una imagen que se mantendrá inalterable: la de Cristian Vega portando la cinta de capitán.

Berti ratificó la capitanía del volante central surgido del club, que fuera capitán la temporada pasada con Coleoni. Y en diálogo con EL LIBERAL, el “Kily” mostró su orgullo y satisfacción por seguir cumpliendo ese rol tan importante.

“Seguir siendo el capitán me genera mucha felicidad. Me pone contento que sigan confiando en mí y me motiva aún más para seguir mejorando, aprendiendo y creciendo día a día”, contó.

¿Qué le dijo Berti a la hora de confirmarle la cinta? “Que tenía buenas referencias de mí y que me va a ayudar a seguir creciendo en todos los aspectos. Y que disfrute porque son cosas lindas del fútbol”.

A pesar de los numerosos cambios en el plantel, el “Kily” siente nuevamente el respaldo de sus compañeros para llevar la cinta. “Llegó una cantidad de refuerzos importante, pero todos se adaptaron muy bien. Tenemos una relación muy buena, hay un clima muy lindo en el grupo y me siento respaldado”, señaló.

Rodaje

Central llegará al cruce con Independiente con tan solo dos amistosos. Y al “Kily” le hubiese gustado tener más rodaje: “Hubiese sido bueno sumar más partidos, pero las circunstancias no se dieron para hacerlo. Igualmente llegamos de buena forma, aprovechamos cada entrenamiento, cada práctica de fútbol y lo importante es que el grupo se adaptó rápidamente”.

Sobre la motivación de recibir a un grande y la paradoja de hacerlo sin gente, Vega dijo que “Son lindos esta clase de partidos para jugarlos, tiene muchas repercusiones. Va a ser muy raro jugar sin gente, es algo que no estamos acostumbrados pero nos tenemos que adaptar rápidamente hasta que se acomoden las cosas”.

El “Kily” vaticinó que la zona 2, que también integran Defensa y Justicia y Colón, será “un grupo parejo, de mucha competencia”. Y remarcó que clasificar entre los dos primeros “es nuestro objetivo”. l

Amnistía general en todas las categorías

Los jugadores de Central Córdoba y de los equipos de todas las otras categorías del fútbol argentino comenzarán la nueva temporada sin amonestaciones ni suspensiones pendientes, luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA firmara ayer una “amnistía general”.

“Firmamos una amnistía para todas las categorías y todas las divisiones, desde femenino hasta futsal y fútbol playa; desde la primera división hasta las últimas”, puntualizó Fernando Mitjans, integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA, en diálogo con los medios de prensa.

“Lo hicimos por los problemas que son de público conocimiento, porque la pandemia trastocó toda la organización. Borrón y cuenta nueva para todos”, agregó.

Mitjans, además, contó que la decisión “fue tomada en forma unánime” por todos los integrantes del tribunal.

De esta forma, los jugadores del Ferro arrancarán “limpios” ante Independiente.l