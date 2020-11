Padre Jorge Ramírez: “No importa lo que tengas, sino como lo administras y lo que sos”

15/11/2020 - 09:21 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el evangelio de hoy, Mateo 25 del 14 al 30, que habla de los talentos de cada persona y plantea que "no importa todo lo que tengas, sino lo que seas".

"Cuando uno habla de talentos, lo primero que piensa es en las capacidades, las destrezas... pero antes, los talentos eran la moneda, el valor. Y la palabra de hoy cuenta la historia de un hombre que dividió su fortuna en sus servidores: a uno le dio 5 talentos, al otro 2 y al otro, 1", comenzó relatando el sacerdote, que todos los días ofrece la misa a través de la red social Facebook.

"El tema no es cuánto le dieron a cada uno, sino lo que hicieron con lo que les dieron. Y ahí se viene el análisis de que 'no importa lo que tengas, sino como lo administras y lo que seas'. Por ahí pasa la fidelidad. El que es fiel en lo poco también va a recibir algo más, va a saber custodiar lo que le den. En cambio, al que no hizo nada con lo que se le dio, se le quitará incluso lo poco que tenga", agregó.

"Seguramente tienes mucho para dar, dijo Ramírez y añadió: el que menos tenía, al ver que los otros recibieron más, escondió el dinero. Y ahí viene la otra reflexión: 'no te fijen en lo que tiene los otros. Ya sea poco o mucho, vos también tienes algo".

"Recuerden también que cambiar el mundo empieza por cada uno. Esa fidelidad que tienen los que siguen a Jesús. Esos que multiplican lo que recibieron, en la medida de lo que recibieron, en lo pequeño, van a demostrar que son poseedores de grandes cosas. Hay que ser respetuoso de las cosas que Dios te regala y así van a crecer mucho", añadió.

Y se despidió pidiendo "Recemos por los aislados, por los enfermos. Y demos gracias a Dios por vivir un domingo más, con salud y en familia".