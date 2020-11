¿Qué es el síndrome Vexas? La nueva enfermedad que afecta a hombres y que no tiene cura

05/11/2020 - 13:26 Mundo

Como si el coronavirus no fuera suficiente, Investigadores del Servicio Nacional de la Salud de los Estados Unidos, anunciaron que descubrieron una nueva enfermedad a la que denominaron "síndrome Vexas", según indica un estudio realizado por la revista The New England Journal of Medicine.

Se trata de una enfermedad que proviene de malformaciones genéticas y tienen una afección inflamatoria que también puede causar severos problemas pulmonares.

"Son pacientes que realmente están enfermos", aseguran los investigadores que participaron en el ensayo y que remarcaron que los pacientes no responden a los tratamientos.

Sin embargo, no se trata de algo nuevo, sino que ya viene ocurriendo desde hace tiempo, incluso, muchos de estos han pasado bastantes años yendo al médico pero realmente no han podido ser diagnosticados correctamente. Por lo tanto, el tratamiento que reciben no ayuda a atacar la enfermedad, tan solo controlan los síntomas.

Conclusiones de la enfermedad

¿Qué es el síndrome VEXAS?

Es una nueva enfermedad genética que afecta a los hombres en la edad adulta y de la cual se ha demostrado que puede causar la muerte en el 40% de los casos.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los afectados por VEXAS presentan fiebres inexplicables, coágulos de sangre e inflamación de cartílago, del tejido pulmonar y de los vasos sanguíneos. Este último síntoma podría afectar gravemente a los órganos vitales del cuerpo como el corazón.

¿Por qué sólo la padecen los hombres adultos?

El secreto estaría en el ADN. Por el momento, el síndrome no aparece hasta la edad adulta y sólo se ha encontrado en hombres porque se origina en el cromosoma X. Los autores del estudio relacionan el virus con este cromosoma y las mujeres al tener una segunda X en sus células somáticas estarían protegidas de la enfermedad.