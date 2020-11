Recuperados del coronavirus narran las secuelas que padecen

11/11/2020 - 00:01 Santiago

Cansancio, desgano, mareos temporales, dolores en las articulaciones o disminución del gusto y el olfato son algunas de las secuelas que manifestaron las personas que se contagiaron de coronavirus en distintas provincias y lograron recuperarse.

En nuestra ciudad, Norma Acuña, su marido y sus 3 hijos adolescentes presentaron síntomas tales como fiebre, dolor de garganta, cansancio, pérdida del olfato y gusto.

La vecina explicó que en su casa “todos quedamos con secuelas leves, por ejemplo nos cansamos o tenemos desgano, pero yo tengo una tos constante y me agito cuando hago alguna actividad muy seguida, por ejemplo si barro toda la casa y la vereda, me agito y tardo un buen rato en recuperarme”.

“Me da tos en determinado momentos del día y tengo fatiga constante, por eso fui al médico y me dijeron que estos síntomas me durará entre 30 y 60 días, que es algo generalizado para todos los pacientes”, dijo.

Testimonios

En Córdoba, Marcelo Damián Ramírez, de 54 años, contó que los contagios afectaron a toda su familia, y que ‘tras recibir el alta hace 3 semanas todavía me siento con muy poca energía, ya sin dificultades para respirar, pero con todo el cuerpo pesado, desganado y con algunos mareos temporales’.

En Santa Fe, la profesora universitaria Jimena Morais, pasó 5 días en cama, con mucho dolor y gran decaimiento y no pudo trabajar ni siquiera en modalidad virtual.

“Ahora toso mucho al hablar, ya volví a las clases por Meet, y termino con taquicardia. Toso tanto que me da calor, se me acelera el corazón y después me lleva un rato largo estabilizarlo. Es horrible, pese a que no tengo enfermedades previas, nada de nada, nunca fumé, siempre hice algo de gimnasia”, contó.l