Preso por atacar a su ex pareja e intentar atropellarla con su vehículo

Un vecino de Quimilí, departamento Moreno, fue detenido ayer por la policía, acusado de atacar a trompadas a su ex pareja, destrozarle el celular y por reiterados intentos por atropellarla con su camioneta.

De acuerdo con la causa que impulsa la fiscal Judith Díaz, la víctima resultó una mujer de apellido Ruiz, de 43 años y el denunciado, Sebastián Paz, del Bº Campos II.

Ante la Seccional 29, en los primeros minutos de ayer, Ruiz habría denunciado que acababa de ser agredida físicamente por su ex pareja, de quien se separó dos meses atrás y luego de tres años de vínculo afectivo.

Explicó que pese a la ruptura, ella mantiene aún una buena relación con sus ex cuñadas, a quienes trasladó ayer en su auto, a las 21.30, hasta la casa en que también habita Paz.

Ahondó que ni bien detuvo su coche, el violento comenzó a insultarla. La habría amenazado diciéndole que no la dejaría en paz.

Al instante, le habría arrebatado el celular y comenzó a buscar números y contactos de hombres, acusándola e insultándola en todo momento.

Acto seguido, se puso peor y la habría atacado a trompadas en la cabeza. También, la sujetó del cuello y empezó a apretarla con fuerza. Por fortuna, intervino la hermana del acusado, Gisel Paz, y logró empujarlo para que dejara de agredir a Ruiz y desactivar un grave hecho que pudo terminar en tragedia en el comedor de la casa.

“Ya lo denuncié en julio, pero igual no me deja en paz”

Llorando, la damnificada habría manifestado que Paz la tiene amenazada “de muerte”. Afirmó: “Donde me ve me quiere chocar con su camioneta. Ya lo denuncié en julio, pero igual no me deja en paz y dijo que si lo denuncio, igual él no va a ir preso”, enfatizó Ruiz.

Al ser alertada sobre el incidente, la fiscal Judith Díaz requirió ayer a la madrugada la detención de Paz, la cual le fue concedida por la jueza de Género, Norma Morán.

El sujeto fue privado de la libertad y alojado, a media mañana, en la Seccional 29, imputado por “lesiones y amenazas”, cargos que serán adosados a la denuncia de julio último.

Indagatoria próxima

La fiscal apura el trámite y el individuo sería indagado hoy, o bien el lunes o martes de la semana venidera.

Asimismo, la funcionaria ordenaría una serie de testimoniales y un informe socioambiental, adelantaron los voceros judiciales.