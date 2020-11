Lewis Hamilton se consagró campeón de la Fórmula 1 en el GP de Turquía y alcanzó el récord de Michael Schumacher

15/11/2020 - 09:42 Deportivo

El británico Lewis Hamilton igualó hoy el récord de siete campeonatos del alemán Michael Schumacher en la Fórmula 1, luego de coronarse en el Gran Premio de Turquía por la decimocuarta fecha de la temporada 2020.

Hamilton no sólo igualó al alemán Michael Schumacher como el máximo campeón de todos los tiempos, sino que a lo largo de este torneo que aún le restan tres circuitos para el final, también superó las 91 victorias del Kaiser, lo que lo ubica en lo más alto como el más ganador de la Fórmula 1.

Hamilton (Mercedes) firmó su décima victoria del año, elevando a 94 su propia plusmarca de triunfos en F1, al ganar por delante del mexicano Sergio Pérez (Racing Point) y el alemán Sebastián Vettel (Ferrari).

De ser un pequeño soñador a convertirse en el piloto con más títulos en la historia de la #F1xESPN junto a Schumacher: Lewis Hamilton es campeón del mundo... otra vez. pic.twitter.com/VkFgpSMhej — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2020

“No tengo palabras. Naturalmente siempre comienzo agradeciendo a todos y no tendría esta oportunidad si no hubiera estado en este equipo. Estoy muy orgulloso de ellos. Quiero agradecer a mi familia. Este sueño comenzó cuando era chiquito y esto era lo que quería, cumplir esto. No dejen que nunca alguien diga que no puedes cumplir con tus sueños, que nunca te paren, no te rindas”, dijo emocionado el flamante campeón de la F1 desde el podio.